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Une nouvelle information donne une idée de l’ampleur prise par Naughty Dog
ces dernières années. Selon des informations attribuées à une ancienne responsable du recrutement du studio, qui y a travaillé pendant 16 ans
, Naughty Dog comptait plus de 600 employés en 2025.
Ce chiffre témoigne d’une belle croissance pour le studio derrière The Last of Us et Uncharted. À titre de comparaison, des informations rapportées en 2023 situaient encore les effectifs de Naughty Dog à un peu plus de 400 personnes.
Le chiffre d’environ 600 employés apparaît également dans d’autres sources récentes consacrées au fonctionnement et au recrutement du studio. ArtBlast
évoque ainsi une équipe d’environ 600 personnes.
Cette expansion intervient alors que Naughty Dog travaille notamment sur Intergalactic: The Heretic Prophet, sa nouvelle licence officiellement annoncée par le studio. En 2025, Neil Druckmann
avait également confirmé l’existence d’un deuxième projet en production
, sur lequel il occupe simplement le rôle de producteur
(et non celui de directeur créatif). Les bruits de couloir évoquent notamment un possible retour d’Uncharted.
Neil Druckman en 2025
: « Ensuite, il y a un autre jeu en cours de développement chez Naughty Dog sur lequel j'occupe plutôt un rôle de producteur ; j'y encadre une autre équipe, je la regarde travailler, je donne mon avis et je joue un peu le rôle du cadre dirigeant dans la pièce. J'apprécie tous ces rôles, et le fait de passer de l'un à l'autre rend mon travail très excitant et me donne toujours l'impression de me renouveler. Je ne m'ennuie jamais. »
Affaire à suivre, mais avec une telle croissance, nul doute que Naughty Dog semble se préparer à mener plusieurs chantiers de front.
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posted the 09/18/2026 at 09:11 PM by lightning
Toute façon soit TGA soit le SOP de (janvier/février)
Hulst encore là avec que tout ça c'est en parti de sa faute, perso, c'est juste ça moi qui me fâche à fond, les consoles s'en physique je m'en cogne mais tellement, car Steam m'a habitué à tourné la page en fait, mais ça ?? Noon, jamais, JAMAIS je pourrais les pardonner d'avoir fait perdu AUTANT de temps à des devs, parfois même pas qualifié pour faire du Gaas, gâcher autant de talent....
A présent tous les studios sont au tournant pour la PS6. je vois encore 4-5 first party puis PS6...
Ps: oui hermen doit partir dans tous les cas, il n'a pas les épaules.
Mieux vaut tard c'est vrai mais ça a couté une gen presque en terme de volume de jeux
Entre le covid et leur folie gaas + vr2 aussi (lancer un casque en même temps que des développeurs déjà sur des gaas, super) toute la PS5 est au ralenti niveau first party, au point où ils ne font plus de showcase depuis 2023, juste des state of play relativement ridicules
Parce que si c'est pour jeter a la poubelle des années de boulot, ou produire des GaaS, ou encore pour sortir des jeux pas au niveau que l'on peut esperer...
Comme Microsoft, j'ai du mal a croire encore en eux, j'attends avec bcp de mefiance leurs futurs projets.