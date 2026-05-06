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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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Onimusha Way of the Sword : nouvelles images et infos


Capcom nous partage de nouvelles images du très attendu Onimusha : Way of the Sword, ainsi que quelques informations inédites.



L'éditeur présente notamment les démons fantômes Oboro Karasu. Ces derniers auront la faculté d'anticiper les attaques de Musashi et pourront frapper dans les failles de sa défense ou durant ses offensives.

À savoir que l'attaque simultanée de deux Oboro Karasu peut s'avérer fatale pour le joueur. Inutile de préciser que ces Genma figureront parmi les ennemis les plus dangereux du jeu.

Capcom nous rappelle également que le personnage principal n'est autre que le légendaire samouraï Miyamoto Musashi. Le comédien Hosoya Yoshimasa prêtera sa voix au célèbre guerrier.



Concernant l'apparence du personnage, Capcom a obtenu l'autorisation d'utiliser les traits du grand acteur japonais Toshiro Mifune. Sa mémoire sera respectée avec le plus grand soin, mais Musashi sera néanmoins poussé dans ses derniers retranchements afin d'accomplir sa noble mission.

Et même si elle n'a toujours pas été dévoilée, la transformation Onimusha sera impressionnante et à la hauteur du charisme de Musashi, selon les développeurs.







Capcom
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    noctis, adamjensen, gameslover
    posted the 06/05/2026 at 05:50 PM by marchand2sable
    comments (7)
    marchand2sable posted the 06/05/2026 at 05:56 PM
    Que tout le monde le prenne day one pour que la licence revienne en force et pour faire comprendre a Capcom sa terrible erreur d’avoir laissé cette licence de côté pendant plus de 20 ans. Même la team douche froide vous achetez ctout !
    bladagun posted the 06/05/2026 at 06:17 PM
    Il a vraiment une bonne gueule le heros
    deathegg posted the 06/05/2026 at 06:35 PM
    D'ailleurs, pour ceux qui se demandent : la version boîte a poppé sur amazon (pour l'instant uniquement allemande mais bon, le jeu a eu sa date y a deux jours).

    Apparemment, une version deluxe pour 109 € et une version normal à 80 € pour PS5 et Xbox Series.

    (Aprés, le prix baissera d'ici là et y aura les offres auchan, leclercq et carrefour)
    malroth posted the 06/05/2026 at 07:02 PM
    day one sur pc, trop hâte
    adamjensen posted the 06/05/2026 at 07:39 PM
    marchand2sable
    T'inquiète pas, il fera sûrement au minimum 1 ou 2 millions rapidement.
    marchand2sable posted the 06/05/2026 at 08:09 PM
    adamjensen

    Je sais pas c’est la merde en septembre et 20 ans de pause c’est chaud. Même des gros fans de la licence ont dû lâcher le JV depuis.
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