Selon Dusk Golem
, Capcom
envisagerait actuellement de se détourner des spin-offs de plus petite envergure afin de privilégier des DLC scénaristiques plus ambitieux entre deux épisodes majeurs de la série.
Cette stratégie permettrait aux différentes équipes de respecter le calendrier de développement des futurs jeux tout en relançant les ventes de l'épisode concerné.
Toujours selon lui, il ne s'agirait toutefois pas d'un changement définitif de stratégie. Capcom
pourrait de nouveau développer des spin-offs dans un futur plus lointain, mais la priorité serait actuellement donnée aux DLC narratifs.
Dusk Golem
affirme également que ses sources lui ont une nouvelle fois confirmé que le DLC scénaristique de Resident Evil Requiem
sortirait après Resident Evil Veronica
, soit après le premier trimestre 2027.
Toujours d'après ses informations, Capcom
viserait une sortie de Veronica
pour le premier trimestre 2027, ou au plus tard au début du second trimestre.
Quant au DLC scénaristique de Requiem
, son développement plus long s'expliquerait avant tout par son envergure. Celui-ci serait particulièrement ambitieux et proposerait une expérience bien plus conséquente qu'un simple contenu additionnel.
L'attente pourrait être très longue avant de pouvoir découvrir la conclusion de Resident Evil Requiem
. D'ici là, on peut espérer que Capcom
proposera quelques contenus additionnels plus modestes, à l'image de ceux sortis pour Resident Evil 7: Biohazard
, afin de faire patienter les joueurs jusqu'à ce DLC scénaristique et de susciter à nouveau un certain intérêt pour le jeu.
Je fais partie de ces joueurs maintenant qui dés qu'ils savent qu'il yaura un gros dlc qui continue l'histoire bah j'attends, je ne prends pas day one le jeu de base.
Car sinon apres j'ai énormément de mal à reprendre un jeu un an ou 2ans plus tard. J'oublie comment on joue, et parfois meme le scenario
Je préférais en avoir totalement "terminé" avec Requiem avant la sortie du prochain...
Hors RE2 et RE3 ils ont toujours fait ça pourtant. Ils savent que le day one marchera quoi qu'il arrive donc ils peuvent se le permettre mais je comprends l'idée d'attendre. Au passage je suis sur que Requiem aura droit a une Gold Edition en 2027...
giru
Un peu déçu aussi. Je n'aime pas le principe de nous laisser une grosse suite, puis revenir à un remake, puis repartir sur le bordel de la fin de Requiem. Ça fait bizarre mais Dusk Golem se trompe peut-être, ce n'est pas toujours exact ce qu'il dit. a voir donc.
Pareil, je préfère attendre une GOTY même 2 ans après mais tout avoir sur la galette (même si bientôt ça changera plus grand chose) et que l'histoire soit bouclée. Sinon c'est mort j'y retourne plus.
Donc je comprends la stratégie de Capcom pour à la fois relancer les ventes du jeu et limiter les coûts de dev mais c'est à double tranchant cette approche...
A ce niveau je pense que c'est un stand-alone, c'est beaucoup trop long et vraiment bizarre ce switch Requiem/Veronica. Pas fan de ce choix aussi en espérant que Dusk se trompe.
Et vu qu'on a meme plus de mercenaries ça manque un peu, esperons que ca soit pas définitif
Ils sont excellents Requiem et Pragmata. Vous êtes vraiment pas nombreux à trouver les deux ratés.
J'ai adoré, juste trop facile, j'aimerais bien une suite perso.
Le build surchauffe tue le jeu même en difficile, hormis le boss de fin et le robot scorpion a la FF VII en versions oranges. Le reste c'était vraiment une promenade de santé, très déçu de ce mode lunatique perso.
Non la boucle de gameplay de Pragmata est absolument nulle à chier et se résume à « une porte est bloqué par des verrous je dois chercher les verrous en traversant des salles insipides pour tuer des robots, je trouve le verrou je débloque la porte et passe au niveau suivant dont la porte est bloquée par des verrous» Comment on peut trouver ça « génial » en 2026 surtout venant de la part d’un mastodonte comme Capcom.
C’est digne d’un jeu mobile.
Si encore le scénario était génial ça pourrait passer mais celui-ci en plus est totalement inintéressant.
benichou « une porte est bloqué par des verrous je dois chercher les verrous en traversant des salles insipides pour tuer des robots, je trouve le verrou je débloque la porte et passe au niveau suivant dont la porte est bloquée par des verrous»
tu remplace robots par zombie et tu as le concept même des premier résidence evil qui ont fait le succès de la série