Alors que GTA 6 doit sortir le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series X|S, une déclaration du patron de Twitch vient de relancer les spéculations autour de la sortie du mode multijoueur.Interrogé par Bloomberg sur l'impact que GTA 6 pourrait avoir sur Twitch et sur le calendrier de sortie des autres jeux, le CEO de Twitch Dan Clancy a évoqué un lancement du multijoueur de GTA 6 en 2027. Selon lui, Twitch s'est entretenu à plusieurs reprises avec Rockstar Games au sujet de ses projets et de la manière dont la plateforme pourrait accompagner les créateurs de contenu autour du jeu.« Vous allez voir un gros pic avec GTA 6, mais ensuite un pic encore plus important l'année prochaine lorsqu'ils lanceront le multijoueur », a déclaré Dan Clancy.Une déclaration qui mérite toutefois d'être prise avec quelques précautions. Rockstar Games n'a pour l'instant pas officiellement annoncé de date pour le mode multijoueur de GTA 6. Le patron de Twitch pourrait donc disposer d'informations communiquées directement par Rockstar Games, mais il pourrait également simplement faire référence à une estimation basée sur le calendrier supposé du jeu.Le parallèle avec GTA 5 est évidemment intéressant. À sa sortie en 2013, le jeu proposait lui aussi son aventure solo avant l'arrivée de GTA Online seulement deux semaines plus tard. Cette fois, Rockstar Games semble avoir choisi une approche différente puisque GTA 6 sera lancé sans son composant multijoueur.Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, a par ailleurs confirmé cette semaine que GTA Online continuera d'être soutenu après la sortie de GTA 6.« GTA 6 est un titre solo et doit sortir en novembre. Nous continuerons à soutenir GTA Online après la sortie de Grand Theft Auto 6 et au-delà », a indiqué l'éditeur lors de son assemblée annuelle des actionnaires.De son côté, Dan Clancy s'attend également à un impact particulièrement important de GTA 6 sur l'audience de Twitch. Il estime que le jeu pourrait attirer massivement les spectateurs et même faire revenir des utilisateurs qui ne fréquentent plus régulièrement la plateforme.« Cela fera absolument grimper significativement l'audience globale. De combien, je n'en ai aucune idée », a-t-il expliqué.Si l'information concernant 2027 se confirme, Rockstar Games pourrait donc préparer une deuxième vague particulièrement importante pour GTA 6 quelques mois après sa sortie.