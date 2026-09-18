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Marvel's Wolverine
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Playstation 5
editor :
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developer :
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genre :
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[Ps5] Marvel's Wolverine est un "succès mondial"
Wolverine est un "succès mondial" selon le site de suivi de la base de données PS Store.
Le jeu est dans le top 5 des best-sellers dans plus de 50 régions du PS Store.
Source :
https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1wicy10/wolverine_is_a_global_hit_according_to_the_ps/
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tynokarts
posted the 09/18/2026 at 02:19 PM by
link49
comments (
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)
tripy73
posted
the 09/18/2026 at 02:28 PM
Faut arrêter avec ce genre d’article éclaté au sol qui brasse du vent, Concord, Marathon et Suicide Squad (pour ne citer qu’eux) étaient aussi 1er des ventes lors de leur lancement, on sait comment ça a fini. Attendons plutôt que Sony communique sur les ventes au lieu de ce baser sur des trucs aussi foireux...
tynokarts
posted
the 09/18/2026 at 02:28 PM
L’Adamantium, ça aide
ravyxxs
posted
the 09/18/2026 at 02:32 PM
tripy73
altendorf
posted
the 09/18/2026 at 02:38 PM
tripy73
Stresse pas
spartan1985
posted
the 09/18/2026 at 02:39 PM
https://youtu.be/UIQjPMoALvs?si=MMB-_xYFi-j2Rm94
tripy73
posted
the 09/18/2026 at 02:44 PM
altendorf
: je ne stress pas, juste que les gens se plaignent qu’il spam trop d'article de blog, donc je souligne le fait qu’il peut éviter de poster un article de ce genre qui n'apporte rien de concret et ce base sur du vent, surtout qu’on a déjà eu quasiment le même hier...
stampead
posted
the 09/18/2026 at 02:49 PM
dans un mois,un article ta diras que le jeu c'est vendu a 1 million d 'exemplaire, ce genre de news c'est juste pour incité les indécis à allez acheter le jeu à cause du FOMO.
guiguif
posted
the 09/18/2026 at 03:04 PM
Personne ne doute des bonnes ventes du jeu a la sortie, c'est dans les semaines qui vont suivre qu'on va vraiment voir du reel succès
byakuyatybw
posted
the 09/18/2026 at 03:42 PM
Les Mexicains voient en Logan un luchador masque façon Reyrey, pas étonnant qu ils bandes comme des gnous
byakuyatybw
posted
the 09/18/2026 at 03:43 PM
Bandent*
byakuyatybw
posted
the 09/18/2026 at 03:50 PM
Slapp gaming a failli se pendre à force de spammer carre/ triangle....OK certes Wolverine est un beat them all , de surcroît le protagoniste n à que des attaques au corps a corps mais pour avoir suivi les streams je pense que le jeu est clairement repetitif si on faut de longues sessions...
Je le prendrai sans doute en occaz ou promo vu que passes certains défauts, on retrouve des persos / antagonistes emblématiques et une partie custom tenues et griffes non négligeable...
Pour moi il aurait mieux valu sortir un jeu x men histoire de varier davantage situations et gameplays...
tripy73
posted
the 09/18/2026 at 04:04 PM
byakuyatybw
: dans la 1ère version du jeu avant que le directeur créatif et le réalisateur se barre, il était question de pouvoir jouer Jean et Diablo ce qui aurait pu rendre l'expérience plus variée.
shinz0
posted
the 09/18/2026 at 04:12 PM
Estimation Marvel’s Wolverine s’est vendu à 1.9 million d’exemplaires
cyr
posted
the 09/18/2026 at 04:19 PM
A la sortie c'est normal. Faut voir sur la durée....
Sur l'eshop fire emblem est premier, diablo 4 deuxième.
Je suis sur que la semaine prochaine ils auront etais déjà remplacé...
jackfrost
posted
the 09/18/2026 at 06:29 PM
tripy73
+1 il faut voir aussi le budget attribué pour faire le jeu (salaires, publicité, prestataires, etc...).
tripy73
posted
the 09/18/2026 at 06:42 PM
jackfrost
: yep et quand je vois toutes les conneries qu'ils ont mis en place pour faire la promo du jeu, comme
la projection d'un trailer sur la Sphère de Los Angeles
qui coûte 500 000 $, je pense qu'il va falloir en vendre un gros paquet pour rembourser le dev et la promo
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Je le prendrai sans doute en occaz ou promo vu que passes certains défauts, on retrouve des persos / antagonistes emblématiques et une partie custom tenues et griffes non négligeable...
Pour moi il aurait mieux valu sortir un jeu x men histoire de varier davantage situations et gameplays...
Sur l'eshop fire emblem est premier, diablo 4 deuxième.
Je suis sur que la semaine prochaine ils auront etais déjà remplacé...