tient à signaler que la sériefête ses 25 ans.Malgré une qualité parfois inégale selon les épisodes et des pauses de plusieurs années entre certains volets, la série a réussi à atteindre les 38 millions de ventes tous supports confondus au 31 mars 2026.continue également son impressionnant parcours commercial avec 12 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en 2019.La série, qui ne fait pourtant pas l'unanimité chez les fans, est également un succès puisquea annoncé qu'une troisième saison était déjà en préparation.Malgré ces jolis chiffres, le dernier épisode principal date de 2019 et les fans du célèbre chasseur de démons commencent quelque peu à s'impatienter. On ignore toujours ce queréserve à la série, hormis de fortes rumeurs concernant un hypothétique remake avec le(évolution du) du premier volet, sorti sur PS2 en 2001.Que ce soit une suite ou un remake, on espère en tout cas revoir Dante prochainement.