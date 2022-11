Chiffre d'affaires :

Revenu d'exploitation :

Revenu net :

Revenus Game & Network Services (PlayStation) :

Bénéfice d'exploitation Game & Network Services (PlayStation) :

2 751,9 milliards ¥/19,91 milliards $ (+16,14 % en glissement annuel, contre 2 369,4 milliards ¥/21,52 milliards $ au deuxième trimestre de l'exercice 21).344 milliards ¥/2,49 milliards $ (+8,01 % en glissement annuel, contre 318,5 milliards ¥/2,89 milliards $ au deuxième trimestre de l'exercice 21).264 milliards ¥/1,91 milliard $ (+23,89 % par rapport aux 213,1 milliards ¥/1,94 milliard $ du deuxième trimestre de l'exercice 21)720,7 milliards ¥/5,21 milliards $ (+11,7 % en glissement annuel, contre 645,4 milliards ¥/5,86 milliards $ au deuxième trimestre de l'exercice 21)42,1 milliards de yens/0,305 milliards de dollars (-49,1 % en glissement annuel, contre 82,7 milliards de yens/0,751 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 21).Voici un résumé des ventes de PlayStation par segment au cours des 5 dernières années et la part de chaque segment dans ce trimestre.SIE a maintenu un revenu stable malgré la pénurie de PS5 et les vents contraires de l'économie. Le revenu sur 12 mois est légèrement inférieur au record historique.3,3 millions de PS5 livrées au dernier trimestre (contre 4 millions de PS4 au deuxième trimestre de l'exercice 15).- Stable par rapport à l'année précédente (3,3 millions d'unités au T2 de l'exercice 21)- Les livraisons ont augmenté de 37,5 % par rapport au trimestre précédent (2,4 millions d'unités au premier trimestre de l'année fiscale 22).- 5,7 millions de PS5 livrées cette année, loin derrière l'objectif de Sony pour l'année fiscale (18 millions de consoles).Cependant Sony pense désormais dépasser cet objectif de 18 millions pour cet exercice- 25M de PS5 expédiées en LTD (contre 29,3M de PS4 dans la même période)Lancement aligné, la PS5 est actuellement en retard sur la PS4 de 4,3 millions d'unités.62,5 millions de jeux PS4/PS5 vendus, soit une baisse significative de 18,19 % en glissement annuel (contre 76,4 millions au deuxième trimestre de l'exercice 21). Les ventes de logiciels pour jeux complets ont augmenté de 32,42 % par rapport au trimestre précédent.- Les jeux numériques ont représenté 63 % des ventes de jeux complets au deuxième trimestre de l'exercice 22 (stable par rapport à l'année précédente, 62 % au deuxième trimestre de l'exercice 21).- 6,7 millions de jeux First Party ont été vendus (contre 7,6 millions au deuxième trimestre de l'exercice 21), soit 10,72 % du total des jeux vendus au deuxième trimestre de l'exercice 22 (contre 9,95 % au deuxième trimestre de l'exercice 21).Voici la répartition des jeux vendus sur PS4/PS5, avec la répartition physique/numérique.C'est le 11e trimestre consécutif où le numérique dépasse le physique.Voici la répartition des jeux 1st et 3rd party vendus sur PlayStation !Le graphique suivant montre le prix moyen d'un jeu complet acheté sur le PS Store.PlayStation Plus comptait 45,4 millions d'abonnés- une baisse de 3,81 % en glissement annuel (contre 47,2 millions au cours de l'exercice 21)- une baisse de 4 % en glissement annuel (contre 47,3 millions au premier trimestre de l'exercice 22)Malgré la baisse du nombre d'abonnés à PS Plus, le segment des services réseau a réalisé un chiffre d'affaires record de 117,01 milliards de yens au deuxième trimestre et pour tous les trimestres !Cette croissance est probablement due à la refonte des services et aux taux de change.* Les chiffres en dollars américains ont été convertis en yens japonais en utilisant les taux de change moyens fournis par Sony dans ses communiqués sur les bénéfices.** La croissance annuelle/quotidienne est calculée à partir des résultats originaux en yens japonais.*** Pour assurer la cohérence et éviter toute confusion, les comparaisons seront effectuées en utilisant le yen japonais. L'analyse Deep Dive utilisera le dollar américain.De grandes déclarations ont été faites lors de l'appel financier de Sony. Bien que les livraisons de PS5 correspondent à peu près à celles de l'année précédente jusqu'à présent, Sony affirme que ce chiffre est en fait supérieur à ses propres attentes, car les limitations de la chaîne d'approvisionnement se sont considérablement atténuées, de sorte qu'ils s'attendent maintenant à dépasser leur objectif initial de 18 millions de livraisons.Ils ont également déclaré que Spider-Man Remastered est le jeu PC le plus rapidement vendu par Sony.Cela semble très prometteur en termes de production. 6,5 millions de PS5 produites au cours du trimestre.L'objectif actuel pour la prochaine année fiscale est de 23 millions +.On dirait que l'ère des cross gen se termine. Cela coïncide avec l'augmentation de la production.Un bon compte-rendu de la conférence téléphonique par Giuseppe Nelva comme toujours : https://twinfinite.net/2022/11/ps5-6-5-million-units-produced/ On apprend notamment que la diminution du nombre d'utilisateurs de PS+ est due au déclin plus rapide que prévu de l'engagement envers la PS4, selon le directeur financier Totoki.C'est une lecture assez terrible de ces chiffres."Totoki-san a également expliqué la diminution du nombre d'utilisateurs de PlayStation Plus, en mentionnant qu'elle était causée par un déclin plus important que prévu de l'engagement des utilisateurs de PS4. En revanche, l'engagement des utilisateurs de la PS5 reste nettement supérieur à celui de la PS4. Pour cette raison, Sony fait encore plus d'efforts pour augmenter la pénétration du matériel PS5 afin de récupérer la perte globale de l'engagement des utilisateurs à l'avenir."