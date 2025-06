Il est 17 h passées, ce qui signifie que l’embargo sur la session de gameplay dea pris fin. Voici donc une tonne d’informations et d’images tirées de cette session, qui a duré une bonne trentaine de minutes :Cette approche, centrée en priorité sur les boss plutôt que sur les ennemis de base, n’est pas sans rappeler celle de, où la famille Baker constituait la principale source de tension, reléguant les adversaires classiques au second plan.D’autres informations seront dévoilées d’ici la sortie du jeu.a également confirmé la présence de 85 bornes jouables pour tester la démo delors de la, qui se tiendra en Allemagne du 20 au 24 août.

