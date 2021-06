"Avec plus de 23 studios dans le monde qui créent des jeux pour Xbox, notre objectif est de lancer au moins un nouveau jeu de première partie dans le Game Pass chaque trimestre,Les jeux de rôle, les jeux de tir, les titres de stratégie, les jeux d'aventure et bien d'autres sont tous construits par nos équipes first party afin de garantir un flux constant de contenu exclusif captivant à explorer."