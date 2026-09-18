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cyr
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Promo Final fantasy 7 remake switch2
Juste pour dire que ceux qui hésité encore , la version switch2 (sûrement aussi le cas sur les autres stores) est a 12,49€ de final fantasy 7 remake (la première partie).

Comme quoi en démat, faut pas faire du day one.

12,49€ moins chère qu'un mcdo, ou le prix de 2 booster pokemon. Ou le prix pour 5 litre de gasoil (bon la je sais pas si l'exemple est pertinent)
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    saram
    posted the 09/18/2026 at 01:46 PM by cyr
    comments (11)
    cyr posted the 09/18/2026 at 01:47 PM
    Et la deuxième partie et a 29,99€.....
    saram posted the 09/18/2026 at 02:01 PM
    Putain ça vaut le coup. Déjà fait sur PS5 mais rien que par curiosité je vais le prendre pour me refaire un run en portable.
    vieuxconsoleux posted the 09/18/2026 at 02:11 PM
    Cyr purée mais 30 balles pour rebirth je trouve ça fou, je suis en train de le faire et c’est incroyable le contenu de ce jeu! Impeccable sur switch 2 en docké ( même si il y a beaucoup de popping), en nomade c’est assez flou mais ça passe, et c’est top pour les missions secondaires de l’insupportable chadley
    shuntaro posted the 09/18/2026 at 02:31 PM
    Meilleurs versions graphiques sur PC, PS5, et Xbox où côté portable pour la Switch 2 malgré le côté un peu flou .... C'est vraiment les choix qu'on a maintenant. Donc si Sony veut faire une PS6 portable je comprends. Mais faut booster tout ça.
    cyr posted the 09/18/2026 at 04:17 PM
    shuntaro tu peux pas avoir la même chose en portable qu'une consoles de salon. A moins que tu es prêt a acheter une portable a 2000€ et une autonomie de 5 minute max....

    Mais ça évolue. La switch 3 sera du niveau ps5 en nomade certainement....

    Mais bon difficile de savoir ce qu'il va se passer vu les temps obscur que nous traversons.
    cyr posted the 09/18/2026 at 04:21 PM
    shuntaro et perso si je devais le prendre, j'y jouerais principalement en docker......sur ce genre de jeux en portable c'est pas l'idéal.

    Deja quand je vois la différence sur pokopia entre docker et salon. Mais lui en portable c'est plus pratique.
    shuntaro posted the 09/18/2026 at 05:15 PM
    cyr non mais j'ai joué à la version Switch elle est cool. Mais on sait qu'elle est en deçà des autres
    cyr posted the 09/18/2026 at 05:23 PM
    shuntaro Ben c'est comme ça sur l'intégralité des portages ps5/serie x vers la switch2. Normal j'ai envie de dire.

    Néanmoins elle fait le taf , surtout en docker. Pour jouer en nomade, faut voir suivant le jeux.

    (Similaire a la ps4 pro en nomade, Similaire a la xbox serie S e docker, grâce au dlls etc)
    shuntaro posted the 09/18/2026 at 05:27 PM
    cyr ouaip. Mais c'est vraiment le principal intérêt des consoles Switch le côté portable. Sinon si c'est pour jouer sur la TV je conseil de privilégier une version supérieure. Après si toi ça te va tant mieux
    cyr posted the 09/18/2026 at 05:58 PM
    shuntaro le soucis, c'est que parfois je joue en nomade .(j'ai ma consoles pendant les pauses déjeuner du taf) et forcément si j'achète la versions xbox serie X, je pourrais pas continuer ma partie....

    Après c'est simple, tu prends disney dreamlight valley, que j'ai découvert sur le gamepass, je l'ai acheté sur switch.....j'y ai passé un certains temps, mais les nombreuse mise a jour on eu raison de cette version (sa lag, crash etc, donc je suis repasser sur xbox série X (les sauvegardes sont sur le cloud).

    Et quand la switch2 est arrivée, j'ai réessayer la version switch, il y a du mieux. Ensuite il y a eu la version switch2.

    J'ai un peu plus de 600 heure dessus. 550 heure sur les switch, et 50 sur xbox.

    Après je ne suis pas un fan de graphismes sinon je pense que je serais sur pc depuis longtemps.

    En revanche ce que je trouve dommage, c'est quand tu achète une version d'un jeix, tu peux pas récupérer les autres versions ....pourtant tu a acheter la licences. Tu devrais pouvoir jouer sur la ps5, ou xbox, ou switch...

    Peux être un jour....
    suzukube posted the 09/18/2026 at 07:02 PM
    Merci je vais le prendre et agrandir ma ludothèque demat'
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