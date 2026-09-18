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Jeux Vidéo
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obi69
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Le tacle hilarant de Shuhei Yoshida et Adam Boyes à Playstation
Enorme ! Shuhei Yoshida et Adam Boyes recréent une scène mythique et taclent comme jamais Playstation au passage !


Ce mec est un héros !





Je suis MORT !

Et pendant ce temps...

Source - https://x.com/yosp/status/2100797688271012195
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    walterwhite, icebergbrulant, idd, jamrock, aros
    posted the 09/18/2026 at 07:30 PM by obi69
    comments (22)
    shanks posted the 09/18/2026 at 07:31 PM
    Plus rapide
    obi69 posted the 09/18/2026 at 07:31 PM
    shanks C'est à cause des balises , c'est relou
    obi69 posted the 09/18/2026 at 07:33 PM
    shanks J'allais enlevé le mien ! C'est sympa
    shanks posted the 09/18/2026 at 07:34 PM
    obi69
    le tien est plus complet, je te laisse l'honneur
    obi69 posted the 09/18/2026 at 07:35 PM
    shanks Merci à toi pour le geste. Bon ben tu peux aller faire chauffer le popcorn !
    ravyxxs posted the 09/18/2026 at 07:36 PM
    La question à un million de dollars...que va t-il se passer lorsque Microsoft arrêtera le physique...
    51love posted the 09/18/2026 at 07:37 PM
    ducknsexe posted the 09/18/2026 at 07:38 PM
    adamjensen posted the 09/18/2026 at 07:40 PM
    Même eux ils savent.
    La tête qu'ils font volontairement fait bien marrer aussi.
    skuldleif posted the 09/18/2026 at 07:44 PM
    vraiment des bon ,bravo a eux
    skuldleif posted the 09/18/2026 at 07:46 PM
    ravyxxs vont til arreter avant en meme temps ou apres c'est ca le truc , j'ai vu comme arguments comme quoi les usines de blueray vont fermer et de facto MS pourra pas continuer si ils le voulaient (meme si on sait qu'ils le veulent pas) , mais est ce un argument opposable quid des films en blueray
    nobleswan posted the 09/18/2026 at 07:48 PM
    Logo PlayStation en arrière plan... Ils savent exactement ce qu'ils font les batards
    zekk posted the 09/18/2026 at 07:54 PM
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 07:56 PM
    Les antagonistes de MS qui deviennent ceux de SONY

    Mine de rien, l’effet domino depuis le 1er juillet est d’une rare violence, quelle justice.
    obi69 posted the 09/18/2026 at 07:59 PM
    nobleswan ils ont même taggué PlayStation et le TGS
    icebergbrulant posted the 09/18/2026 at 08:11 PM
    ravyxxs posted the 09/18/2026 at 08:24 PM
    skuldleif Le Blueray va arrêter ? Ou t'as vu ça ? Les films du coup ?....

    Pour microsoft, bien après, faudrait déjà qu'on ai une once de rumeur sur la HELIX niveau hardware, trop tôt pour se prononcer et mais je vois bien Microsoft proposer ça mais de nos jours histoire que notre ludo physique soit encore accessible....puis Playstation fera pareil.
    shuntaro posted the 09/18/2026 at 08:36 PM
    ravyxxs très simple. Nintendo fera l'image avec Shigeru Miyamoto
    idd posted the 09/18/2026 at 08:54 PM
    Si Asha réussi son pari alors j'espère revivre avec la prochaine xbox les premières années de la 360
    jackfrost posted the 09/18/2026 at 09:17 PM
    Même les anciennes gloires du PlayStation s'y mettent

    C'est assez hallucinant la passivité de cette communication chez PS... soit ils savent qu'ils ont un bon troupeau de mouton, soit ils sont aveugles.

    ravyxxs Microsoft également va arrêter je pense, ils n'ont pas encore communiqué, mais ils ont apportés une alternative plus ou moins rassurante pour ceux qui ont des jeux physiques. Cette situation est limite absurde sachant les passifs des 2 sociétés, c'est le monde à l'envers. La communication peut attendre la fin de l'année, ils profitent pour une fois du spectacle, eux qui ont depuis 2-3 gen étaient acteurs des différents fiasco.

    idd +1 On veut une xbox qui prend des risques de se tourner vers différents marchés où celui de Sony, aujourd'hui, tend vers le marché américain et les productions marvel.

    Shuhei a également été surpris de l'éjection du projet de Kojima par Sony.

    Ils vont se manger une bonne réputation...

    J'espère que Média Molécule vont divorcer de Sony pour pour pouvoir être un éditeur tiers, ils toucheront une cible plus appropriée. Ils n'ont plus rien à faire chez eux.
    wickette posted the 09/18/2026 at 10:39 PM

    Pas mal haha
    raiko posted the 09/18/2026 at 11:33 PM
    Limite je vois plus ça comme une petite vengeance de leur part.
    Connaissant le côté acerbe de certains fans je suis sur qu'ils ont du se faire attaquer avec des messages du genre "c'est bien beau d'avoir fait la vidéo du prêt de jeu pour tâcler alors qu'au final vous faites la même après" !!!
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