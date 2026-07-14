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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Resident Evil : Capcom miserait sur des DLC ambitieux à l'avenir plutôt que sur des spin-offs


Selon Dusk Golem, Capcom envisagerait actuellement de se détourner des spin-offs de plus petite envergure afin de privilégier des DLC scénaristiques plus ambitieux entre deux épisodes majeurs de la série.

Cette stratégie permettrait aux différentes équipes de respecter le calendrier de développement des futurs jeux tout en relançant les ventes de l'épisode concerné.

Toujours selon lui, il ne s'agirait toutefois pas d'un changement définitif de stratégie. Capcom pourrait de nouveau développer des spin-offs dans un futur plus lointain, mais la priorité serait actuellement donnée aux DLC narratifs.

Dusk Golem affirme également que ses sources lui ont une nouvelle fois confirmé que le DLC scénaristique de Resident Evil Requiem sortirait après Resident Evil Veronica, soit après le premier trimestre 2027.

Toujours d'après ses informations, Capcom viserait une sortie de Veronica pour le premier trimestre 2027, ou au plus tard au début du second trimestre.

Quant au DLC scénaristique de Requiem, son développement plus long s'expliquerait avant tout par son envergure. Celui-ci serait particulièrement ambitieux et proposerait une expérience bien plus conséquente qu'un simple contenu additionnel.

L'attente pourrait être très longue avant de pouvoir découvrir la conclusion de Resident Evil Requiem. D'ici là, on peut espérer que Capcom proposera quelques contenus additionnels plus modestes, à l'image de ceux sortis pour Resident Evil 7: Biohazard, afin de faire patienter les joueurs jusqu'à ce DLC scénaristique et de susciter à nouveau un certain intérêt pour le jeu.
Dusk Golem - https://x.com/AestheticGamer1/status/2076822571413381589
    tags : resident evil capcom biohazard resident evil requiem resident evil news resident evil requiem dlc resident evil leaks resident evil requiem dlc leaks resident evil veronica resident evil veronica leaks resident evil veronica date re games 2027
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    link49
    posted the 07/14/2026 at 11:44 AM by marchand2sable
    comments (26)
    malroth posted the 07/14/2026 at 11:56 AM
    Cette strategie peux etre contre productive.

    Je fais partie de ces joueurs maintenant qui dés qu'ils savent qu'il yaura un gros dlc qui continue l'histoire bah j'attends, je ne prends pas day one le jeu de base.

    Car sinon apres j'ai énormément de mal à reprendre un jeu un an ou 2ans plus tard. J'oublie comment on joue, et parfois meme le scenario
    malroth posted the 07/14/2026 at 11:58 AM
    Et si beaucoup font comme moi, bah c'est dramatique pour le studio car le day one c'est le plus important. C'est ce qui impulse la dynamique ou non.
    giru posted the 07/14/2026 at 12:05 PM
    J'aime pas trop l'idée de sortir le DLC de Requiem après Veronica.

    Je préférais en avoir totalement "terminé" avec Requiem avant la sortie du prochain...
    marchand2sable posted the 07/14/2026 at 12:14 PM
    malroth

    Hors RE2 et RE3 ils ont toujours fait ça pourtant. Ils savent que le day one marchera quoi qu'il arrive donc ils peuvent se le permettre mais je comprends l'idée d'attendre. Au passage je suis sur que Requiem aura droit a une Gold Edition en 2027...

    giru

    Un peu déçu aussi. Je n'aime pas le principe de nous laisser une grosse suite, puis revenir à un remake, puis repartir sur le bordel de la fin de Requiem. Ça fait bizarre mais Dusk Golem se trompe peut-être, ce n'est pas toujours exact ce qu'il dit. a voir donc.
    akiru posted the 07/14/2026 at 12:31 PM
    malroth sauf que les vrais fans n'atteindront pas. Et la base de fan de Capcom et de Resident evil est immense. Ils ont vraiment fidélisé leur public. Maintenant ta remarque reste vrai mais ça sera a petite envergure pour Capcom je pense.
    cail2 posted the 07/14/2026 at 12:34 PM
    malroth
    Pareil, je préfère attendre une GOTY même 2 ans après mais tout avoir sur la galette (même si bientôt ça changera plus grand chose) et que l'histoire soit bouclée. Sinon c'est mort j'y retourne plus.
    Donc je comprends la stratégie de Capcom pour à la fois relancer les ventes du jeu et limiter les coûts de dev mais c'est à double tranchant cette approche...
    sonilka posted the 07/14/2026 at 12:41 PM
    L'intérêt de sortir une extension à Requiem près de 18 mois après sa sortie n'a aucun sens. Outre le fait que bon nombre de joueurs aujourd'hui passent rapidement à autre chose, l'engouement sera d'autant plus affecté qu'on sortira de Veronica. Je ne comprends vraiment pas ce choix. Il fallait boucler Requiem avant de sortir RE:V.
    marchand2sable posted the 07/14/2026 at 12:54 PM
    sonilka

    A ce niveau je pense que c'est un stand-alone, c'est beaucoup trop long et vraiment bizarre ce switch Requiem/Veronica. Pas fan de ce choix aussi en espérant que Dusk se trompe.
    suzukube posted the 07/14/2026 at 01:32 PM
    Ils ont raison, le démat' c'est l'avenir
    syoshu posted the 07/14/2026 at 02:48 PM
    C'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a plus eu de spin off Resident Evil. Bon le dernier Re:Sistance n'a pas vraiment eu de succès, mais certains étaient vraiment sympa à jouer comme les Chronicles, Outbreak, Mercenaries 3D et même Operation Racoon City était fun à jouer...
    Et vu qu'on a meme plus de mercenaries ça manque un peu, esperons que ca soit pas définitif
    stampead posted the 07/14/2026 at 02:59 PM
    Je pense que ca peut être une bonne idée pour certaines licence comme dragon dogma 2 par exemple,un gros dlc rajoutant une histoire et du contenu tout les 1 à 2 ans ca suffit amplement au lieu de faire un 3 qui n 'aurait rien de neuf à ajouter.
    benichou posted the 07/14/2026 at 03:40 PM
    Avant de nous faire des DLC ambitieux il faudrait déjà que leur jeux de base soit ambitieux, quand on voit la gueule de requiem et de pragmata c’est clairement du foutage de gueule tellement ce sont des titres paresseux et chiant à jouer.
    akiru posted the 07/14/2026 at 05:06 PM
    benichou si tu trouve Pragmata chiant à jouer, arrête les JV.
    marchand2sable posted the 07/14/2026 at 05:19 PM
    benichou

    Ils sont excellents Requiem et Pragmata. Vous êtes vraiment pas nombreux à trouver les deux ratés.
    akiru posted the 07/14/2026 at 05:50 PM
    marchand2sable et Pragmata est d'une richesse en plus. C'est un bonbon le jeu
    akiru posted the 07/14/2026 at 05:51 PM
    marchand2sable Je comprends vraiment le tps de dev tellement ça a du être galère de trouver la bonne formule et équilibrer le tout
    marchand2sable posted the 07/14/2026 at 06:35 PM
    akiru

    J'ai adoré, juste trop facile, j'aimerais bien une suite perso.
    akiru posted the 07/14/2026 at 08:36 PM
    marchand2sable ca dépend. En difficile il y a des fights assez intense. Et ça dépend des builds
    marchand2sable posted the 07/14/2026 at 09:07 PM
    akiru

    Le build surchauffe tue le jeu même en difficile, hormis le boss de fin et le robot scorpion a la FF VII en versions oranges. Le reste c'était vraiment une promenade de santé, très déçu de ce mode lunatique perso.
    akiru posted the 07/14/2026 at 09:15 PM
    marchand2sable je suis justement au boss scorpion. D'où mon message. Ça tue pas le jeu je trouve. Le build surchauffe est très fun.
    benichou posted the 07/15/2026 at 07:46 AM
    akiru t’es jeune joueur non? Ou alors c’est ton premier titre dans le genre?
    Non la boucle de gameplay de Pragmata est absolument nulle à chier et se résume à « une porte est bloqué par des verrous je dois chercher les verrous en traversant des salles insipides pour tuer des robots, je trouve le verrou je débloque la porte et passe au niveau suivant dont la porte est bloquée par des verrous» Comment on peut trouver ça « génial » en 2026 surtout venant de la part d’un mastodonte comme Capcom.
    C’est digne d’un jeu mobile.
    Si encore le scénario était génial ça pourrait passer mais celui-ci en plus est totalement inintéressant.
    akiru posted the 07/15/2026 at 01:33 PM
    benichou J'ai 30 ans de jeux derrière moi, 20 ans d'esport en versus fighting et je te fais des combos vidéo quand tu veux. Ton résumé tu peux le faire à tous les jeux de la terre. Sauf que le gameplay de Pragmata est riche et passionnant. Tu dois juste est trop mauvais manette en main pour voir la richesse du gameplay.
    akiru posted the 07/15/2026 at 01:35 PM
    Et quand je dis mauvais manette en main je te vois déjà venir "oh ba non tu dis nawak j'ai fini le jeu et j'ai pas galéré". J'en ai rien a foutre de ça. Tu peux finir n'importe quel jeu en exploitant rien du gameplay.
    keiku posted the 07/18/2026 at 05:12 AM
    Que je déteste ce mot dlc... ca me coupe l'envie d'acheter déja que depuis quelque temps, cette envie est en constante diminution...

    benichou « une porte est bloqué par des verrous je dois chercher les verrous en traversant des salles insipides pour tuer des robots, je trouve le verrou je débloque la porte et passe au niveau suivant dont la porte est bloquée par des verrous»

    tu remplace robots par zombie et tu as le concept même des premier résidence evil qui ont fait le succès de la série
    dooku posted the 07/18/2026 at 06:20 AM
    Perso je commence à être déçu de Capcom. La plupart de leurs jeux me tombent des mains car finalement pas si ambitieux, avec la palme Requiem où la deuxième moitié n'est qu'un remake
    gaeon posted the 07/18/2026 at 09:59 AM
    Ca peux se comprendre vu comment leurs jeux se vendent bien, ils peuvent atteindre beaucoup de gens de cette manière
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