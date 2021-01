Rétro

Vous êtes nostalgique de l'ère PlayStation One ? Vous avez envie de redécouvrir ou de refaire l'une des perles de la première console de Sony ? Alors je vous propose de découvrir DuckStation (pas @Ducknsexe), un émulateur PlayStation One open-source développé par Stenzek (l'une des personnes qui a activement participé au développement de Dolphin) disponible sur Windows, Linux, Mac OS et Android.Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi DuckStation et pas ePSXe ou PCSX ? Eh bien voici les principales raisons :1 - Malgré le fait que l'émulateur soit récent, il se trouve être très stable et fait tourner quasiment toute la ludothèque de la première PlayStation.2 - L'émulateur est open-source et le développeur est à l'écoute des retours, ainsi, il vous est possible de faire des modifications ou de faire des suggestions pour avoir de nouvelles fonctions.3 - Enfin, l'émulateur se veut moderne et propose de nombreuses fonctionnalités.■ Fonctionnalité "Quick Resume", reprenez vos parties là où vous les avez arrêtées en un clin d'œil.■ "Démarrage rapide" pour passer l'intro du BIOS.■ Sauvegardes rapides (Saves States).■ Mise à l'échelle, filtrage des textures et couleurs réelles qui vous permettra de jouer au format 16:9 sans déformations.■ Le Namco GunCon, peut-être simulé par la souris.■ Système de mises à jour automatiques (uniquement sur Windows).■ Possibilité d'utiliser des codes action replay.■ Éditeur et manageur de carte mémoire intégré.■ Système de débogage intégré.■ Et plus encore !