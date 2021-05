Dans son sombre laboratoire, le machiavélique Gargamel a mis la main sur une formule permettant de créer une plante maléfique : la Malfeuille. Cette plante sécrète des graines spéciales, des graines de « Maltrappe » qui peuvent attirer les Schtroumpfs et les emprisonner dans des cages végétales… Mais cette plante représente également un grand danger pour la forêt, car elle est très toxique ! Face à cette terrible situation, le Grand Schtroumpf a demandé aux Schtroumpfs de l’aider à trouver les ingrédients qui permettront de concocter un antidote assez puissant pour éradiquer la Malfeuille une bonne fois pour toutes et guérir les plantes touchées par ce mal. Une équipe de choc constituée du Schtroumpf costaud, de la Schtroumpfette, du Schtroumpf à Lunettes et du Schtroumpf cuisinier part à l’aventure pour mener à bien cette mission. Ces 4 personnages pourront tous être incarnés par les joueurs au cours du jeu. Pour les aider dans leur quête, nos héros peuvent compter sur un atout de taille : le Vaporisaschtroumpf, une invention révolutionnaire du Schtroumpf bricoleur. Ce dernier leur permettra d’affronter les ennemis rencontrés, mais aussi de soigner les plantes touchées par la Malfeuille. Un équipement qui facilitera l’exploration de nos héros à travers les différents environnements du jeu : que ce soit en forêt, dans des marais… ou bien le laboratoire de Gargamel !

posted the 05/27/2021 at 11:26 AM by negan