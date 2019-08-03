Capcom
tient à signaler que la série Devil May Cry
fête ses 25 ans.
Malgré une qualité parfois inégale selon les épisodes et des pauses de plusieurs années entre certains volets, la série a réussi à atteindre les 38 millions de ventes tous supports confondus au 31 mars 2026. Devil May Cry 5
continue également son impressionnant parcours commercial avec 12 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en 2019.
La série Netflix
, qui ne fait pourtant pas l'unanimité chez les fans, est également un succès puisque Netflix
a annoncé qu'une troisième saison était déjà en préparation.
Malgré ces jolis chiffres, le dernier épisode principal date de 2019 et les fans du célèbre chasseur de démons commencent quelque peu à s'impatienter. On ignore toujours ce que Capcom
réserve à la série, hormis de fortes rumeurs concernant un hypothétique remake avec le REx Engine
(évolution du RE Engine
) du premier volet, sorti sur PS2 en 2001.
Que ce soit une suite ou un remake, on espère en tout cas revoir Dante prochainement.
Non DMC 1 R est encore au stade de rumeurs, tout comme Dead Rising. Il n'y a que Okami 2 qui est officiellement annoncé pour l'instant.
Après pour Dante dans DMC 1 il était plutôt sérieux. Ce n'était pas vraiment le même genre de blagues que dans les épisodes suivants. Je dirais qu'il était un peu comme Leon dans RE4 Original, il te sort une punchline puis c'est tout. Le côté plus foufou du 3 n'était pas encore présent.
Le premier est vraiment une perle noire de la PS2. Il est ultra culte et novateur pour son époque. Un chef-d'œuvre pour moi ce jeu.
Quand on regarde tous les jeux RE que l'on a eu depuis DMC5, je suis dépité :
Resident Evil 2 Remake — 2019
Resident Evil 3 Remake — 2020
Resident Evil Village — 2021
Resident Evil 4 Remake — 2023
Resident Evil Requiem — 2026
Et bientôt Veronica...