Depuis le début de l'adaptation télévisée par HBO du célèbre jeu vidéo de PlayStation, The Last of Us, le scénariste et réalisateur du jeu, Neil Druckmann, de Naughty Dog, a été étroitement associé au projet. Druckmann est lui-même l'un des producteurs exécutifs et scénaristes de la série, aux côtés de Craig Mazin, qui a déjà travaillé sur la série Tchernobyl de HBO. Cependant, grâce à un nouveau leak d'informations, il semble que Druckmann se retrouvera derrière la caméra à certaines périodes de la production et a été nommé comme l'un des réalisateurs de la série.



Mentionné dans un nouveau document de la DGC (Directors Guild of Canada), Druckmann a été mentionné comme réalisateur pour The Last of Us. Bien que les détails concernant le nombre d'épisodes qu'il pourrait diriger n'aient pas été donnés, son nom a été mentionné aux côtés de Craig Mazin, Peter Hoar, Kantemir Balagov et Jasmila Zbanic comme quelques-uns des autres réalisateurs qui se succéderont au cours de la série. La production dans son ensemble aurait également commencé en juillet de cette année (ce que nous savions), tandis que le tournage devrait s'achever en juin 2022.

Cependant nous savons toujours rien sur les débuts de The Last of Us sur HBO. Pour l'instant, HBO n'a rien dit sur le moment où la série pourrait commencer à être diffusée. Cela étant dit, il semble probable que les premiers épisodes commenceront à sortir en 2022, en supposant que tout se passe bien.