nous partage de nouvelles images du très attendu, ainsi que quelques informations inédites.L'éditeur présente notamment les démons fantômes. Ces derniers auront la faculté d'anticiper les attaques deet pourront frapper dans les failles de sa défense ou durant ses offensives.À savoir que l'attaque simultanée de deuxpeut s'avérer fatale pour le joueur. Inutile de préciser que cesfigureront parmi les ennemis les plus dangereux du jeu.nous rappelle également que le personnage principal n'est autre que le légendaire samouraï. Le comédienprêtera sa voix au célèbre guerrier.Concernant l'apparence du personnage,a obtenu l'autorisation d'utiliser les traits du grand acteur japonais. Sa mémoire sera respectée avec le plus grand soin, maissera néanmoins poussé dans ses derniers retranchements afin d'accomplir sa noble mission.Et même si elle n'a toujours pas été dévoilée, la transformationsera impressionnante et à la hauteur du charisme de, selon les développeurs.