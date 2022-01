Le développeur du remake, Aspyr, a publié une offre d'emploi pour trouver un concepteur de combat principal, dont l'une des fonctions essentielles sera de créer des rencontres intéressantes qui mettront au défi les compétences et la stratégie du joueur. Un YouTuber connu sous le nom de MrMattyPlays a également récemment publié une vidéo affirmant que le remake abandonnera très probablement le système de combat au tour par tour du jeu original en faveur d'un système plus axé sur l'action. Le YouTuber a fait de nombreuses prédictions précises concernant le jeu jusqu'à présent grâce à son réseau de sources. Il a déjà pu découvrir que le jeu original était porté sur la Nintendo Switch avant que cela ne soit officiellement confirmé.

Des rumeurs ont également fait le tour que le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic pourrait sortir dès l'année prochaine. Ce sera certainement surprenant car le jeu est censé être entièrement construit à partir de zéro.

Le Bespin Bulletin a déjà rapporté de nombreuses informations sur des jeux Star Wars très attendus, tels que Star Wars Jedi : Fallen Order et LEGO Star Wars : The Skywalker Saga. Le Bespin Bulletin parle de différentes sources dont les informations compilées indiquent les fenêtres de sortie de ces titres. Les rapports du Bespin Bulletin ne sont pour l'instant que des rumeurs et ses sources sont anonymes, c'est pourquoi ces rumeurs doivent être reçues en gardant cela à l'esprit. Toutefois, le Bespin Bulletin suggère que Star Wars : Knights of the Old Republic Remake pourrait sortir en 2023.



Il est intéressant de noter que le Bespin Bulletin indique également "hopefully" entre parenthèses à côté de 2023, ce qui laisse entendre que 2023 serait une fenêtre de sortie optimiste pour Star Wars : Knights of the Old Republic Remake.