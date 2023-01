Plus Far Cry que Left 4 Dead

« C’est totalement compréhensible que quelqu’un en arrive à cette conclusion. Il y a quatre personnages jouables, vous pouvez jouer ensemble en coopération, et vous allez affronter des morts-vivants. Mais, en ce qui concerne la façon dont vous jouez et vivez Redfall, ce n’est pas du tout comme ces jeux. Redfall, c’est plutôt comme si vous vous lanciez dans Far Cry



Redfall ressemble parfois à ce que l’on obtiendrait si l’on mélangeait les valeurs créatives d’Arkane avec Far Cry ou S.T.A.L.K.E.R. C’est le genre de jeu que nous avons eu envie de faire depuis longtemps.»

La coopération de Redfall a été inspirée par Diablo, Borderlands et Dungeons & Dragons

« Je me souviens, aussi loin que nous travaillions sur Deus Ex – nous en tant que groupe jouant à Diablo ensemble, puis au fil des années, jouant à Diablo 2 ensemble, puis jouant, vous savez, Borderlands et il y a juste tous ces jeux qui sont super amusants jouer en coopération, que lorsque nous ne travaillons pas sur notre genre de jeu, nous jouons à ce genre de jeux ensemble en tant qu’amis », a déclaré le co-directeur créatif Ricardo Bare. « Et on s’est dit : ‘Comment pouvons-nous avoir notre beurre de cacahuète et notre chocolat ensemble ? Par exemple, est-ce qu’on peut faire le genre de jeux qu’on aime, mais en y jouant ensemble d’une manière ou d’une autre ? »

Aucun Véhicule

«Vous êtes dans un grand monde ouvert", dit Bare. "Nous avons une base d'attache où vous pouvez parler aux PNJ et obtenir des quêtes secondaires. Vous pouvez aller à la table des missions et choisir des missions scénarisées. Ou vous pouvez vous foutre de tout ça et sortir, choisir une direction, commencer à traîner et vous heurter à tout ce qui se passe dans le monde vivant.»

Redfall est un territoire plus familier

«Quand nous avons commencé Redfall, nous voulions réaliser un lieu familier pour la première fois. Nous voulions prendre un décor familier et l'exploiter en profondeur. L'île de Redfall est un endroit où, après des heures d'exploration, vous avez l'impression de le connaître de la même manière que vous connaissez Talos ou Dunwall. Quand je dis que nous voulions "étirer", c'est ce que je voulais dire : Qu'est ce qui se passe si nous prenons l'ensemble de nos expériences - et nos valeurs créatives - et les assemblons dans un open world ? - Harvey Smith»

ID Software en renfort

«Lorsque quatre personnes s'assoient pour jouer ensemble à Redfall et combinent leurs pouvoirs en s'aidant mutuellement et en lançant des événements , cela apporte une valeur énorme en plus de ca les développeurs de Doom sont venues nous donner leur avis à plusieurs reprises et nous sommes assez satisfaits du résultat", déclare Ricardo Bare, le directeur créatif.



Nous avons un système de dialogue très dynamique dans lequel, en fonction des héros que vous associez, ils vont se parler et apprendre à se connaître. Et nous avons un système mécanique où plus les héros jouent ensemble longtemps, plus leurs lignes de dialogue seront intimes»