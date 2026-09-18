accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
285
❤
Likers
Who likes this ?
mickurt
,
lafontaine
,
jeanouillz
,
momotaros
,
minx
,
aiolia081
,
loudiyi
,
shanks
,
nayth57
,
cuthbert
,
supatony
,
binou87
,
trungz
,
drakeramore
,
akd
,
fifine
,
hyoga57
,
neokiller
,
thugga
,
tripy73
,
traveller
,
milo42
,
svr
,
fullbuster
,
escobar
,
jf17
,
asakim
,
zimtom77
,
lz
,
minbox
,
latimevic
,
giusnake
,
kurosama
,
anakaris
,
linkiorra
,
chester
,
strifedcloud
,
arngrim
,
elricyann
,
e3payne
,
jaune
,
trezert
,
link49
,
lecauchemaredegamekyo
,
eldren
,
sauronsg
,
pist5
,
majorevo
,
xtitlasx54
,
opthomas
,
roy001
,
choupiloutre
,
crazyfrag51
,
beni
,
ritalix
,
kenshuiin
,
bandito
,
asus
,
anonymous340
,
furtifdor
,
zabuza
,
raoh38
,
parazyt6425
,
bboxy
,
badaboumisback
,
maldara69600
,
evilboss
,
lolnope
,
slyvador
,
quantys
,
darkyx
,
idd
,
ryohazuki
,
bianh
,
turiinoi
,
kiruo
,
squall04
,
echizen
,
link571
,
kisukesan
,
monkeydluffy
,
chronokami
,
vlexx
,
minicupi
,
wolfheart
,
ashern
,
plistter
,
kyogamer
,
nindo64
,
darksephiroth
,
skypirate
,
hado78
,
wadewilson
,
mrnuage
,
meruem
,
hir0k
,
gizmo2142
,
lowckon
,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
,
xslayx
,
heson
,
koriyu
,
jojoplay4
,
voxen
,
ikagura
,
rebellion
,
jackfisher
,
nekokevin
,
kuramayohko
,
xrkmx
,
freematt
,
vincecastel
,
cyberbox86
,
onirinku
,
stardustx
,
vanilla59
,
artornass
,
blackbox
,
odv78
,
rosewood
,
mrgwak
,
serebii
,
sasuke66
,
orosama
,
oloman334
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
geugeuz
,
tidusx59
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,
alexmartin0146
,
docteurdeggman
,
kensama
,
iglooo
,
lambo
,
nekonoctis
,
theshareplayers
,
loydg13
,
sephiroth07
,
alexkidd
,
soulshunt
,
xell
,
belisama
,
niveforever
,
olimar59
,
gamergunz
,
mugimando
,
fortep
,
misterreno
,
akinen
,
kikibearentongues
,
diablass59
,
shadow6666
,
cflamm
,
stampead
,
joeystar
,
birmou
,
cedrich74
,
zettaomega
,
kanda
,
kibix
,
frocobo
,
jenicris
,
jeuxvideo2
,
mitenso
,
bliss02
,
gamjys
,
saitama75
,
mrbob
,
clashroyale
,
cijfer
,
megadante
,
naruto780
,
kevisiano
,
captaintoad974
,
serialgamer7
,
terranova
,
neckbreaker71
,
tutuimpressiv
,
allgamesbeta
,
junaldinho
,
samsuki
,
rayjin
,
ratomuerto
,
shinz0
,
jackofblade701
,
nicolasgourry
,
coco98bis
,
mystik13
,
51love
,
yamapi
,
torotoro59
,
redmi31
,
samlokal
,
tynokarts
,
phedioss
,
iglou
,
youtube06
,
sangokan
,
daevon
,
gunstarred
,
rayzorx09
,
xxxxxx0
,
kwak
,
corrin
,
jasonm
,
songokuu
,
flom
,
raph64
,
roxloud
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
tolgafury
,
rachidd
,
kenpokan
,
hebuspsa
,
romgamer6859
,
vadorswitch
,
awamy02
,
chiotgamer
,
archesstat
,
cajp45
,
axlenz
,
alucard13
,
benji54
,
yka
,
salocin
,
triku
,
darkhan
,
kamina
,
yogfei
,
receiversms
,
dooku
,
smokeboom
,
johnt
,
aym
,
edgar
,
tit64
,
hyunckel
,
princedupersil01
,
anaislayu
,
davonizuka
,
drockspace
,
sensei
,
emmanue
,
bigbos
,
1245148118
,
moune75
,
dedad
,
kevinmccallisterrr
,
kr16
,
light
,
bastienosj
,
ducknsexe
,
dehem
,
foxstep
,
marceaupilami
,
arthdy
,
isiel
,
sorakairi86
,
narustorm
,
xp2100
,
i8
,
yanssou
,
ghouledheleter
,
nduvel
,
cavernejeuxvideo
,
slyder
,
zmaragdus
,
leblogdeshacka
,
elcidfx
,
phase1
,
bogsnake
,
squall06
,
draven86
,
xylander
,
johnlaff
,
almightybhunivelze
,
richterbelmont
,
badeuh
,
hypermario
,
mcfly88
,
loreislife
,
primerose
,
obi69
,
piratees
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
30
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
cijfer
,
hijikatamayora13
,
raph64
,
tvirus
,
osiris
,
kurosama
,
gunstarred
,
giusnake
,
ropstar
,
kevinmccallisterrr
,
shanks
,
ducknsexe
,
ravyxxs
,
malcomz
,
lulah03
,
marchand2sable
,
torotoro59
,
iglooo
,
pxl
,
iglou2310
,
almightybhunivelze
,
madmovies
,
kisukesan
,
wutai
,
tanakieyoshiro
,
momotaros
,
guyllan
,
loreislife
,
yurius
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
1310
visites since opening :
2307325
obi69
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
Le tacle hilarant de Shuhei Yoshida et Adam Boyes à Playstation
Enorme ! Shuhei Yoshida et Adam Boyes recréent une scène mythique et taclent comme jamais Playstation au passage !
Ce mec est un héros !
Je suis MORT !
Et pendant ce temps...
Source
-
https://x.com/yosp/status/2100797688271012195
tags :
5
Likes
Who likes this ?
walterwhite
,
icebergbrulant
,
idd
,
jamrock
,
aros
posted the 09/18/2026 at 07:30 PM by
obi69
comments (
22
)
shanks
posted
the 09/18/2026 at 07:31 PM
Plus rapide
obi69
posted
the 09/18/2026 at 07:31 PM
shanks
C'est à cause des balises , c'est relou
obi69
posted
the 09/18/2026 at 07:33 PM
shanks
J'allais enlevé le mien ! C'est sympa
shanks
posted
the 09/18/2026 at 07:34 PM
obi69
le tien est plus complet, je te laisse l'honneur
obi69
posted
the 09/18/2026 at 07:35 PM
shanks
Merci à toi pour le geste. Bon ben tu peux aller faire chauffer le popcorn !
ravyxxs
posted
the 09/18/2026 at 07:36 PM
La question à un million de dollars...que va t-il se passer lorsque Microsoft arrêtera le physique...
51love
posted
the 09/18/2026 at 07:37 PM
ducknsexe
posted
the 09/18/2026 at 07:38 PM
adamjensen
posted
the 09/18/2026 at 07:40 PM
Même eux ils savent.
La tête qu'ils font volontairement fait bien marrer aussi.
skuldleif
posted
the 09/18/2026 at 07:44 PM
vraiment des bon ,bravo a eux
skuldleif
posted
the 09/18/2026 at 07:46 PM
ravyxxs
vont til arreter avant en meme temps ou apres c'est ca le truc , j'ai vu comme arguments comme quoi les usines de blueray vont fermer et de facto MS pourra pas continuer si ils le voulaient (meme si on sait qu'ils le veulent pas) , mais est ce un argument opposable quid des films en blueray
nobleswan
posted
the 09/18/2026 at 07:48 PM
Logo PlayStation en arrière plan... Ils savent exactement ce qu'ils font les batards
zekk
posted
the 09/18/2026 at 07:54 PM
walterwhite
posted
the 09/18/2026 at 07:56 PM
Les antagonistes de MS qui deviennent ceux de SONY
Mine de rien, l’effet domino depuis le 1er juillet est d’une rare violence, quelle justice.
obi69
posted
the 09/18/2026 at 07:59 PM
nobleswan
ils ont même taggué PlayStation et le TGS
icebergbrulant
posted
the 09/18/2026 at 08:11 PM
ravyxxs
posted
the 09/18/2026 at 08:24 PM
skuldleif
Le Blueray va arrêter ? Ou t'as vu ça ? Les films du coup ?....
Pour microsoft, bien après, faudrait déjà qu'on ai une once de rumeur sur la HELIX niveau hardware, trop tôt pour se prononcer et mais je vois bien Microsoft proposer
ça
mais de nos jours histoire que notre ludo physique soit encore accessible....puis Playstation fera pareil.
shuntaro
posted
the 09/18/2026 at 08:36 PM
ravyxxs
très simple. Nintendo fera l'image avec Shigeru Miyamoto
idd
posted
the 09/18/2026 at 08:54 PM
Si Asha réussi son pari alors j'espère revivre avec la prochaine xbox les premières années de la 360
jackfrost
posted
the 09/18/2026 at 09:17 PM
Même les anciennes gloires du PlayStation s'y mettent
C'est assez hallucinant la passivité de cette communication chez PS... soit ils savent qu'ils ont un bon troupeau de mouton, soit ils sont aveugles.
ravyxxs
Microsoft également va arrêter je pense, ils n'ont pas encore communiqué, mais ils ont apportés une alternative plus ou moins rassurante pour ceux qui ont des jeux physiques. Cette situation est limite absurde sachant les passifs des 2 sociétés, c'est le monde à l'envers. La communication peut attendre la fin de l'année, ils profitent pour une fois du spectacle, eux qui ont depuis 2-3 gen étaient acteurs des différents fiasco.
idd
+1 On veut une xbox qui prend des risques de se tourner vers différents marchés où celui de Sony, aujourd'hui, tend vers le marché américain et les productions marvel.
Shuhei a également été surpris de l'éjection du projet de Kojima par Sony.
Ils vont se manger une bonne réputation...
J'espère que Média Molécule vont divorcer de Sony pour pour pouvoir être un éditeur tiers, ils toucheront une cible plus appropriée. Ils n'ont plus rien à faire chez eux.
wickette
posted
the 09/18/2026 at 10:39 PM
Pas mal haha
raiko
posted
the 09/18/2026 at 11:33 PM
Limite je vois plus ça comme une petite vengeance de leur part.
Connaissant le côté acerbe de certains fans je suis sur qu'ils ont du se faire attaquer avec des messages du genre "c'est bien beau d'avoir fait la vidéo du prêt de jeu pour tâcler alors qu'au final vous faites la même après" !!!
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
le tien est plus complet, je te laisse l'honneur
La tête qu'ils font volontairement fait bien marrer aussi.
Mine de rien, l’effet domino depuis le 1er juillet est d’une rare violence, quelle justice.
Pour microsoft, bien après, faudrait déjà qu'on ai une once de rumeur sur la HELIX niveau hardware, trop tôt pour se prononcer et mais je vois bien Microsoft proposer ça mais de nos jours histoire que notre ludo physique soit encore accessible....puis Playstation fera pareil.
C'est assez hallucinant la passivité de cette communication chez PS... soit ils savent qu'ils ont un bon troupeau de mouton, soit ils sont aveugles.
ravyxxs Microsoft également va arrêter je pense, ils n'ont pas encore communiqué, mais ils ont apportés une alternative plus ou moins rassurante pour ceux qui ont des jeux physiques. Cette situation est limite absurde sachant les passifs des 2 sociétés, c'est le monde à l'envers. La communication peut attendre la fin de l'année, ils profitent pour une fois du spectacle, eux qui ont depuis 2-3 gen étaient acteurs des différents fiasco.
idd +1 On veut une xbox qui prend des risques de se tourner vers différents marchés où celui de Sony, aujourd'hui, tend vers le marché américain et les productions marvel.
Shuhei a également été surpris de l'éjection du projet de Kojima par Sony.
Ils vont se manger une bonne réputation...
J'espère que Média Molécule vont divorcer de Sony pour pour pouvoir être un éditeur tiers, ils toucheront une cible plus appropriée. Ils n'ont plus rien à faire chez eux.
Pas mal haha
Connaissant le côté acerbe de certains fans je suis sur qu'ils ont du se faire attaquer avec des messages du genre "c'est bien beau d'avoir fait la vidéo du prêt de jeu pour tâcler alors qu'au final vous faites la même après" !!!