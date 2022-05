"Il y a quelque temps, j'ai dit qu'une autre franchise de Microsoft allait recevoir le traitement de type Master Chief Collection, et je pense que cela va arriver cette année", a déclaré Nick sur le podcast.



Il a ensuite déclaré que "tout le monde l'a deviné", avant d'ajouter que "si vous allez de novembre 2021 à novembre 2022 et que vous regardez la production de grands jeux de Microsoft, cela pourrait finir par être Halo, Gears, Forza", confirmant que la collection dont on parle serait issue de la franchise Gears of War.