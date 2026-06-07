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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Resident Evil Veronica : ça se confirme pour la moto et le monde semi-ouvert


Ça se passe dans les tags de la page Steam officielle du jeu. Le tag "moto", généralement associé aux jeux proposant de la conduite de deux-roues, apparaît dans la fiche du titre.

Dusk Golem s'autofélicite actuellement sur son compte X officiel, et il y a de quoi, il avait été le premier à évoquer cette information ainsi que le monde semi-ouvert de l'île Rockfort.



On ignore encore comment vont se dérouler ces phases d'exploration en véhicule, mais pour remettre les points sur les i, le jeu ne sera pas un véritable open world.

Si les rumeurs sont vraies, ce sera la première fois que la série proposera un véhicule terrestre permettant d'explorer une vaste zone en totale liberté. Le remake osera donc aller encore plus loin que les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 4 en matière de contenu inédit.

ajouter une source - https://store.steampowered.com/app/4824610/Resident_Evil_Veronica/
    tags : resident evil resident evil code veronica remake resident evil veronica resident evil veronica news resident evil veronica moto resident evil veronica open world resident evil veronica motorbike resident evil veronica leaks biohazard veronica
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    korou, shima, raoh38, jenicris, adamjensen
    posted the 06/07/2026 at 11:18 AM by marchand2sable
    comments (53)
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 11:20 AM
    Ce remake va être complètement dingue !
    roivas posted the 06/07/2026 at 11:24 AM
    ha du coup, ca me rend un peu méfiant cette histoire, pourquoi? :s
    vyse posted the 06/07/2026 at 11:24 AM
    marchand2sable nan mais de Ouf !! Ils se donnent tellement !
    icebergbrulant posted the 06/07/2026 at 11:26 AM
    Ils ont copié sur Days Gone !

    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 11:29 AM
    vyse

    Déjà que le contenu de base est dingue (Nosferatu, le Tyran, Wesker, les Hunters et j’en passe), mais là ils rajoutent Hunk, une moto et des zones semi-ouvertes. Ils sont devenus fous.

    Après c’est toujours au stade rumeur, mais là ils sont un peu grillés quand même.
    jenicris posted the 06/07/2026 at 11:32 AM
    A voir. Dans tous les cas je suis trop hype; vu que c'est un de mes opus préférés.

    marchand2sable en tout cas merci pour tes topics, ils sont vraiment top pour les infos RE
    5120x2880 posted the 06/07/2026 at 11:38 AM
    Ça peut pas juste être une phase comme le bateau dans RE5 ?
    brook1 posted the 06/07/2026 at 11:38 AM
    Ça va être des séquences comme on peut voir dans les TLOU avec le cheval ou le bateau je pense
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 11:38 AM
    jenicris

    Mais de rien. C’est un de mes RE préférés aussi, c’est un chef-d’œuvre de la Dreamcast ce jeu. La nouvelle génération et ceux qui l’ont raté à l’époque vont halluciner.
    adamjensen posted the 06/07/2026 at 11:43 AM
    Ce que j’ai surtout retenu de la deuxième image, c’est : Tir à la troisième personne.
    Tant mieux.
    Mais cool aussi pour la moto.
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 11:43 AM
    Jamais fait cet opus donc la hype est au level max

    Merci pour le boulot que tu fais pour cette saga
    51love posted the 06/07/2026 at 11:44 AM
    roivas moto, semi monde ouvert, peut être qu'inconsciemment ça te rappelle la proposition de Metroid Prime 4 qui est clairement pas la partie la plus réussie du jeu
    altendorf posted the 06/07/2026 at 11:50 AM
    Let’s go !
    abookhouseboy posted the 06/07/2026 at 11:57 AM
    J'espère que le contenu légèrement transgressif du jeu original sera maintenu.
    bennj posted the 06/07/2026 at 11:57 AM
    Visiblement peu de personnes savent comment fonctionne le système de Tag de Steam. Ce sont les utilisateurs qui rajoutent un tag pas les développeurs.
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 11:58 AM
    adamjensen

    T’es fou CV en FPS ? Les fans vont venir comme les Ganados avec des torches au siège de Capcom. Encore pire que l'absence du beffroi et le ver géant de RE3.

    walterwhite

    Merci ça fait plaisir

    5120x2880

    J’y ai pensé aussi mais en plus abouti. Là on pourra descendre à pied à tout moment contrairement au bateau de RE4 et RE5, ils peuvent pas se permettre de laisser un grand terrain vide, c’est pas possible.
    keith92 posted the 06/07/2026 at 12:04 PM
    Metroidvania
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 12:05 PM
    bennj

    Oui mais il y a un système de contrôle surtout lors de l’annonce d’un gros projet comme ça. Ils vont pas laisser n’importe quoi dans les tags, à moins que le tag moto soit passé incognito. Mais Dusk Golem a reconfirmé la moto hier, et franchement, il se trompe pas du tout depuis quelques temps, il est sûr de lui même.
    nobleswan posted the 06/07/2026 at 12:06 PM
    Un des meilleur RE celui ci. Les souvenirs
    kinectical posted the 06/07/2026 at 12:16 PM
    J’attends ce jeu tellement plus que Requiem j’ai personnellement aucun intérêt pour Requiem après les review mais ce veronica lui …. Celui là va mettre des vrai claques
    malroth posted the 06/07/2026 at 12:26 PM
    dinguerie
    guiguif posted the 06/07/2026 at 12:37 PM
    marchand2sable D'ailleurs on sait pourquoi le sous-titre c'est juste Veronica et pas Code Veronica ?
    noishe posted the 06/07/2026 at 12:44 PM
    bennj Tu as tout à fait raison, mais en l’occurrence tu peux vérifier sur SteamDB que c'est bien Capcom qui a rajouté ces tags.
    adamjensen posted the 06/07/2026 at 12:45 PM
    marchand2sable
    Ouais, mais à cause de la bande-annonce en vue FPS, ça m’avait un peu inquiété.
    Mais apparemment c’est bon.
    5120x2880 posted the 06/07/2026 at 12:57 PM
    marchand2sable Dans RE4 c'est juste un gimmick, mais dans RE5 tu peux accomplir les objectifs dans l'ordre que tu veux aux quatre coin de la zone, après on est plus de 20 ans après le début de son développement, donc oui, si c'est ça, ce sera forcément beaucoup plus élaboré, en priant pour que ce soit pas un truc à la Metroid Prime 4 bien sur, mais j'ai plus confiance en l'équipe Capcom/RE qu'en Retro Studios.
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 01:01 PM
    noishe

    Ah bah en plus c'est de Capcom quoi. Il est sur de lui Dusk, a 100% même. A voir le reveal de la moto ce fera quand par contre.

    guiguif

    Franchement non, un peu comme RE3 R sans le sous-titre Nemesis.

    5120x2880

    Faut que je regarde la moto dans Metroid Prime 4 comment ça se déroule, Days Gone aussi.
    vyse posted the 06/07/2026 at 01:06 PM
    marchand2sable ouai tu la refait récemment ?? Je me souviens l'avoir fait en 2006 j'avais adoré surtout la partie du château mais le reste je me souviens vaguement d'un sous marin et d'une soute d'avion
    noishe posted the 06/07/2026 at 01:13 PM
    marchand2sable Je garde des pincettes quand même, il avait dit à l'époque que RE3 Remake aurait un système de voyage en métro, que Requiem serait open world... Il a vu juste beaucoup de fois, mais parfois les choses changent entre le moment où il a ses infos et la version finale du jeu, donc à voir

    guiguif Au Japon les remakes sont nommés "Biohazard RE:2", "Biohazard RE:3", etc... Là ça aurait fait "Biohazard RE:CODE:Veronica", ils ont du se dire que c'est too much
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 01:28 PM
    vyse

    Moi c'était en 2015 ou 2016 je pense, redécouvre le carrément avec le remake c'est mieux.

    noishe

    Requiem il a fait du propre quand-même, pour l'Open World a dû obtenir des infos sur la phase de Leon a Raccoon.

    Malgré des boulettes, il reste fiable je trouve, parce que les autres faux insider avec la Jill Valentine contre le bouc démon dans l'hôpital mais mon dieu quoi j'ai honte d'avoir fait un article sur ça a l'époque.
    ducknsexe posted the 06/07/2026 at 01:36 PM
    Si le monde semi-ouvert tourne autour de Rockfort Island en moto ca peut le faire. De nouvelle zone et peut être un nouveau boss. Un semi-monde pas trop grand et pas trop petit. Juste à la taille de l île.

    marchand2sable Pour simplifier le titre " Veronica " pour le marketing moderne, je pense.
    noctis posted the 06/07/2026 at 01:37 PM
    J’espère qu’il y aura une vue à la troisième personne. Veronica semble avoir tellement de classe. Je préfère généralement les personnages masculins dans les jeux, mais là, c’est vraiment réussi. En plus, s’il y a des voyages à moto, un peu comme avec Alan Walker, dans un environnement semi-ouvert avec une ambiance nocturne et horrifique, ça va être super. Vivement ! ????
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 01:49 PM
    ducknsexe

    Oui possible déjà que la nouvelle génération pige rien à Wesker, donc faut pas trop les perturber ils se sont dit peut-être.
    brook1 posted the 06/07/2026 at 01:54 PM
    guiguif Pour éviter les spoils et surprendre les joueurs, qui ne l'ont peut être jamais fait, Code Veronica, c’est un peu trop explicite comme titre pour Capcom qui s'est
    soulfull posted the 06/07/2026 at 02:03 PM
    Code veronica est tellement sous côté et peu connu. J'espère vraiment que ce Remake sera à la hauteur. Par contre pressé de voir la gueule de chris, c'est le personnage de capcom, avec Ryu qui ne font que changer physiquement.
    brook1 posted the 06/07/2026 at 02:13 PM
    soulfull Logiquement, ça sera le Chris de village en plus jeune
    rider288 posted the 06/07/2026 at 02:22 PM
    Jamais fait, mais j'en est entendu que du bien. Je le prendrais
    soulfull posted the 06/07/2026 at 02:24 PM
    brook1 Donc celui de Resident Evil 7 ? Qui d'ailleurs est assez different de celui de village.
    battossai posted the 06/07/2026 at 02:47 PM
    Des zones à la RE4 à la rigueur mais si c'est pour faire Requiem des zones vides avec Leon et qui ne servent à rien à part casser le rythme du jeu.

    Pour l'instant le plus équilibré horreur/action reste RE2 Remake
    ducknsexe posted the 06/07/2026 at 03:22 PM
    marchand2sable la nouvelle génération pijama connais juste une chose c'est fortnite et Roblox.

    Pour eux Wesker ? Connais pas
    n3m posted the 06/07/2026 at 03:46 PM
    battossai ta essai rebirth pour dire ca ....
    bennj posted the 06/07/2026 at 03:52 PM
    noishe ou est-ce que c'est précisé que c'est Capcom qui les a ajouté ? Pas que je vous crois pas mais j'aime avoir les sources pour confirmer une info : https://steamdb.info/app/4824610/
    kiryukazuma posted the 06/07/2026 at 04:04 PM
    Mais c'est plus le même jeu donc ?
    noishe posted the 06/07/2026 at 04:14 PM
    bennj Dans l'onglet "update history", vers le bas de la liste, une des mises à jour à rajouté tous les tags en même temps, et la même mise à jour à rajouté des infos ne pouvant être rajoutés que par Capcom eux même comme les icônes et le nom du jeu
    bennj posted the 06/07/2026 at 04:57 PM
    noishe Merci pour l'info
    roivas posted the 06/07/2026 at 05:04 PM
    51love y'a de ca oui lol
    noishe posted the 06/07/2026 at 05:22 PM
    bennj
    battossai posted the 06/07/2026 at 05:58 PM
    n3m Je parle d'un équilibre horreur/action

    Dans Rebirth le côté action reste quand même en retrait alors que RE2 Remake rééquilibre le côté trop bourrin de l'opus PS1
    Mais merci de te soucier de ma culture videoludique en laissant ton message de blasé sans arguments qui n'apporte rien à part être hautain.
    plasmide posted the 06/07/2026 at 07:09 PM
    Tellement hâte…certainement mon opus préféré.
    olark posted the 06/07/2026 at 07:26 PM
    une idée soufflée par retro studio surement ca me dit rien cette histoire de moto
    sdkios posted the 06/07/2026 at 07:57 PM
    Si c'est une petite zone genre comme pour le lac dans RE4, pourquoi pas. Mais je suis pas fan de l'idee. Surtout que code vero, on se sent piégé sur une petite ile justement, on est loin des balades a moto lol. Faut pas qu'ils lachent le coté "enfermé" du jeu avec des zones tres restreintes.
    hatefield posted the 06/08/2026 at 08:16 AM
    ça se trouve ça sera une séquence moto bien cringe à la requiem.
    krusty79 posted the 06/08/2026 at 08:22 AM
    Si c'est moins grand-guignolesque que la moto de Léon dans Requiem, pourquoi pas?
    mibugishiden posted the 06/09/2026 at 06:08 AM
    marchand2sable c'est pas lui qui avait dit pour Requiem que ca se passerait sur une ile vers la thailande et que ce serait en open world avec plein de persos jouables ?

    Dusk Golem j'ai l'impression qu'il a pas forcement toujours juste, des fois il raconte des conneries assez grosses.
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