En juillet dernier, un certain nombre d'éditeurs indépendants ont publiquement critiqué Sony pour avoir apparemment ignoré les immenses défis auxquels sont confrontés les petits développeurs qui tentent de publier des jeux sur PlayStation. Bien que Sony n'ait fait aucun commentaire officiel sur ces plaintes à l'époque, il semble que la société ait écouté en silence et ait récemment commencé à prendre des mesures.



En repensant à nos conversations avec ces éditeurs à l'époque, un certain nombre de problèmes clés ont été mis en lumière. Selon les éditeurs et développeurs indépendants, Sony avait des outils et des formulaires trop complexes, des processus peu clairs et une mauvaise communication avec ses partenaires indépendants lorsqu'il s'agissait d'obtenir des réponses, des conseils ou la résolution de problèmes. Ils ont également déclaré qu'alors que la découverte était un problème qui touchait l'ensemble de l'industrie, Sony était au mieux indifférent ou au pire activement opposé à ces luttes, faisant de PlayStation une plateforme très difficile pour les ventes de jeux indépendants.

IGN a obtenu une copie d'un document intitulé " 2021 Global Partner Survey Results ", qui a été envoyé à un certain nombre d'éditeurs et de développeurs partenaires de Sony pour faire suite à une enquête menée quelque temps auparavant. Le document des résultats est court - seulement trois pages - et ne mentionne pas spécifiquement les plaintes publiques de l'été dernier. Mais il identifie trois domaines cibles pour une "amélioration continue" basée sur les résultats de l'enquête, qui correspondent tous directement aux problèmes que les éditeurs indépendants ont soulevés sur les réseaux sociaux et dans les articles.

Après avoir consulté ce document, IGN a effectué un suivi auprès d'un certain nombre d'indépendants avec lesquels nous nous sommes entretenus au cours de l'été. D'après leurs réponses, il semble que Sony prenne déjà certaines mesures pour améliorer sa communication et ses partenariats avec ses petits éditeurs. David Logan, PDG d'Akupara Games, explique que Greg Rice, directeur de compte d'Akupara et responsable des créateurs PlayStation, a contacté personnellement son entreprise après la publication de notre article.



"Ils étaient évidemment bouleversés par la nouvelle, et il était clair que les responsables de compte chez Sony travaillaient dur depuis longtemps pour faire avancer un grand nombre des idées que les développeurs indépendants avaient signalées lors de nos discussions initiales", explique-t-il. "Après les articles, cela a semblé donner un énorme coup de pouce aux initiatives qu'ils avaient déjà planifiées, car rapidement après, Sony a commencé à mettre en place une série de changements importants."

Quels ont été ces grands changements ? Logan, qui dit avoir " toujours eu une bonne fréquence de communication " avec le responsable de compte Akupara, me dit que ses problèmes avec les temps de réponse du support Sony se sont considérablement améliorés. Alors qu'auparavant, il se plaignait d'avoir un ticket d'assistance ouvert pendant neuf mois, il affirme que les temps de réponse sont désormais réduits à une moyenne d'environ cinq jours, la plupart des réponses arrivant dans les 24 à 48 heures. D'autres personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus et qui avaient auparavant eu des difficultés avec la communication de Sony, comme Matthew White, PDG de Whitethorn Digital, affirment que le problème s'est amélioré de manière générale.

Sur le front du dévoilement de leurs jeux, les changements sont un peu plus lents, mais il y a toujours du mouvement. Logan a mentionné un nouveau fonds que Sony a récemment mis en place pour aider les développeurs indépendants à diffuser leurs jeux sur PlayStation en finançant les coûts de portage. Il a décrit les conditions comme étant "très amicales" et n'exigeant qu'une annonce de la sortie du jeu sur la plateforme et une parité de sortie avec les autres plateformes.

Logan, White et Cristian Botea, chef de projet de Those Awesome Guys, affirment tous avoir été invités à d'autres ventes récemment. Cela dit, Logan et White ajoutent qu'il est toujours frustrant de devoir être invité par Sony à faire des soldes sur leurs jeux, plutôt que d'avoir la possibilité de le faire eux-mêmes à tout moment comme c'est le cas sur d'autres plateformes. Par exemple, Logan a mentionné qu'Akupara a récemment organisé une vente pour son 5e anniversaire sur plusieurs plates-formes, et bien qu'ils "auraient aimé" réduire également leurs jeux sur PlayStation, ils n'ont pas pu le faire.

