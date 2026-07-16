L'information vient d'être officialisée par AMC Theatres. Le nouveau reboot de la saga Resident Evil adoptera un format particulièrement court et sera interdit aux mineurs lors de sa sortie en salles, prévue le 18 septembre 2026.
Le film proposera une durée de 1 h 35. Son réalisateur, Zach Cregger, avait déjà expliqué lors de plusieurs interviews qu'il souhaitait proposer une expérience allant droit à l'essentiel, avec une tension montant progressivement en puissance, à l'image des jeux.
Selon le média World of Reel, qui a fait partie des rares privilégiés ayant pu assister à la projection initiale, le film aurait été comparé à une version horrifique de Mad Max: Fury Road durant cette projection. Un qualificatif particulièrement flatteur qui laisse entrevoir un long-métrage rythmé et sans temps mort.
Une deuxième bande-annonce devrait par ailleurs être dévoilée dans les prochains jours avant la sortie du film. L'occasion de susciter davantage d'engouement autour de ce nouveau Resident Evil, qui semble prendre une direction radicalement différente des précédentes adaptations cinématographiques de la licence.
[PS] AMC a supprimé la page mentionnant la durée du film. Il est très probable qu'AMC Theatres n'était tout simplement pas autorisée à communiquer cette information à ce stade de la campagne promotionnelle. Le lien source ci-dessous ne fonctionne donc plus.
En lisant le titre, m'attendais à une durée de 1h15.