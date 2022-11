ALL the LEAKS !

- Les Livres Écarlate et Violet sont chacun exclusif à la version du même nom. Ils ont été écrits il y a très longtemps et compilent les rapports d'une expédition ayant traversé une zone inexplorée de la région de Paldea.



- La véracité des récits qu’ils contiennent demeure incertaine, Pepper ne se sépare jamais de l’exemplaire du livre qu’il possède. Ces deux livres contiennent divers clichés et croquis de créatures inconnues. Bien que de rares signalements aient été faits ces dernières années concernant des créatures similaires, leurs caractéristiques biologiques restent voilées de mystères.



- Le Livre Écarlate relate l’attaque de l’équipe d’exploration par ce monstre féroce. Il se serait servi de son corps gigantesque et de ses immenses défenses pour blesser grièvement l’un des membres de l’expédition.

- Le Livre Violet raconte que ce monstre peut se mettre en boule et attaquer en roulant, laissant derrière lui un sillage de désolation.



- Une fois que vous aurez terminé certains événements post-game, vous pourrez accéder à des raids Téracristal au cristal noir dans votre monde. Les Pokémon que vous affronterez dans ces raids au cristal noir seront plus puissants que ceux présents dans les raids ordinaires (le niveau de difficulté sera de sept étoiles), et ils n'apparaissent que pour une durée limitée. Venir à bout de ces Pokémon permet aussi d’obtenir de bien meilleures récompenses.



- Le premier Raids Téracristal cristal noir verra apparaître un Dracaufeu doté de l'Insigne Surpuissant. Ce Dracaufeu possédera en outre le type Téracristal Dragon et ne sera capturable qu'une seule fois par partie (mais vous pourrez l'affronter autant de fois que vous le souhaitez, même si vous l'avez déjà capturé) / Ce sera un événement : Du 02 décembre au 05 décembre et du 16 décembre au 19 décembre.



- Les choses étant bien faites, si vous n'avez pas débloqué les raids Téracristal cristal noir alors qu'un événement a lieu et que vous ne pouvez pas en trouver dans votre monde, vous pourrez tout de même rejoindre le groupe de l'un de vos amis.



- En plus des raids au cristal noir, des raids événementiels (plus classiques) vous permettant d'affronter plus souvent des Pokémon spécifiques ou des Pokémon dotés de types Téracristal particuliers auront lieu. Les cristaux de ces raids événementiels auront l'air ordinaire de prime abord, mais seront eux entourés d'une aura mystérieuse.



- Les premiers raids événementiels seront focalisé sur Évoli (des Évoli divers dotés de divers types Téracristal apparaîtront plus souvent dans les raids Téracristal). Cet événement aura lieu du vendredi 25 novembre au lundi 28 novembre.



- La compatibilité les nouveux jeux et Pokémon HOME vous permettra de visualiser les dernières statistiques du Stade de Combat directement dans la version mobile. Vous pourrez ainsi consulter les classements des joueurs, la liste des Pokémon les plus utilisés, les informations sur les compétitions Internet et plus encore.



- Cette mise à jour des données de combat de Pokémon HOME est prévue pour courant 2023. Une autre mise à jour est également prévue pour le printemps 2023 qui vous permettra de transférer des Pokémon depuis Écarlate et Violet vers HOME et d'envoyer des Pokémon des jeux précédents dans la région de Paldea. La liste des Pokémon transférables dans les jeux n'est pas pas encore connue et sera dévoilée prochainement.



- Posséder une sauvegarde d'un jeu Pokémon sorti sur Nintendo Switch vous permettra de recevoir un petit bonus supplémentaire. Vous pourrez recevoir des coques pour Motismart aux designs inspirés des jeux correspondants à vos sauvegardes.



- Dès la sortie des jeux, la mise à jour 1.0.1 sera disponible au téléchargement. Elle permettra d'utiliser les fonctionnalités en ligne, comme le Cadeau Mystère, le Poké Portail ou le Stade de Combat. (la maj demandera 1 Go d'espace libre sur la mémoire de votre console ou carte SD.)



