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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[Ps5] Marvel's Wolverine est un "succès mondial"


Wolverine est un "succès mondial" selon le site de suivi de la base de données PS Store.

Le jeu est dans le top 5 des best-sellers dans plus de 50 régions du PS Store.

Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1wicy10/wolverine_is_a_global_hit_according_to_the_ps/
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    tynokarts
    posted the 09/18/2026 at 02:19 PM by link49
    comments (16)
    tripy73 posted the 09/18/2026 at 02:28 PM
    Faut arrêter avec ce genre d’article éclaté au sol qui brasse du vent, Concord, Marathon et Suicide Squad (pour ne citer qu’eux) étaient aussi 1er des ventes lors de leur lancement, on sait comment ça a fini. Attendons plutôt que Sony communique sur les ventes au lieu de ce baser sur des trucs aussi foireux...
    tynokarts posted the 09/18/2026 at 02:28 PM
    L’Adamantium, ça aide
    ravyxxs posted the 09/18/2026 at 02:32 PM
    tripy73
    altendorf posted the 09/18/2026 at 02:38 PM
    tripy73 Stresse pas
    spartan1985 posted the 09/18/2026 at 02:39 PM
    https://youtu.be/UIQjPMoALvs?si=MMB-_xYFi-j2Rm94
    tripy73 posted the 09/18/2026 at 02:44 PM
    altendorf : je ne stress pas, juste que les gens se plaignent qu’il spam trop d'article de blog, donc je souligne le fait qu’il peut éviter de poster un article de ce genre qui n'apporte rien de concret et ce base sur du vent, surtout qu’on a déjà eu quasiment le même hier...
    stampead posted the 09/18/2026 at 02:49 PM
    dans un mois,un article ta diras que le jeu c'est vendu a 1 million d 'exemplaire, ce genre de news c'est juste pour incité les indécis à allez acheter le jeu à cause du FOMO.
    guiguif posted the 09/18/2026 at 03:04 PM
    Personne ne doute des bonnes ventes du jeu a la sortie, c'est dans les semaines qui vont suivre qu'on va vraiment voir du reel succès
    byakuyatybw posted the 09/18/2026 at 03:42 PM
    Les Mexicains voient en Logan un luchador masque façon Reyrey, pas étonnant qu ils bandes comme des gnous
    byakuyatybw posted the 09/18/2026 at 03:43 PM
    Bandent*
    byakuyatybw posted the 09/18/2026 at 03:50 PM
    Slapp gaming a failli se pendre à force de spammer carre/ triangle....OK certes Wolverine est un beat them all , de surcroît le protagoniste n à que des attaques au corps a corps mais pour avoir suivi les streams je pense que le jeu est clairement repetitif si on faut de longues sessions...
    Je le prendrai sans doute en occaz ou promo vu que passes certains défauts, on retrouve des persos / antagonistes emblématiques et une partie custom tenues et griffes non négligeable...
    Pour moi il aurait mieux valu sortir un jeu x men histoire de varier davantage situations et gameplays...
    tripy73 posted the 09/18/2026 at 04:04 PM
    byakuyatybw : dans la 1ère version du jeu avant que le directeur créatif et le réalisateur se barre, il était question de pouvoir jouer Jean et Diablo ce qui aurait pu rendre l'expérience plus variée.
    shinz0 posted the 09/18/2026 at 04:12 PM
    Estimation Marvel’s Wolverine s’est vendu à 1.9 million d’exemplaires
    cyr posted the 09/18/2026 at 04:19 PM
    A la sortie c'est normal. Faut voir sur la durée....

    Sur l'eshop fire emblem est premier, diablo 4 deuxième.

    Je suis sur que la semaine prochaine ils auront etais déjà remplacé...
    jackfrost posted the 09/18/2026 at 06:29 PM
    tripy73 +1 il faut voir aussi le budget attribué pour faire le jeu (salaires, publicité, prestataires, etc...).
    tripy73 posted the 09/18/2026 at 06:42 PM
    jackfrost : yep et quand je vois toutes les conneries qu'ils ont mis en place pour faire la promo du jeu, comme la projection d'un trailer sur la Sphère de Los Angeles qui coûte 500 000 $, je pense qu'il va falloir en vendre un gros paquet pour rembourser le dev et la promo
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