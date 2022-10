Ajoutez un peu d'épice de citrouille à votre campus avec un ensemble de tout nouveaux objets étranges à décorer de façon macabre. La station de radio locale du campus de Two Point a également été reprise avec de nouvelles chansons effrayantes. Vous cherchez à célébrer avec style ? Enfilez l'une des nouvelles tenues mises à la disposition des étudiants et du personnel. Admettez-le, voir un loup-garou, une momie ou un zombie se rendre en classe ne serait pas la chose la plus étrange que vous ayez jamais vue dans le comté de Two Point. Pour compléter les nouveautés, la mise à jour d'Halloween de Two Point Campus ajoute également un nouveau mode Défi passionnant, où vous pouvez revisiter certains de vos niveaux préférés du Campus et vivre de nouvelles épreuves et tribulations. Participez au siège de Noblestead, où vous joindrez vos forces à celles de Lord Blaggard pour protéger votre campus d'une foule de zombies et de rances (pas d'étudiants), ou affrontez Nefaria Munch, qui a pris le contrôle de Spiffinmoore et transformé les étudiants en ses serviteurs à la citrouille.