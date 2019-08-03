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Devil May Cry 5
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name : Devil May Cry 5
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
european release date : 03/08/2019
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
La série Devil May Cry fête ses 25 ans avec 38 millions d'exemplaires vendus


Capcom tient à signaler que la série Devil May Cry fête ses 25 ans.

Malgré une qualité parfois inégale selon les épisodes et des pauses de plusieurs années entre certains volets, la série a réussi à atteindre les 38 millions de ventes tous supports confondus au 31 mars 2026. Devil May Cry 5 continue également son impressionnant parcours commercial avec 12 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en 2019.

La série Netflix, qui ne fait pourtant pas l'unanimité chez les fans, est également un succès puisque Netflix a annoncé qu'une troisième saison était déjà en préparation.

Malgré ces jolis chiffres, le dernier épisode principal date de 2019 et les fans du célèbre chasseur de démons commencent quelque peu à s'impatienter. On ignore toujours ce que Capcom réserve à la série, hormis de fortes rumeurs concernant un hypothétique remake avec le REx Engine (évolution du RE Engine) du premier volet, sorti sur PS2 en 2001.

Que ce soit une suite ou un remake, on espère en tout cas revoir Dante prochainement.
Capcom - https://x.com/devilmaycry_jp/status/2091329574189867374
    tags : capcom devil may cry dante netflix dmc devil may cry 5 re engine rex engine devil may cry 6 devil may cry 1 remake capcom games 2027 devil may cry 1 remake leaks devil may cry news devil may cry 1 remake rumors dmc games rumeurs dmc 1 remake
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    posted the 08/24/2026 at 03:18 PM by marchand2sable
    comments (8)
    marchand2sable posted the 08/24/2026 at 03:21 PM
    Ça va tellement tabasser la brochette DMC 1 Remake, Okami 2 et Dead Rising Hollywood au REx en 2028-2029.
    perse9 posted the 08/24/2026 at 03:31 PM
    marchand2sable DMC 1 REMAKE a été annoncé ou c'est des rumeurs? j'en ai fais aucun je sais pas ça m'a jamais tenté les héros qui font des blagues en tuant des brochettes d’ennemie mais apparemment le 1 est culte
    burningcrimson posted the 08/24/2026 at 03:45 PM
    Mérité (à part pour Dmc 2)
    marchand2sable posted the 08/24/2026 at 03:48 PM
    perse9

    Non DMC 1 R est encore au stade de rumeurs, tout comme Dead Rising. Il n'y a que Okami 2 qui est officiellement annoncé pour l'instant.

    Après pour Dante dans DMC 1 il était plutôt sérieux. Ce n'était pas vraiment le même genre de blagues que dans les épisodes suivants. Je dirais qu'il était un peu comme Leon dans RE4 Original, il te sort une punchline puis c'est tout. Le côté plus foufou du 3 n'était pas encore présent.

    Le premier est vraiment une perle noire de la PS2. Il est ultra culte et novateur pour son époque. Un chef-d'œuvre pour moi ce jeu.
    grospich posted the 08/24/2026 at 04:59 PM
    Ça serait tellement bien de fêter ça avec un trailer surprise demain soir.

    Quand on regarde tous les jeux RE que l'on a eu depuis DMC5, je suis dépité :

    Resident Evil 2 Remake — 2019
    Resident Evil 3 Remake — 2020
    Resident Evil Village — 2021
    Resident Evil 4 Remake — 2023
    Resident Evil Requiem — 2026

    Et bientôt Veronica...
    mrvince posted the 08/24/2026 at 05:38 PM
    Etonnant de pas faire de suite quand on voit les ventes du 5... Y'en a peut être une en route mais c'est long.
    perse9 posted the 08/24/2026 at 06:32 PM
    marchand2sable ok je viens de voir rapidement quelques test d'époque ça à l'air très costaud.
    soulfull posted the 08/24/2026 at 11:54 PM
    Ils attendent quoi pour un futur Dmc? Le 5 aurait merité un Dlc vergil avec un scénario consistant .
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