Dans la version NES du jeu, il y a un sprite inutilisé de Mario et Pauline tous les deux assis. Ce qui veut possiblement dire que la fin prévue était différente.





Dans les fichiers du jeu, se trouve le logo de la société d'Ikegami Tsushinki Co. (groupe ayant développé le matériel et écrit le code de Donkey Kong). Cependant, ce logo n'a jamais été utilisé dans la version NES, Ikegami Tsushinki Co. décidera alors de poursuivre en justice Nintendo peu après la sortie de Donkey Kong Jr. sur NES pour copie non autorisée du code de Donkey Kong. La Haute Cour de Tokyo a rendu son verdict en 1989 en faveur de Nintendo, les programmes informatiques n'étant pas considérés comme du matériel protégé par des droits d'auteur. Nintendo a cependant conclu un accord avec la deuxième société en 1990, mais les termes de cet accord n'ont jamais été divulgués en public.





La mélodie qui se joue lorsque vous récupérez le marteau est basée sur l'air de clairon "Charge" utilisé dans les batailles militaires.





Le jeu se bloque après quatre secondes si la partie "INTEND" du mot "NINTENDO" est modifiée dans le code du jeu. Cette routine de freeze est liée aux tonneaux qui roulent. À chaque fois qu'un tonneau est détruit, le jeu effectue une vérification de la chaîne de droits d'auteur. Ainsi, si la chaîne est modifiée, le jeu s'arrête au bout de quatre secondes car le premier tonneau que Donkey Kong lance est toujours lancé vers le bas pour enflammer le bidon de pétrole qui se trouve tout en bas du premier niveau.





33 ans après la sortie du titre, certains ont découvert que cinq fichiers de sons inutilisés dans les fichiers du jeu. Parmi ces sons inutilisés, une musique qui devait se jouer après avoir sauvé Pauline, des échantillons de voix pour Pauline disant "Nice" lorsque Mario saute au-dessus d'un tonneau et un autre criant "Help" au début d'un niveau, enfin, nous trouvons deux sons probablement dédiés aux cinématiques.



Les cinq fichiers inutilisés peuvent être écoutés ici.

Lors du 22e niveau, Mario meurt instantanément dans les huit premières secondes, et ce, quel que soit le nombre de vies restant au joueur. Ce bug est appelé "kill screen" et est dû à une erreur de programmation qui fait que le jeu fixe un temps très court pour terminer le niveau.





L'histoire de Donkey Kong commence dans l'ombre d'un autre jeu nommé Radarscope. En effet, ce dernier, qui a connu un succès au Japon, n'a jamais eu le succès escompté aux États-Unis. Ainsi, ils ont réutilisé une partie de la machine d'arcade pour éviter des pertes financières.





L'illustration de la boîte NES utilise une version modifiée du sprite de Mario de Super Mario Bros. plutôt que le sprite de Jumpman.





À l'origine, le jeu n'avait pas de mécanisme de saut. Il a été introduit pour éviter les obstacles après que Shigeru Miyamoto et son équipe se soit posé la question "Que ferions-nous si un tonneau fonçait sur nous ?"

Parmi les fichiers du jeu de la version arcade japonaise, Ikegami s'est amusé à cacher un message caché :







Dans la version américaine, les trois premières lignes sont écrasées par d'autre données ce qui rend le message illisible.

Avant de devenir le jeu que nous connaissons, Shigeru Miyamoto souhaitait développer un jeu Popeye. Nintendo, qui possédait les droits à cette époque, avait déjà prévu un jeu de carte et un mini-jeu Popeye. Shigeru Miyamoto a alors demandé le développement d'un jeu vidéo Popeye, mais les droits de la licence ont expiré au cours du développement. Shigeru Miyamoto a alors retravaillé les personnages. Ainsi, Jumpman joue le rôle de Popeye, Pauline celui d'Olive et Donkey Kong celui de Bluto.





Dans le portage Atari 400/800, il existe un easter egg cachant les initiales de son programmeur. Mais pour les voir, il est nécessaire de suivre quelques prérequis :



■ Faites d’abord un score entre 33 000 et 33 900. Cela doit devenir le nouveau high score

■ Sacrifiez toutes vos vies, en prenant garde à ce que votre dernière soit sacrifié grâce à un saut d’un peu trop haut

■ Mettez ensuite la difficulté du jeu à 4 en appuyant sur le bouton Option 3 fois

■ Et l’écran d’accueil va apparaître. Attendez un peu qu’arrive la séquence de démo où on voit Donkey Kong attaquer la princesse et admirez les initiales LMD (pour Landon M. Dyer) sur le dernier écran.





Lorsque Donkey Kong est devenu populaire, Nintendo a été attaqué en justice par Universal. Ce dernier prétendait que Donkey Kong était une contrefaçon de King Kong. L'avocat John Kirby a prouvé à la Cour qu'Universal ne détenait pas les droits de la marque "King Kong" et ont perdu le procès. De ce fait, Nintendo a donné à John Kirby un bateau nommé, Donkey Kong est des droits exclusifs sur le nom Donkey Kong pour les voiliers. Il est également dit que le personnage Kirby a été nommé d'après le nom de l'avocat, mais cela n'a jamais été confirmé par Nintendo.





Jumpman possède une moustache et une casquette parce que la résolution des écrans d'arcade ne permettait pas de laisser un espace entre son nez et sa bouche ni de proposer un mouvement réaliste de ses cheveux.





Lorsque le jeu est sorti sur la NES, un des quatre niveaux a dû être supprimé en raison des limitations techniques de la console.

Jumpman a été renommé Mario en l'honneur de Mario A. Segale, un promoteur immobilier qui louait un local à Nintendo of America dans les années 80.





Shigeru Miyamoto a déclaré dans une interview que le nom était Donkey Kong, car il pensait que cela signifiait "Singe têtu".

Lors de la sortie de Donkey Kong Country, le studio Rare a dévoilé que le méchant de Donkey Kong était en réalité Cranky Kong.





En jouant à la version Game Boy sur le Super Game Boy, vous verrez que le jeu se joue en couleur et possède un arrière-plan tiré de la borne d'arcade. Il s'agit en fait du premier jeu Game Boy à être amélioré grâce au Super Game Boy.