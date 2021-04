Tales of





Tales of Arise fait le plein d'informations !



En plus de se trouver une date de sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC, Bandai Namco vient d'annoncer que Tales of Arise sortira également sur PlayStation 5 et Xbox Series X. En effet, le jeu sortira sur la totalité des supports cités le 10 septembre 2021 et l'upgrade new-gen sera proposé gratuitement pour tout achat du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One.



De plus, en dehors de cette annonce sur ces deux nouveaux supports, des différentes vidéos déjà présentes sur la news principale en home et de sa date de sortie définitive, pas mal d'informations ont également été dévoilées.



-Le développement se passe bien et en ce moment même il ne reste que quelques ajustements à faire. Tomizawa-san est convaincu qu'il y aura plus aucun report et qu'il sortira à la date prévue.



-Tales of Arise prend en charge la fonction Haptique de la DualSense sur PS5. Par exemple, on sentira la différence lorsque l'on passera d'un sort de foudre à un sort de feu.



-Les versions PS4 et Xbox One proposeront une mise à niveau gratuite sur PS5 et Xbox Series X.



-Le jeu prendra en charge le mode performance, soit la 4K et le 60fps.



-Les séquences animées sont toujours produites par Ufotable. Et Tales of Arise proposera le plus grand nombre de séquenceq animées de la saga.



-Deux (trois) personnages ont été dévoilés. Il s'agit de Rinwell (doublée par Sayuri Hara) et sa mascotte Fururu, ainsi que Rowe (doublé par Yoshitsugu Matsuoka). Comme Alphen, Rinwell et Rowe viennent de la planète Dahna. Mais tandis que Alphen et Shionne sont des adultes, ces nouveaux personnages sont plus jeunes.



-Il y a d'autres personnages qui sont encore à annoncer, dont ceux de la planète Rena.



-Un nouveau personnage ennemi nommé Blezo (doublé par Fumihiko Tachiki) a également été révélé. Il est extrêmement violent et considère les habitants de la planète Dahna comme n'étant pas des humains. Un seigneur connu sous le surnom de "Surdo", qui asservit le peuple de Dahna et rassemble la puissance spirituelle du feu, mais semble pressé d'accumuler de meilleurs résultats que l'autre Surdo. Un seul coup de sa hache peut vous être fatal si vous êtes touchés directement.



-Le Boost Attack est une action de soutien qui peut être exécutée autant de fois que vous le souhaitez en combat si les conditions requises sont remplies. Chaque personnage à son propre rôle et ses propres effets. Vous ne contrôlez qu'un seul personnage et le moment venu, vous pourrez déclencher une attaque de soutien pour créer un combo.



-Le Boost Strike est une attaque de finition. Après avoir réduit les PV de l'ennemi jusqu'à sa limite, vous pourrez l'achever avec cette compétence. La séquence du Boost Strike change selon votre groupe de personnages. Ces techniques sont différentes des Arts Mystiques.



-Des capacités de la saga comme les Arts Mystiques, les Arts et les Skills reviendront. Mais tous comme les autres titres, leur utilisation sera différente.



-L'esquive est l'une des principales actions en combat. Attaquez les ennemis tout en esquivant leurs attaques, puis enchaînez avec encore plus d'attaques. Tomizawa-san les décrit comme des combats rapides ou vous pouvez voir à travers les attaques de l'ennemi, pour ensuite contre-attaquer. La plupart des attaques ennemies peuvent être évitées. Mais comme les combats sont plus rapides que les épisodes précédents, il y aura également des paramètres de difficulté et une fonctionnalité automatique pour ceux n'étant pas très à l'aise avec les jeux d'action.



-Il y a aucune scène de victoire en fin de combat. Les combats débutent directement après être rentrés dans un ennemi et si vous gagnez, vous revenez immédiatement sur la map. Cependant, vous pouvez profiter de conversations entre les divers personnages sur la map après un combat.



-On pourra explorer des maps plus tridimensionnelles avec de nouvelles actions comme par exemple la possibilité de sauter et nager.



-Tomizawa-san souhaite offrir aux joueurs la possibilité d'essayer le jeu avant sa sortie. Mais il prend également en compte les possibles soucis liés à la pandémie du Covid-19.