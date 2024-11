Yo frère, testons tes kappa-cités.

a été développé par Neutronized, un studio de jeux indépendant basé en Italie. Fondé et dirigé par Gionathan Pesaresi, ce studio est connu pour ses jeux aux graphismes pixelisés colorés et son approche nostalgique des mécaniques de jeu classiques. Neutronized est surtout renommé pour des jeux à l'esthétique rétro et inspirés des classiques des années 80 et 90, comme "Super Cat Tales" et "Lost Yeti". Gionathan Pesaresi, souvent impliqué personnellement dans tous les aspects de ses créations, est passionné par la culture japonaise, et cet attrait transparaît dans "Yokai Dungeon", qui est un hommage aux mythes et légendes du Japon."Yokai Dungeon" est un jeu profondément influencé par le folklore japonais, notamment par les yōkai – des créatures surnaturelles issues des légendes japonaises, qui peuvent être des esprits bienveillants ou des monstres malicieux. Dans la culture japonaise, les yōkai sont omniprésents dans les contes populaires et les festivals traditionnels. En s'inspirant de cette mythologie, Pesaresi a cherché à recréer un univers où ces esprits prennent vie.En termes de gameplay, "Yokai Dungeon" se rapproche des classiques de l'arcade des années 80 commepour son aspect puzzle, mais avec une approche roguelike. Tout en évoquant fortementau niveau de l’ambiance et du héros (un tanuki), le titre de Neutralized lorgne sur un titre plus proche du nous,pour la construction des niveaux, le côté aléatoire, utilisation d’items etc… Cette influence se voit particulièrement dans le système de jeu à niveaux, où chaque étape est générée de manière procédurale et exige des réflexes rapides et une stratégie de positionnement. Les jeux de type, où le joueur doit pousser des objets pour résoudre des énigmes, semblent également avoir influencé le gameplay de "Yokai Dungeon".Neutronized mise sur des graphismes en pixel art, qui renforcent le style rétro et l’immersion dans l’univers du folklore. Les couleurs vives et les sprites détaillés capturent une ambiance à la fois légère et mystérieuse, avec des décors inspirés des villages japonais traditionnels. On trouve des éléments visuels comme des torii (les portiques rouges typiques des sanctuaires), des lanternes en papier, des temples et des cerisiers en fleurs, qui plongent le joueur dans un Japon fantasmé et onirique.Les différents yōkai que l’on rencontre sont également des références directes à des créatures célèbres de la mythologie japonaise : par exemple, les tanuki (chiens viverrins), les kitsune (renards), et les oni (démons), ou encore des darumas. Chaque yōkai est animé avec soin et possède des comportements spécifiques qui ajoutent de la variété au jeu.Dans "Yokai Dungeon", le joueur incarne un personnage (au choix parmi plusieurs héros inspirés de figures folkloriques) qui doit explorer une série de donjons remplis de yōkai et de pièges. L'objectif est simple : éliminer tous les ennemis dans chaque pièce pour avancer. Pour ce faire, le joueur pousse des blocs qui écrasent les ennemis lorsqu’ils sont bien placés.Le gameplay est simple mais exigeant, avec une difficulté croissante. Les donjons sont générés aléatoirement, ce qui apporte un élément roguelike au jeu et augmente la rejouabilité. En progressant, le joueur peut débloquer de nouveaux personnages, chacun ayant des caractéristiques propres, ce qui pousse à expérimenter différentes stratégies. Il existe aussi divers boutiques pour acheter des items pour nous aider dans aventure. Chaque donjon propose un affrontement avec un boss assez imposant. Des affrontements très bien pensés.La bande sonore de "Yokai Dungeon" est fortement inspirée des ambiances sonores japonaises traditionnelles. La musique est souvent rythmée, entraînante et intègre des éléments de shamisen (instrument à cordes japonais) et de percussions taiko. Les effets sonores sont simples mais efficaces, renforçant l'immersion dans cet univers mystique et ajoutant une touche rétro en écho aux jeux d’arcade."Yokai Dungeon" est une véritable invitation à explorer la mythologie japonaise, ce qui en fait une expérience enrichissante.Le style visuel est très réussi, mêlant tradition japonaise et esthétique rétro.Les mécaniques de jeu sont simples à comprendre, mais le niveau de difficulté offre un véritable défi.Grâce à la génération procédurale des niveaux, chaque partie est différente.Malgré la diversité des yōkai et des niveaux générés aléatoirement, le gameplay peut devenir répétitif à long terme.La montée en difficulté peut surprendre les nouveaux joueurs et risque de décourager ceux qui recherchent une expérience plus décontractée.Si vous voulez continuer une partie bien entamée, avec un certain confort il faudra passer aussi à la caisse. Le jeu est aussi surchargé de pubs qui cassent tout bonnement le rythme. Encore une fois, on nous force à mettre la main à la poche, chose que je n’ai pas faite, mais je n’en veux pas au développeur, il faut bien remplir le caddie le samedi après-midi…