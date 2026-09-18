Juste pour dire que ceux qui hésité encore , la version switch2 (sûrement aussi le cas sur les autres stores) est a 12,49€ de final fantasy 7 remake (la première partie).
Comme quoi en démat, faut pas faire du day one.
12,49€ moins chère qu'un mcdo, ou le prix de 2 booster pokemon. Ou le prix pour 5 litre de gasoil (bon la je sais pas si l'exemple est pertinent)
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posted the 09/18/2026 at 01:46 PM by cyr
Mais ça évolue. La switch 3 sera du niveau ps5 en nomade certainement....
Mais bon difficile de savoir ce qu'il va se passer vu les temps obscur que nous traversons.
Deja quand je vois la différence sur pokopia entre docker et salon. Mais lui en portable c'est plus pratique.
Néanmoins elle fait le taf , surtout en docker. Pour jouer en nomade, faut voir suivant le jeux.
(Similaire a la ps4 pro en nomade, Similaire a la xbox serie S e docker, grâce au dlls etc)
Après c'est simple, tu prends disney dreamlight valley, que j'ai découvert sur le gamepass, je l'ai acheté sur switch.....j'y ai passé un certains temps, mais les nombreuse mise a jour on eu raison de cette version (sa lag, crash etc, donc je suis repasser sur xbox série X (les sauvegardes sont sur le cloud).
Et quand la switch2 est arrivée, j'ai réessayer la version switch, il y a du mieux. Ensuite il y a eu la version switch2.
J'ai un peu plus de 600 heure dessus. 550 heure sur les switch, et 50 sur xbox.
Après je ne suis pas un fan de graphismes sinon je pense que je serais sur pc depuis longtemps.
En revanche ce que je trouve dommage, c'est quand tu achète une version d'un jeix, tu peux pas récupérer les autres versions ....pourtant tu a acheter la licences. Tu devrais pouvoir jouer sur la ps5, ou xbox, ou switch...
Peux être un jour....