L'arcade au bout du fil !

Précision : j’ai fait le jeu sur mon iPhone 11

il n’est plus disponible, nulle part

VIVE LE DEMAT !!

Fiche Technique:

NOTE PRESSE (Pocket Gamer - Février 2013)

Screenshots:

Trailer de lancement iOS

Le milieu des années 2000 vit l'émergence d'une véritable révolution : la HD. Fini nos bons vieux cathodiques tous boudinés, place à des écrans plats certes plus sveltes, plus légers, mais plus « costauds » puisqu’affichant nativement une image en 720p.Dans ce sillage, Microsoft puis Sony emboitèrent le pas avec respectivement leur XBOX 360 et PS3.Toutefois, il n’y avait pas que les consoles qui allaient se draper en HD, on avait tendance à l’oublier mais l’arcade était toujours là. Et l’arcade allait aussi succomber à la haute définition. Le coup d’envoi fût donné par Sega en 2006, avec leur système Lindbergh. Un système arcade finalement assez éphémère qui a vu naître quelques (très) bons titres comme Virtua Tennis 3, The House of the Dead 4 et le titre qui va nous intéresser aujourd’hui :Présenté en 2005, le dogfight de Sega avait fait sensation au point d’intéresser certains médias n’ayant plus de rubriques arcade sur les magazines ou sites web depuis longtemps.Logiquement le titre de Sega fût adapté sur Xbox 360 et PS3 en 2010, mais dans une version disponible uniquement en téléchargement. Quelle fût ma déception quand au moment de télécharger le jeu vers début 2015, il ne s’y trouvait plus, tout simplement ! Sans rentrer dans les détails, j’ai dû me rabattre sur une version sur iOS paru elle en février 2013. Et là on se dit que sans s’en rendre vraiment compte, nos téléphones de 2013 sont capables de faire tourner de gros jeux d’arcade de 2006. Nouvelle révolution ?Passons sur l’histoire qui n’a aucun intérêt, et entrons directement dans le gameplay.After Burner Climax est un jeu shoot de type dogfight qui s’inscrit dans l’une des plus anciennes et glorieuses sagas de Sega. Le joueur est au manche d’un des 4 coucous disponibles dans ce titre. A ce sujet, Sega a obtenu les licences officielles via un accord avec Boeing. C’est d’ailleurs à cause de l’expiration de ce contrat que le titre disparaitra des stores, puisque défini dans le temps.After Burner reste After Burner : on pilote un avion de chasse qui avance sur des rails, automatiquement, et on dézingue des cargaisons d’ennemis particulièrement belliqueux. Les graphismes d'After Burner Climax sur l'iPhone 11 sont excellents, même s’ils restent en deçà des conversions PS3/Xbox 360. Les avions, les explosions et les paysages sont bien rendus, même sur un écran plus petit. L'expérience visuelle est immersive et fidèle à l'esprit du jeu original. On note toutefois des textures plus grossières dans cette version. Mais là où le jeu ne déçoit jamais, c’est dans sa fluidité. Aucune chute de frame rate, et en Mach 3 le jeu défile à 1000 à l’heure. Superbe !La jouabilité quant à elle présente une courbe d'apprentissage délicate au début, avec des contrôles tactiles qui peuvent sembler inhabituels. Utiliser son smartphone comme un joystick virtuel pour manœuvrer son avion peut être un défi car on doit subir notamment une partie de l'écran légèrement cachée avec nos doigts, mais une fois maîtrisé, cela n’altère en rien la dimension immersive au jeu.Cependant, l'ajout d'options de contrôle alternatives aurait été bénéfique pour s'adapter aux préférences des joueurs. Par exemple, je n’ai pas pu y jouer avec mon pad PS4… Dommage.After Burner Climax propose une variété de stages bien conçus qui capturent l'essence de l'arcade. Les bifurcations, où les joueurs choisissent leur chemin, ajoutent une dimension stratégique intéressante au gameplay. Chaque itinéraire offre des défis uniques, incitant les joueurs à rejouer pour explorer toutes les possibilités. On passe de la mer à la ville, en passant par des canyons voire des passages souterrains assez improbables.Très vite il est possible de débloquer une mitrailleuse automatique. Les armes et les améliorations offrent une diversité bienvenue, ajoutant une dimension stratégique à l'expérience de jeu. Cependant, cette variété peut également rendre le jeu plus accessible, ce qui peut diminuer le défi global et, par conséquent, nuire à l'intérêt du soft. Notons aussi la présence de la jauge Climax, qui permet, une fois remplie, de ralentir le temps. Histoire de « locker » un maximum d’adversaires d’un coup un seul et de réaliser un beau carton... Personnellement, j'ai apprécié cette facette du jeu, même si elle peut diviser les joueurs en fonction de leurs préférences en matière de difficulté.La durée de vie de ce jeu est l'un des points délicats d'After Burner Climax. Bien que le jeu offre une expérience intense, sa durée de vie relativement courte peut décevoir certains joueurs. Les niveaux s'enchaînent rapidement, laissant un sentiment de "c'est tout ?". La rejouabilité est assurée par les bifurcations, mais la durée globale aurait pu être plus étendue pour justifier le prix.Les thèmes musicaux accompagnent bien l'action frénétique du jeu. Ca défile à 100 à l’heure, et çà pulse au niveau sonore ! Par contre, petit bémol, tous les thèmes ne se valent pas, certaines pistes métal épiques côtoient un petit rock de supermarché (ou de camping).