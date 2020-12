Dans la version anglaise d'Oracle of Seasons, lorsque vous parlez au gardien des vannes après avoir ouvert celles du Marais Boueux, il dira les deux premières lignes de dialogues d’Impa.





Si vous jouez à l’un des deux jeux sur la Game Boy Advance, un magasin spécial sera présent dans le village de Lynna. Cette boutique appelée Advance Shop permet d'obtenir une graine Gasha, un anneau magique ou un anneau d'avance pour 100 rubis. En revanche, cette boutique n'est pas disponible dans la version Console Virtuelle, car le jeu fonctionne sur un émulateur Game Boy.





Selon le livre l'Histoire d'Hyrule, il devait y avoir dans le jeu un objet appelé le Pinceau magique. Un concept art montre Nayru avec l'objet. Il devait être utilisé pour résoudre certaines énigmes du jeu.





Le paysage de certaines régions change en fonction de l'animal avec lequel Link se lie d'amitié. Si Link se lie d'amitié avec Moosh, certaines zones sont remplies de fosses afin que ce dernier puisse les survoler. Si Link fait l'aventure aux côtés de Ricky, certaines zones sont des prairies, des falaises et des trous. Enfin, s'il se lie d'amitié avec Dimitiri, certaines zones du jeu peuvent ressembler à un grand lac ou à une rivière avec des chutes d'eau.





Le premier donjon d'Oracle of Season ressemble beaucoup au donjon de l'Aigle de The Legend of Zelda. Les formes sont similaires et les donjons sont entourés d'arbres morts.





Dans la version américaine d'Oracle of Seasons, Holly confond Link avec le Père Noël alors que dans la version européenne, elle le confond avec un ramoneur.

Les concepts arts d'Onox dans l'Histoire d'Hyrule montrent qu'il avait une hache attachée à son fléau. De plus sur son armure, possède le symbole des Gerudo montrant bien son lien avec Koume et Kotake.





De même, les concepts arts de Ganondorf le montre dans une forme bien plus humaine.





Il était prévu qu'Oracle of soit une trilogie basée sur la triforce. Le premier épisode devait alors s'appeler "The Legend of Zelda: Mystical Seed of Power" et se concentrait sur le changement de saison grâce à la baguette des saisons alors que le deuxième, "The Legend of Zelda: Mystical Seed of Windsom" devait laisser place à des énigmes liées aux couleurs et au pinceau magique. Enfin, le troisième épisode, "The Legeng of Zelda: Mystical Seed of Courage" devait être basé sur le temps de la journée. Cette idée de trilogie a été abandonnée à cause des complications pour lier les trois jeux.





Bien que les publicités montrent Link adulte comme héros principal, les boîtes du jeu le représentent plutôt comme Link Enfant.









Oracle of Ages et Oracles of Seasons sont les seuls jeux de la série à pouvoir être relié afin d'obtenir des bonus dans les deux jeux, mais plus encore, il est nécessaire pour vraiment terminer l'histoire de relier les deux opus, permettant alors d'accéder au boss de fin.