C'est le 22 mai 2001 qu'est apparu sur les étales nippons le jeuLe titre développé par la mythique division Sega-AM2 (Virtua Fighter, Daytona USA, Shenmue pour ne citer qu'eux...) connût un petit succès en arcade fin.Je n'ai malheuresement jamais croisé cette borne, assez simple qui nous permettait de prendre le (très grand) volant d'un camion à travers les routes américaines.18 Wheeler ne s'embarasse ni d'un scénario, ni d'une quelconque complexité.Ce titre 100% arcade vous met au volant d'un poid lourd dans le but de silloner les States.Le jeu de Sega fait tout de suite penser à Crazy Taxi, dans le sens où vous devez choisir un chauffeur (et son camion) parmi 5 personnages, tous hauts en couleurs.Précisons que chaque camion a ses propres caractéristiques :- Vitesse.- Souplesse au niveau du couple camion/remorque (appelé en anglais Torque). Cela équivaut à la tenue de route en gros.- Et la solidité.Le camion le plus équillibré est Nippon Maru, mais je vous conseille perso Stream Line qui est suffisamment rapide et maniable.Car oui, le but du jeu est d'aller vite, le plus vite possible même !Votre chauffeur devra transporter diverses marchandises (bois, voitures, conteneur, tracto-pelle, carburant etc) d'un point A vers un point B dans un minimum de temps.Arcade oblige, vous aurez dans les pattes un rival, qui va vous pourrir votre voyage. Le traffic assez dense est aussi là pour vous faire ralentir.Toutes les courses se déroulent sur un même schéma :- C'est clairement du Time Trial.- Vous avez un checkpoint par course qui vous remet du temps.- Vous aurez en plein milieu de la course un petit choix à effectuer au niveau du tracé ; soit rester dans une voie principale, soit tenter une sorte de raccourci plus court mais plus technique.Votre voyage s'effectuera en 4 étapes, avec par moment des séquences bonus qui vous inviteront à garer votre mastodonte.Précisons, histoire d'être complet, que pendant votre course vous aurez des vans noirs à disposition, les percuter vous fera gagner un bonus de temps de 3 secondes. Quand je vous dis qu'on est dans un délire totalement arcade...Techniquement magnifique sur la 128 bits de Sega à sa sortie, le titre a plutôt bien vieilli sur un écran cathodique.La vue intérieure est particulièrement jolie et soignée même si on aurait aimé un plus grand retroviseur.Les routes sont vivantes avec ces voitures, ce traffic assez dense (surtout pour l'époque).Les décors sont variés et beaux avec de magnifiques effets pour l'époque comme une tornade qui fait son effet ou ces changements climatiques (on passe de la nuit au jour par exemple).L'animation ne souffre d'aucun ralentissement, le titre est fluide, très agréable à prendre en main, souple, et son aspect sonore est des plus soignés avec sa musique dans le ton, ainsi que ses discussions cibi immersives et bien "testostéronnées".