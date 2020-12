On verra combien de temps va durer ce groupe...Salut les garsVoici le groupe dédié au bricolage informatique et à l'auto-hébergement.L'idée serait que chaque dimanche (dans la mesure du possible), un article soit posté avec un tutoriel vous permettant d’accroître votre autonomie informatique.Les raisons sont les suivantes :- On a tous une fin programmée dans ce monde, donc il est important de transmettre la connaissance au plus grand nombre avant de disparaître de la surface de la terre (je reprend mon souffle) et de ne pas la garder pour soi dans un but mercantile ou égoïste. C'est une injonction divine que je me dois de suivre car j'ai l'intime conviction qu'elle peut servir au plus grand nombre,- L'être humain est sociable donc discuter avec d'autres bricoleurs et trouver de nouvelles idées me paraît nécessaire. Je me suis formé en lisant des articles de blog, de personnes qui ont partagé leurs connaissances au plus grand nombre donc à mon tour de partager.- Pourquoi sur Gamekyo ? Il y a une bonne communauté de "khey" (frangins dans un autre contexte, hein docbrown) et puis certains de mes articles auront un rapport avec le jeu vidéo bien sûr voire même avec le site.Quelques exemples d'articles à venir :- Mettre en place un serveur de virtualisation sous Proxmox VE,- Créer des machines virtuelles sous KVM (Kernel Virtual Machine) ainsi que des templates (modèles),- Créer des conteneurs LXC cohabitant avec le système hôte et fournissant de nombreux services (VPN, DNS, DHCP etc),- Devenir votre propre Shadow en combinant KVM, Windows, Parsec pour créer une VM avec passerelle PCI (Nvidia/AMD) pour jouer en streaming à vos jeux et faire de la CAO,- Apprendre Docker, comprendre l'utilité des applications conteneurisées et l'orchestration de ces derniers avec Kubernetes,- Les rudiments de Linux,- Liste des applications libres et open-source qui vous permettront (avec du travail et de l'endurance) d’être largement au-delà des 80.....enfin d’être indépendants au niveau numérique :hihi : ,- Devenir votre propre opérateur téléphonique avec un système de VOIP garantissant la confidentialité des communications,- Héberger votre propre serveur de messagerie instantanée concurrent de Discord et MS Teams,- Stocker ses données dans son propre cloud ou bien dans un cloud décentralisé,- Stocker ses contenus multimédia, transcoder à la volée via la carte graphique, se servir d'un SSD comme cache et devenir......son propre service de VOD- Rendre accessible ses mangas, comics, ses ebooks, sa musique, ses livres audios etc,- Un peu plus bordeline, héberger sa propre Seed.....sa graine quoiEt encore pleins de chosesDonc pour résumer, il y aura un article chaque dimanche. Cela ne sert à rien de se précipiter, ça me laissera le temps de pondre des articles de qualités sans fautes d'orthographe (merci Cordial) et puis faut apprendre à être patient