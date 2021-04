onjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde vidéo de présentation en de: On se rejoint directement de nuit pour notre toute première expédition. Une étrange énergie luminescente va émerger et nous allons aller à la rencontre de celle-ci où va apparaitre unPokémon très spécial!- CHAPITRES:00:00 Intro/Clip00:39 Expédition de Nuit!04:44 Retour au Labo: Évaluation10:59 Un Étrange Signal!12:53 La Source Lumina… (Apparition du Pokémon Luminescent)16:54 Retour au Labo: Évaluation Lumina (LevelUP!)19:03 Prof.Miroir & Rita échange sur le sujet…20:25 Un Nouveau Jour (Obtention du Badge Membre & des Pommes!)22:59 En apprendre plus sur l’utilisation des Pommes25:29 Mission & Lentis Connect (Fonction de partage Online)26:52 TODD passe nous voir! (Pokémon Snap N64)29:06 Région Anthos débloqué /Préparation de la prochaine expédition30:56 Parc de Nuit - NIVEAU.2 ! (Expédition Nocturne)35:38 Évaluation de Flambino/Torterra/Nymphali…42:39 Le Topo du Jeu & Teasing Épisode 3!: https://youtu.be/Z2z4qXkoPGU- Dans l': Nous irons découvrir un nouvel environnement en nous enfonçons dans la Jungle deet en découvrir plus sur le Gameplay en débloquant de nouvels fonctionnalité.------