: « Ensuite, il y a un autre jeu en cours de développement chez Naughty Dog sur lequel j'occupe plutôt un rôle de producteur ; j'y encadre une autre équipe, je la regarde travailler, je donne mon avis et je joue un peu le rôle du cadre dirigeant dans la pièce. J'apprécie tous ces rôles, et le fait de passer de l'un à l'autre rend mon travail très excitant et me donne toujours l'impression de me renouveler. Je ne m'ennuie jamais. »

Une nouvelle information donne une idée de l’ampleur prise parces dernières années. Selon des informations attribuées à une, Naughty Dog comptait plus deCe chiffre témoigne d’une belle croissance pour le studio derrière The Last of Us et Uncharted. À titre de comparaison, des informations rapportées en 2023 situaient encore les effectifs de Naughty Dog à un peu plus de 400 personnes.Le chiffre d’environ 600 employés apparaît également dans d’autres sources récentes consacrées au fonctionnement et au recrutement du studio.évoque ainsi une équipe d’environ 600 personnes.Cette expansion intervient alors que Naughty Dog travaille notamment sur Intergalactic: The Heretic Prophet, sa nouvelle licence officiellement annoncée par le studio. En 2025,avait également, sur lequel il occupe simplement(et non celui de directeur créatif). Les bruits de couloir évoquent notamment un possible retour d’Uncharted.Neil Druckman en 2025Affaire à suivre, mais avec une telle croissance, nul doute que Naughty Dog semble se préparer à mener plusieurs chantiers de front.