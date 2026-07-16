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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
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marchand2sable
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Le film Resident Evil de Zach Cregger optera pour un format court et intense


L'information vient d'être officialisée par AMC Theatres. Le nouveau reboot de la saga Resident Evil adoptera un format particulièrement court et sera interdit aux mineurs lors de sa sortie en salles, prévue le 18 septembre 2026.

Le film proposera une durée de 1 h 35. Son réalisateur, Zach Cregger, avait déjà expliqué lors de plusieurs interviews qu'il souhaitait proposer une expérience allant droit à l'essentiel, avec une tension montant progressivement en puissance, à l'image des jeux.

Selon le média World of Reel, qui a fait partie des rares privilégiés ayant pu assister à la projection initiale, le film aurait été comparé à une version horrifique de Mad Max: Fury Road durant cette projection. Un qualificatif particulièrement flatteur qui laisse entrevoir un long-métrage rythmé et sans temps mort.

Une deuxième bande-annonce devrait par ailleurs être dévoilée dans les prochains jours avant la sortie du film. L'occasion de susciter davantage d'engouement autour de ce nouveau Resident Evil, qui semble prendre une direction radicalement différente des précédentes adaptations cinématographiques de la licence.




[PS] AMC a supprimé la page mentionnant la durée du film. Il est très probable qu'AMC Theatres n'était tout simplement pas autorisée à communiquer cette information à ce stade de la campagne promotionnelle. Le lien source ci-dessous ne fonctionne donc plus.
AMC Theatres - https://www.amctheatres.com/movies/resident-evil-79697?utm_source
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    link49
    posted the 07/16/2026 at 11:04 AM by marchand2sable
    comments (7)
    liberty posted the 07/16/2026 at 11:34 AM
    Pourquoi pas. Un truc court et intense. Pas besoin de 2 heures. Et si le réalisateur veut ajouter un truc il peut toujours faire une version director's cut en blu-ray ensuite
    drybowser posted the 07/16/2026 at 12:43 PM
    Ça a l'air déjà diablement mieux foutu que les sous merdes abjectes avec Jovovitch
    coopper posted the 07/16/2026 at 12:50 PM
    1H35 bien ramassé, parfait pour ce genre de films qui j'espère va aller à l'essentiel.
    shinz0 posted the 07/16/2026 at 12:52 PM
    Tant mieux si c'est maîtrisé
    guyllan posted the 07/16/2026 at 03:06 PM
    1h35 comme, grosso modo, la majorité des films RE avec Milla Jovovich.
    edarn posted the 07/18/2026 at 09:10 AM
    95 minutes de film, c'est la durée normale d'un film.

    En lisant le titre, m'attendais à une durée de 1h15.
    sasquatsch posted the 07/18/2026 at 09:38 AM
    On parle de rien juste pour parler
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