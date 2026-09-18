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Intergalactic : The Heretic Prophet
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name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
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lightning
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[SIE] Naughty Dog en forte croissance pour supporter plusieurs chantiers
Divers


Une nouvelle information donne une idée de l’ampleur prise par Naughty Dog ces dernières années. Selon des informations attribuées à une ancienne responsable du recrutement du studio, qui y a travaillé pendant 16 ans, Naughty Dog comptait plus de 600 employés en 2025.

Ce chiffre témoigne d’une belle croissance pour le studio derrière The Last of Us et Uncharted. À titre de comparaison, des informations rapportées en 2023 situaient encore les effectifs de Naughty Dog à un peu plus de 400 personnes.

Le chiffre d’environ 600 employés apparaît également dans d’autres sources récentes consacrées au fonctionnement et au recrutement du studio. ArtBlast évoque ainsi une équipe d’environ 600 personnes.

Cette expansion intervient alors que Naughty Dog travaille notamment sur Intergalactic: The Heretic Prophet, sa nouvelle licence officiellement annoncée par le studio. En 2025, Neil Druckmann avait également confirmé l’existence d’un deuxième projet en production, sur lequel il occupe simplement le rôle de producteur (et non celui de directeur créatif). Les bruits de couloir évoquent notamment un possible retour d’Uncharted.

Neil Druckman en 2025
: « Ensuite, il y a un autre jeu en cours de développement chez Naughty Dog sur lequel j'occupe plutôt un rôle de producteur ; j'y encadre une autre équipe, je la regarde travailler, je donne mon avis et je joue un peu le rôle du cadre dirigeant dans la pièce. J'apprécie tous ces rôles, et le fait de passer de l'un à l'autre rend mon travail très excitant et me donne toujours l'impression de me renouveler. Je ne m'ennuie jamais. »

Affaire à suivre, mais avec une telle croissance, nul doute que Naughty Dog semble se préparer à mener plusieurs chantiers de front.
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    posted the 09/18/2026 at 09:11 PM by lightning
    comments (12)
    mooplol posted the 09/18/2026 at 09:20 PM
    Très curieux du prochain uncharted mais bon sans physique ça fait mal
    lightning posted the 09/18/2026 at 09:20 PM
    https://www.resetera.com/threads/neil-druckmann-is-producing-an-unannounced-project-alongside-intergalactic.1193649/page-4
    skuldleif posted the 09/18/2026 at 09:22 PM
    pas suffisant pour justifier de consommer demat sur leur ecosysteme fermé
    natedrake posted the 09/18/2026 at 09:27 PM
    Un Uncharted sur PS5/6, bordel la giga baffe qu'on risque de se manger, surtout quand on voit que le 4 est encore magnifique aujourd'hui.
    lightning posted the 09/18/2026 at 09:29 PM
    Je pensais que Intergalactic se dévoilerai au TGA, mais l'histoire avec Kojima me fait douter sachant que sa peut créer un froid avec son copain Geoff Keighley, Aka le Doritos Pop !

    Toute façon soit TGA soit le SOP de (janvier/février)
    jackfrost posted the 09/18/2026 at 09:32 PM
    Ça va faire du bien, depuis TLoU 2 en 2020, c'est 3 remastered.
    ravyxxs posted the 09/18/2026 at 09:32 PM
    les Gaas ont vraiment fait du mal à PS c'est dingue...

    Hulst encore là avec que tout ça c'est en parti de sa faute, perso, c'est juste ça moi qui me fâche à fond, les consoles s'en physique je m'en cogne mais tellement, car Steam m'a habitué à tourné la page en fait, mais ça ?? Noon, jamais, JAMAIS je pourrais les pardonner d'avoir fait perdu AUTANT de temps à des devs, parfois même pas qualifié pour faire du Gaas, gâcher autant de talent....

    A présent tous les studios sont au tournant pour la PS6. je vois encore 4-5 first party puis PS6...
    lightning posted the 09/18/2026 at 09:47 PM
    ravyxxs en effet une période sombre avec ces gaas de merde mais le bon côté la page se tourne pour tous les studios concernés et vont reprendre leur trajectoire normal. Commet j'aime dire vaut mieux tard que jamais...

    Ps: oui hermen doit partir dans tous les cas, il n'a pas les épaules.
    legend83 posted the 09/18/2026 at 10:25 PM
    Si ils pouvaient sortir un jeu ce serait pas mal.
    wickette posted the 09/18/2026 at 10:38 PM
    lightning
    Mieux vaut tard c'est vrai mais ça a couté une gen presque en terme de volume de jeux

    Entre le covid et leur folie gaas + vr2 aussi (lancer un casque en même temps que des développeurs déjà sur des gaas, super) toute la PS5 est au ralenti niveau first party, au point où ils ne font plus de showcase depuis 2023, juste des state of play relativement ridicules
    51love posted the 09/19/2026 at 12:06 AM
    legend83 c'est clair, moins de blabla et plus de jeux interessants...

    Parce que si c'est pour jeter a la poubelle des années de boulot, ou produire des GaaS, ou encore pour sortir des jeux pas au niveau que l'on peut esperer...

    Comme Microsoft, j'ai du mal a croire encore en eux, j'attends avec bcp de mefiance leurs futurs projets.
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