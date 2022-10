Divers

Utilisé notamment au cinéma et désormais en streaming sur Twitch et YouTube, la "chroma key" ou en français l'incrustation c'est cette technique d'utiliser un fond vert afin de pouvoir créer un effet d'incrustation derrière la personne ou tout objet en supprimant la couleur verte et la remplacer parce qu'on veut.Depuis 2 jours certains joueurs japonais de Splatoon 3 ont lancé un nouveau challenge : en utilisant les options d'incrustation de leur logiciel de streaming (OBS ici visiblement) pour effacer la couleur de l'encre adverse, le but est "d'éviter de se faire bannir par YouTube" en recouvrant leur peinture sur le "porno japonais" ainsi partiellement visibleCela a fait son chemin au point que le terme "AVspray" en japonais était en tendance sur le Twitter japonais. Seulement voilà, non seulement les concernés violent la charte de YouTube sur le contenu mais également celle de Nintendo pour détournement de leur propriété, et risquent d'avoir les 2 parties au fesse. Si vous voyez ce que je veux dire. Affaire à suivre.Peut être que cela donnera des idées chez certains en occident