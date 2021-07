"Lorsque GTA Online sera lancé sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S plus tard cette année, certains véhicules pourront être améliorés avec de nouvelles améliorations de vitesse et plus encore", a déclaré Rockstar Games. "Ces améliorations spéciales seront disponibles uniquement sur les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S de Grand Theft Auto V - restez à l'écoute pour plus de détails."