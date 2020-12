Single Root IOV ou SR-IOV est une spécification qui permet de partager les ressources d’un adaptateur d’entrées/sorties entre plusieurs machines virtuelles au sein d’un même serveur. Elle fait parti d'un ensemble de spécifications baptisées PCI-IOV, définies par le groupe de standardisation PCI (PCI-SIG).



Lorsqu’une carte d’entrées/sorties PCI-express supporte la spécification, chaque machine virtuelle peut accéder à ses ressources physiques comme si la carte lui était attribuée exclusivement, alors que dans la pratique, lesdites ressources sont mutualisées entre toutes les machines virtuelles. Exemple type, une interface 10 Gigabit Ethernet pourra apparaître comme n-interfaces 10 Gigabit, chacune assignée à une machine virtuelle. Pas de miracle toutefois, la capacité physique disponible sera partagée entre les VM. Ce n’est pas parce que la carte est vue par dix VM comme une carte 10G que par magie sa capacité physique est passée à 100G…

Note: Cet article (très technique) risque surtout d’intéresser les possesseurs de processeurs et cartes graphiques récents compatible avec cette spécification. C'est une vision du futur qui vous attendVoici une définition du site LeMagIT : https://www.lemagit.fr/definition/Single-Root-IOV-SR-IOV Pour résumer, la spécification SR-IOV va permettre à un périphérique d’être visible par x VM là où le PCI Passthrough permettait l'attribution qu'à une seule VM.- Cela va clairement favoriser les solutions de type DAAS (Desktop as a service) avec des postes clients 100% virtualisés dans le cloud, beaucoup plus performantes et des économies d'échelles considérables permis par les périphériques virtuels. Il me semble que c'est l'approche de Microsoft à long terme avec Windows. Rendre accessible Windows de n'importe où avec Azure,- SR-IOV est déjà utilisé chez Stadia, XCloud et cie : https://www.inpact-hardware.com/article/1207/google-choisi-amd-pour-sa-plateforme-cloud-gaming-stadia-manette-annoncee - Bien sûr, les bénéfices dans le domaine du transcodage vidéo (plates-formes de VOD), du montage photo/vidéo/gaming dans les offres DAAS ainsi que dans le domaine du réseau sont considérables.Pour le moment, seules les cartes de gamme professionnelles AMD/Nvidia sont compatible mais avec l'arrivée de Intel dans le secteur, cela pourrait vite changer.Dans cette vidéo, on constate qu'avec la solution de virtualisation VMware ESXI, l'utilisateur peut attribuer des vgpu (virtual gpu) à ses VMs avec la FirePRO S7150x2. Bien sûr, il a un processeur récent qui supporte cette spécification avec le processeur AMD Epyc 7601 (32 cores).Une explication de 3 minutes au sujet des bénéfices du SR-IOV. C'est un peu technique mais en comparaison de la méthode actuelle sous Linux par exemple (para-virtualisation avec les pilotes VirtIO), on accède "réellement" aux ressources du périphérique, ce qui augmente drastiquement les performances.