Qui ne connaît pas les Tortues Ninja ? Vais-je faire l'affront de présenter ces 4 guerriers d'écaille venus des égouts de New York imaginés par le duo Peter Laird et Kevin Eastman ?Vais-je avoir la prétention de vous parler du célébrissime dessin animé qui cartonnait sur nos petits écrans au tout début des années 1990 ?Non.Par contre, ici, rien ne m'interdit de vous parler (à mon tour) du jeu vidéo sorti sur NES, à savoiraux USA, ouen Europe (merci la censure) ou encoreau Japon.Le titre parut originellement en 1989 aux USA puis au Japon la même année et arrivera chez nous en 1990, notamment sous forme de bundle avec la console 8 bits de Nintendo.Un titre extrêmement connu donc, dont tout le monde ou presque a déjà parlé sur la toile ou autre.On s'installe confortablement en prenant une pizza avec nos attachantes tortues, tout en leur disant droit dans les yeux nos 4 vérités.Avant même de parler du jeu, la première chose qui m'avait étonné avec ce titre à l'époque, était l'illustration sur la boite : pourquoi les tortues ont l'air bien énervées et surtout pourquoi ont-elles toutes un bandeau rouge sur la tête ??Ce n'est que bien tard que j'apprendrai que la boxart n'a pas été réalisé par les artistes de Konami, mais est en réalité un "repompage" de l'illustration couleur du comic numéro 4.Et dans ce même comic, au départ, toutes les tortues avaient la même couleur de bandeau et n'avaient donc pas les signes distinctifs vus dans la série, et il est aussi de notoriété publique que ce comic était bien plus violent que le dessin animé, clairement destiné aux enfants (que nous étions).Nous nous égarons, recentrons-nous sur le jeu NES. D'un point de vue de l'histoire, cela commence par l'enlèvement d'April O'Neil (la journaliste amie des tortues) par le clan Foot et se termine par l'affrontement contre l'infâme Shredder, ennemi intime des tortues et surtout de leur maître, Splinter.Au milieu on retrouve un affrontement contre les fameux Bebop et Rocksteady ainsi que d'autres soldats foot clan en passant par le non moins fameux Technodrome, QG de l'extra-terrestre Krang (que l'on ne voit jamais dans ce jeu d'ailleurs).Rien de bien surprenant pour les connaisseurs de la licence, si ce n'est que l'ambiance générale du jeu, ainsi que le bestiaire emprunte plus à l'univers du comic qu'à celui du dessin animé.Le titre de Konami est relativement original puisqu'il mêle plusieurs genres :- la plateforme d'abord, c'est selon moi l'élément principal du jeu avec des passages nombreux et pas spécialement évidents.- l'action, le joueur a la possibilité de contrôler une des 4 tortues à la fois. Chacune ayant son arme de prédilection. Donatello est bien sûr le plus fort, et doit être privilégié (tout le temps) pour une progression plus simple. Son bô frappe fort et a une excellente allonge. Bien qu'inférieur, Leonardo a une arme intéressante et rapide avec le katana. Quant aux deux dernières tortues (et je pense surtout à Rafaelo) elles sont juste aussi utiles qu'un pansement sur une jambe de bois. Le jeu est de fait hyper mal équilibré.Vous pouvez toutefois assigner des armes de jets comme les boomerangs ou les shurikens à ces derniers.- Enfin le dernier genre, c'est l'aventure. Le titre a le mérite de proposer une progression assez peu linéaire. Les cartes sont d'immenses labyrinthes qu'il faudra parcourir pour chercher la ou les bonnes issues.Aussi ce jeu invitera le joueur à chercher et trouver certains objets spéciaux comme les missiles (pour détruire des barricades dans la map du 3e niveau) ou les cordes qui nous permettront de franchir un passage dans un des niveaux.L'action offre aussi une certaine variété avec notamment le fameux passage du barrage avec ces nombreuses bombes à désamorcer dans un laps de temps assez peu généreux.Vu comme çà, ce titre a tout pour plaire :- une licence forte sympathique.- une action variée, et plus globalement un réel effort d'offrir un game-design très riche.- une technique franchement bien correct pour de la NES (graphismes assez jolis et variés, animations corrects mais souffrant des faibles capacités de la NES avec un clignotement de sprites très présents, certains sprites énormes, une bande-son très entrainante)...Mais tout ce joli tableau est un peu plombé par une jouabilité assez rigide, et là je pense très fort aux passages plateforme.Certes on s'en sort, mais qu'est-ce que c'est douloureux quand même. Le titre est dur, et surtout très énervant !!!La gestion des sauts est loin d'être évidente, certains boss comme le Technodrome sont cauchemardesques, perdre Donatello est souvent très problématique d'autant que finalement le titre de Konami s'avère assez punitif en fin de compte.Quand vous perdez une tortue, elle ne meurt pas, mais se fait capturer, quelque part, dans la map. Vous devez bien explorer la carte pour trouver la tortue tombée au combat et retrouver votre équipe complète.On déplorera encore une fois un équilibrage douteux de notre équipe de tortues, et surtout une difficulté qui monte anormalement en flèches vers la fin avec des ennemis extra-terrestres particulièrement coriaces et puissants.