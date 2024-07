Perdu de recherche

31 ans ! Voilà ce qu'il a fallu attendre pour voir l'ex mascotte Sega, Alex Kidd, revenir dans une aventure où il est le héros. Notre simiesque avait disparu des radars depuis 1990 dans Alex Kidd in Shinobi World (que je vous ai testé récemment). Néanmoins, il s'invitait à certaine réunion familiale de temps en temps, comme lorsqu'il tient la caisse dans, lorsqu'il tient une raquette dansou lorsqu'il tient le volant dansMais cette fois-ci c'est la bonne, voilà son retour, le vrai danssorti en 2021 sur à peu près toutes les plateformes du moment.Le titre est une réinterprétation moderne du classique des années 80. Ce jeu culte, offert avec la Master System, a marqué toute une génération de joueurs, et ce remake sur Switch vise à raviver cette flamme nostalgique. Ce n'est pas Sega qui se cache derrière ce jeu, mais un petit studio indépendant espagnol, la Jankenteam qui a initié ce projet et obtint les droits de l'éditeur nippon.Voyons voir si ce retour s'est fait par la grande porte...Dans "Alex Kidd in Miracle World DX", vous incarnez Alex Kidd, un jeune héros en quête de sauver le royaume de Radaxian des griffes du méchant Janken le Grand. L'histoire est bien plus présente dans cette version, enrichissant l'univers du jeu et offrant une immersion plus profonde dans l'aventure d'Alex.On retrouve avec plaisir tous les niveaux originaux, qui étaient déjà marqués par le sceau de la variété en 1986. Cependant il réside dans ce remake une très bonne surprise (dont je n'étais pas au courant) : des nouveaux stages !Les nouveaux stages sont excellents, offrant une réinterprétation du jeu original plutôt qu'un simple remake tout bête. En outre, pas mal de niveaux originaux ont été rallongés et remaniés, apportant des défis supplémentaires et une nouvelle dynamique.Cependant, la maniabilité reste un point noir. L'inertie d'Alex est toujours aussi folle, rendant sa direction difficile. Cela crée un décalage anachronique avec l'aspect visuel modernisé, un peu comme avec Toki sur Switch.Justement, le jeu est visuellement charmant. Le pixel art est soigné, coloré et respire la nostalgie tout en apportant une touche de modernité bienvenue. La réorchestration musicale est globalement réussie, bien que certains morceaux, comme la musique du château, puissent décevoir les puristes. Malgré ce petit bémol, les nouvelles compositions apportent une ambiance rafraîchissante à l'ensemble du jeu.Chose importante à signaler, à l'image du remake de Wonder Boy: The Dragon's Trap, vous pouvez à tout moment en pressant un simple afficher et jouer avec les graphismes d'époque. Juste génial !Nous parlions plus haut des contrôles délicats d'Alex, et cela a un impact dans la durée de vie du jeu. Il existe toutefois des options pour remédier à la maniabilité difficile, mais pour une expérience brute et originelle, je ne les ai pas essayées. Le jeu reste très difficile, surtout avec les nouveaux patterns des boss, qui sont excellents mais exigeants. Cependant, cette difficulté est un peu gâchée par les vies infinies, permettant de terminer le jeu en environ trois heures.Aussi même sans l'option des vies infinies, il existe une sauvegarde automatique qui vous empêchera de refaire tout le jeu depuis le début comme à l'époque.Signalons enfin la pauvreté des bonus dans ce remake, ce qui est regrettable. Un boss rush, une selection des niveaux, et c'est tout ! Alors oui vous retrouverez aussi le jeu original Master Sytem dans une version parfaitement émulé. Mais quand même, une telle absence aurait mérité un retour plus triomphant, avec pourquoi des interviews videos avec les développeurs, etc. Après tout, le jeu se destine aux vieux nostalgiques. On se contente du minimum. Dommage