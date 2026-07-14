Selonenvisagerait actuellement de se détourner des spin-offs de plus petite envergure afin de privilégier des DLC scénaristiques plus ambitieux entre deux épisodes majeurs de la série.Cette stratégie permettrait aux différentes équipes de respecter le calendrier de développement des futurs jeux tout en relançant les ventes de l'épisode concerné.Toujours selon lui, il ne s'agirait toutefois pas d'un changement définitif de stratégie.pourrait de nouveau développer des spin-offs dans un futur plus lointain, mais la priorité serait actuellement donnée aux DLC narratifs.affirme également que ses sources lui ont une nouvelle fois confirmé que le DLC scénaristique desortirait après, soit après le premier trimestre 2027.Toujours d'après ses informations,viserait une sortie depour le premier trimestre 2027, ou au plus tard au début du second trimestre.Quant au DLC scénaristique de, son développement plus long s'expliquerait avant tout par son envergure. Celui-ci serait particulièrement ambitieux et proposerait une expérience bien plus conséquente qu'un simple contenu additionnel.L'attente pourrait être très longue avant de pouvoir découvrir la conclusion de. D'ici là, on peut espérer queproposera quelques contenus additionnels plus modestes, à l'image de ceux sortis pour, afin de faire patienter les joueurs jusqu'à ce DLC scénaristique et de susciter à nouveau un certain intérêt pour le jeu.