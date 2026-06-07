Ça se passe dans les tags de la page Steam
officielle du jeu. Le tag "moto
", généralement associé aux jeux proposant de la conduite de deux-roues, apparaît dans la fiche du titre.
Dusk Golem
s'autofélicite actuellement sur son compte X
officiel, et il y a de quoi, il avait été le premier à évoquer cette information ainsi que le monde semi-ouvert de l'île Rockfort
.
On ignore encore comment vont se dérouler ces phases d'exploration en véhicule, mais pour remettre les points sur les i, le jeu ne sera pas un véritable open world.
Si les rumeurs sont vraies, ce sera la première fois que la série proposera un véhicule terrestre permettant d'explorer une vaste zone en totale liberté. Le remake osera donc aller encore plus loin que les remakes de Resident Evil 2
et Resident Evil 4
en matière de contenu inédit.
Déjà que le contenu de base est dingue (Nosferatu, le Tyran, Wesker, les Hunters et j’en passe), mais là ils rajoutent Hunk, une moto et des zones semi-ouvertes. Ils sont devenus fous.
Après c’est toujours au stade rumeur, mais là ils sont un peu grillés quand même.
marchand2sable en tout cas merci pour tes topics, ils sont vraiment top pour les infos RE
Mais de rien. C’est un de mes RE préférés aussi, c’est un chef-d’œuvre de la Dreamcast ce jeu. La nouvelle génération et ceux qui l’ont raté à l’époque vont halluciner.
Tant mieux.
Mais cool aussi pour la moto.
Merci pour le boulot que tu fais pour cette saga
T’es fou CV en FPS ? Les fans vont venir comme les Ganados avec des torches au siège de Capcom. Encore pire que l'absence du beffroi et le ver géant de RE3.
walterwhite
Merci ça fait plaisir
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J’y ai pensé aussi mais en plus abouti. Là on pourra descendre à pied à tout moment contrairement au bateau de RE4 et RE5, ils peuvent pas se permettre de laisser un grand terrain vide, c’est pas possible.
Oui mais il y a un système de contrôle surtout lors de l’annonce d’un gros projet comme ça. Ils vont pas laisser n’importe quoi dans les tags, à moins que le tag moto soit passé incognito. Mais Dusk Golem a reconfirmé la moto hier, et franchement, il se trompe pas du tout depuis quelques temps, il est sûr de lui même.
Ouais, mais à cause de la bande-annonce en vue FPS, ça m’avait un peu inquiété.
Mais apparemment c’est bon.
Ah bah en plus c'est de Capcom quoi. Il est sur de lui Dusk, a 100% même. A voir le reveal de la moto ce fera quand par contre.
guiguif
Franchement non, un peu comme RE3 R sans le sous-titre Nemesis.
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Faut que je regarde la moto dans Metroid Prime 4 comment ça se déroule, Days Gone aussi.
guiguif Au Japon les remakes sont nommés "Biohazard RE:2", "Biohazard RE:3", etc... Là ça aurait fait "Biohazard RE:CODE:Veronica", ils ont du se dire que c'est too much
Moi c'était en 2015 ou 2016 je pense, redécouvre le carrément avec le remake c'est mieux.
noishe
Requiem il a fait du propre quand-même, pour l'Open World a dû obtenir des infos sur la phase de Leon a Raccoon.
Malgré des boulettes, il reste fiable je trouve, parce que les autres faux insider avec la Jill Valentine contre le bouc démon dans l'hôpital mais mon dieu quoi j'ai honte d'avoir fait un article sur ça a l'époque.
marchand2sable Pour simplifier le titre " Veronica " pour le marketing moderne, je pense.
Oui possible déjà que la nouvelle génération pige rien à Wesker, donc faut pas trop les perturber ils se sont dit peut-être.
Pour l'instant le plus équilibré horreur/action reste RE2 Remake
Pour eux Wesker ? Connais pas
Dans Rebirth le côté action reste quand même en retrait alors que RE2 Remake rééquilibre le côté trop bourrin de l'opus PS1
Mais merci de te soucier de ma culture videoludique en laissant ton message de blasé sans arguments qui n'apporte rien à part être hautain.
Dusk Golem j'ai l'impression qu'il a pas forcement toujours juste, des fois il raconte des conneries assez grosses.