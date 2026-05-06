Capcom
nous partage de nouvelles images du très attendu Onimusha : Way of the Sword
, ainsi que quelques informations inédites.
L'éditeur présente notamment les démons fantômes Oboro Karasu
. Ces derniers auront la faculté d'anticiper les attaques de Musashi
et pourront frapper dans les failles de sa défense ou durant ses offensives.
À savoir que l'attaque simultanée de deux Oboro Karasu
peut s'avérer fatale pour le joueur. Inutile de préciser que ces Genma
figureront parmi les ennemis les plus dangereux du jeu.
Capcom
nous rappelle également que le personnage principal n'est autre que le légendaire samouraï Miyamoto Musashi
. Le comédien Hosoya Yoshimasa
prêtera sa voix au célèbre guerrier.
Concernant l'apparence du personnage, Capcom
a obtenu l'autorisation d'utiliser les traits du grand acteur japonais Toshiro Mifune
. Sa mémoire sera respectée avec le plus grand soin, mais Musashi
sera néanmoins poussé dans ses derniers retranchements afin d'accomplir sa noble mission.
Et même si elle n'a toujours pas été dévoilée, la transformation Onimusha
sera impressionnante et à la hauteur du charisme de Musashi
, selon les développeurs.
Apparemment, une version deluxe pour 109 € et une version normal à 80 € pour PS5 et Xbox Series.
(Aprés, le prix baissera d'ici là et y aura les offres auchan, leclercq et carrefour)
T'inquiète pas, il fera sûrement au minimum 1 ou 2 millions rapidement.
Je sais pas c’est la merde en septembre et 20 ans de pause c’est chaud. Même des gros fans de la licence ont dû lâcher le JV depuis.