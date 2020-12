PSNow, Stadia, XCloud, Amazon Cloud Luma. Les offres liées au Cloud gaming ont littéralement explosé ces dernières années.Et si on pouvait avoir la même chose chez nous ?Pouvoir profiter de sa bibliothèque Steam/Uplay/Origin/GOG de n'importe où (si possible avec la fibre) en plus de pouvoir travailler sur des logiciels lourds type CAO/Montage photos et vidéo.C'est possible avec ParsecComme indiqué dans mes précédents articles, Parsec est installé sur une machine virtuelle Windows 10 sous Linux/KVM avec accès direct à la carte graphique. Ce qui me permet d'avoir ni plus, ni moins d'utiliser les mêmes technos que Shadow à domicile.Mais pas besoin de machine virtuelle, vous avez juste à installer Parsec sur votre PC et à effectuer quelques réglages pour pouvoir profiter de vos jeux en streaming