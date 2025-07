Le vampire inattendu !



La jaquette PAL

Liaison dangereuse : Konami et Sega, le flirt inattendu

Une Europe en feu et en ruines

Gameplay : deux héros, deux façons de souffrir

Musique : gothique en stéréo



Elizabeth Bartley

Durée de vie et rejouabilité : un feu de paille, mais qui brûle fort

Les points forts :

Les points faibles :

Un joyau noir oublié

Fiche technique:

NOTE PRESSE (E-Mulez 4 - Février 2005)

Screenshots:

Promo japonaise

Dans le bestiaire des Castlevania,ouchez nous ou plus sobrementau Japon, fait figure de bizarrerie. Non pas parce qu’il est raté – au contraire – mais parce qu’il est… sur Megadrive. Oui, Bloodlines est l’unique épisode canonique de la série développé exclusivement pour une console Sega. Et rien que ça, en 1994, ça ressemblait à un petit miracle. Ou à un pacte faustien.À l’époque, Konami est un pilier du jeu vidéo japonais, mais garde ses plus gros titres pour les machines de Nintendo. Castlevania, joyau gothique et référence du platformer punitif, n’avait encore jamais mordu la cartouche noire de la Megadrive. Mais au début des années 90, le vent tourne. Sega gagne du terrain à l’ouest, et Konami s’ouvre (enfin) à la concurrence. Bloodlines est donc né dans cette parenthèse, entre volonté d’expansion et expérimentation.Aux commandes, on trouve notammentà la programmation, et surtoutà la composition – qui fera plus tard des merveilles sur Symphony of the Night. Le style artistique, sombre, baroque, parfois halluciné, doit beaucoup à l’équipe artistique japonaise de Konami Osaka, bien décidée à montrer que la 16-bits de Sega pouvait aussi faire frissonner.Changement de ton, changement d’époque : Bloodlines se déroule en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Exit la Transylvanie médiévale figée dans le temps : ici, Dracula ressuscite dans un monde moderne en décomposition grâce au dévouement de sa nièce une certaine Elizabeth Bartley, et ses sbires s’en donnent à cœur joie à travers l’Europe. Cette resurrection du prince du mal a été rendue possible "grâce" aux âmes damnés des soldats tombés au front. De l’Allemagne en ruine à la Tour de Pise penchée sur le néant, en passant par notre château de Versailles national, chaque niveau est une fresque gothico-fantastique qui sent la poudre, le sang, et les expérimentations scientifiques tordues.Le style visuel, bien que limité par les capacités de la Megadrive, impressionne par son audace : décors qui tournent, miroirs qui explosent, escaliers qui s’effondrent en temps réel. Une vraie volonté de mise en scène, rarement vue sur la console de Sega. C’est crade, c’est cruel, c’est beau.Le joueur choisit entre John Morris, qui manie le fouet à la Belmont, et Eric Lecarde, équipé d’une lance au gameplay plus aérien. Un ajout bienvenu, qui change la manière d’aborder les ennemis et les niveaux.La prise en main est immédiate, mais la progression, elle, l’est beaucoup moins. Bloodlines est dur. Vraiment dur. Les deux derniers niveaux – surtout le sixième – sont un cauchemar d’ennemis placés vicieusement, de plateformes traîtresses et de boss aux patterns brutaux. Chaque mort coûte cher, chaque saut est une prise de risque. Et si l’on y ajoute le système de continues limités… on comprend vite que le jeu ne se laisse pas finir sans douleur.La bande-son signée Michiru Yamane est un des sommets de la Megadrive. Malgré les limitations sonores notoires de la machine, elle tire parti de la puce Yamaha pour livrer une BO puissante, mélancolique, souvent entraînante. Entre réorchestrations de thèmes classiques (Vampire Killer, Bloody Tears) et compositions originales, Bloodlines offre un paysage sonore d'une rare intensité pour l’époque. C’est sombre, c’est dramatique, c’est parfait.Avec ses six niveaux, Bloodlines se boucle en une grosse heure… si on survit. Et c’est là son talon d’Achille : entre sa difficulté corsée et sa brièveté, l’expérience peut laisser un goût de trop peu. Certes, les deux personnages offrent des styles de jeu différents, mais on aurait aimé un peu plus de contenu, un peu plus d’Europe à visiter, un peu plus de folie.+ Direction artistique gothique et inventive, avec des décors marquants+ Musique exceptionnelle de Michiru Yamane+ Gameplay précis, nerveux, avec deux personnages aux styles bien différenciés+ Effets techniques impressionnants pour la Megadrive+ Ambiance unique, entre guerre, magie noire et décadence+ Les mots de passe et continues vraiment bienvenus- Très difficile, avec des pics frustrants en fin de jeu- Court : seulement 6 niveaux, bouclé en une session pour les plus aguerris- Un peu plus en retrait par rapport aux autres Castlevania, malgré sa qualité