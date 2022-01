Cette stratégie permettrait d'ajouter environ un million d'unités de PS4 cette année pour aider à compenser une partie de la pression sur la production de la PS5 de la société , un chiffre qui sera ajusté en fonction de la demande, ont déclaré les personnes. L'ancienne console utilise des puces moins avancées, est plus simple à fabriquer et constitue une alternative économique à la PS5. L'augmentation des commandes de production par l'ajout de la PS4, moins chère à fabriquer, donnerait également à Sony une plus grande marge de manœuvre lors des négociations avec les partenaires de fabrication pour obtenir de meilleures conditions, ont déclaré deux des personnes interrogées.

posted the 01/12/2022 at 07:30 AM