Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
272
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
62
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Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 10/25/2021
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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articles : 2069
visites since opening : 6167162
subscribers : 31
bloggers : 13
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Top France / Semaine 41 / 2021

Semaine 41 : du 11/10/2021 au 16/10/2021
TOUS

1) FIFA 2022 (PS4) / =
2) Metroid Dread (Switch) / =
3) FIFA 2022 (PS5) / +2
4) Far Cry 6 (PS4) / =
5) Far Cry 6 (PS5) / -2


PS5
FIFA 22
Far Cry 6
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

PS4
FIFA 22
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles
Far Cry 6

XSeriesX
Far Cry 6
FIFA 22
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

XOne
FIFA 22
Crysis Remastered Trilogy
NBA 2K22

Switch
Metroid Dread
Mario Kart 8 Deluxe
FIFA 22 - Édition Essentielle

PC
FIFA 22
Les Sims 4 : Édition Standard
Les Sims 4 : Vie à la Campagne

S.E.L.L.
Le dématérialisé n'est pas pris en compte.
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    posted the 10/25/2021 at 08:55 AM by nicolasgourry
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