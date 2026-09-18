Juste pour dire que ceux qui hésité encore , la version switch2 (sûrement aussi le cas sur les autres stores) est a 12,49€ de final fantasy 7 remake (la première partie).



Comme quoi en démat, faut pas faire du day one.



12,49€ moins chère qu'un mcdo, ou le prix de 2 booster pokemon. Ou le prix pour 5 litre de gasoil (bon la je sais pas si l'exemple est pertinent)