Une maquette de Vic Viper issue de Gradius III que vous pouvez trouver en vente sur le web



Ces stages en vue de perspective ont été supprimés dans la version Super Famicom

Fiche technique:

NOTE PRESSE (GENERATION 4 036 - Septembre 1991)

Screenshots:

Pub TV (Japon)

C'est en 1989 quedébarqua dans les salles d'arcade japonaise.Les deux premiers épisodes de cette saga avaient eu droit à des conversions sur Famicom. Qu'à cela ne tienne, la Gradius Team de Konami décida d'épauler une Super Famicom en phase de rodage, en lui offrant le premier Gradius sur console 16 bit.L'histoire retiendra surtout deux choses : la première étant que la Gradius Team fera ses valises après cet épisode et ira rejoindre le studio naissant Treasure, et la seconde est que ce titre fit un véritable bide, notamment au pays du soleil levant.Injustice d'une pépite incomprise ou bien juste retour des choses pour un jeu poussif ? C'est la question que nous allons devoir trancher aujourd'hui.C'est durant l'été 1991 (13/08/1991 pour être très précis) que Gradius III débarqua dans les bacs japonais.Comme spécifié plus tôt, le titre est une conversion de l'arcade sur Super Famicom; une version arcade sortie quasiment 2 ans plus tôt.Pour ce qui est de l'histoire, mis à part une séquence cinématique assez classieuse nous montrant le décollage de Vic Viper, c'est le néant intergalactique.Il faudra se tourner vers le manuel pour y trouver une intrigue qui pose le décor, autour de la planète Gradius et des gentils gradians qui doivent combattre le vilain pas beau Bacterian qui menace un peu toute cette faune.Encore une fois Vic Viper prêtera sa ferraille aux joueurs (les plus aguerris) pour apporter la paix dans la galaxie.Bref, si vous vous attendez à une révolution avec cet épisode, j'ai envie de vous répondre circuler il n'y a rien à voir.Le titre de Konami reprend trait pour trait le game-system des 2 précédents épisodes, ajoutant simplement la capacité de pouvoir customiser plus finement notre armement et nos options, boucliers etc en début de partie ou après un GAME OVER.On a toujours à faire à un shmup au format horizontal, rappelant des titres comme R-Type ou ThunderForce III, ses concurrents directs qui eux, passionnaient les joueurs à la même époque.Le système de customisation de Vic Viper à base de pastille rouge à récupérer sur certains ennemis, avec le menu de sélection de l'option voulue est toujours aussi difficile à expliquer et toujours aussi astucieux pad en main.Le schéma en dessous vous explique succinctement le principe.Le jeu se veut être une conversion très fidèle de l'arcade et franchement elle l'est. Seule véritable ombre au tableau par rapport à la version en salles, c'est la disparition de certains niveaux, ,notamment les niveaux à la "After Burner" que vous pouvez voir ci-dessous.Mais à part çà, on se retrouve face à un épisode de Gradius très classique, dans la lignée claire du second épisode.Il s'agit toujours d'un shooting-game où il faudra détruire les ennemis mais surtout éviter tout un tas de pièges dans les décors.Même si le jeu est un shoot horizontale, il ne faudra pas oublier d'utiliser toute la hauteur des stages (qui pour le coup font pas mal d'écrans) pour se sortir de certaines situations épineuses.On retrouve le bestiaire assez classique de la série, notamment les Moais où un stage entier leur est dédié.Au niveau des aspects positifs de ce jeu, sachez que les développeurs ont eu la bonne idée d'intégrer un mode EASY vraiment bienvenue. Par contre vous êtes limités à 3 crédits.Le jeu est toujours TRES difficile, mais pas aussi fou furieux que Gradius II qui atteignait un niveau de difficulté démentiel !Il m'a fallu tout de même plusieurs mois, énormément d'entraînement sur certaines séquences via l'émulateur, notamment un des derniers stages où le scrolling accélère qui est juste hardcore.Le jeu comporte 10 stages, les 6 premiers sont assez "cools", à partir du 7e stage les choses se corsent sérieusement, sans parler de la fin qui s'avère être un boss rush assez infini comme j'en ai rarement vu !D'un point de vue sonore, la bande son est vraiment de grande qualité, les bruitages ne sont pas en reste d'ailleurs.Par contre d'un point de vue graphique, j'ai trouvé le résultat assez faible pour une Super Famicom. Les décors sont souvent vides, en plus de donner une fâcheuse impression de déjà-vu par rapport aux deux premiers notamment.Seuls les boss et leurs tailles imposantes sauvent clairement les meubles et nous rappellent assez régulièrement que l'on joue sur 16 bit.L'autre point contestable, est l'animation du jeu qui marque de très gros ralentissements quand l'écran est chargé d'ennemis. Un problème déjà vu dans Super R-Type, et relativement inhérent aux premiers shooting-games de la SNES. Cela impacte le jeu, d'un point de vue du confort pad en main mais surtout modifie aussi la difficulté du jeu par effet de ricochet.La durée de vie est excellente pour les joueurs chevronnés, car en venir à bout demandera un réel investissement.