L'année 2026 continue de mettre l'industrie du jeu vidéo à rude épreuve. En Occident, les annonces de licenciements se multiplient et touchent aussi bien les grands éditeurs que les studios les plus connus. Microsoft, Bungie, Electronic Arts, Epic Games, Take-Two ou encore Warner Bros. font partie des acteurs ayant procédé à d'importantes réductions d'effectifs ces derniers mois.Pourtant, un constat attire particulièrement l'attention : le Japon semble nettement moins touché par cette vague de suppressions de postes.Cela ne signifie évidemment pas que les studios japonais sont épargnés. Des restructurations existent également dans l'archipel, mais l'ampleur du phénomène semble bien différente. Amir Satvat, qui suit depuis plusieurs années les suppressions d'emplois dans le secteur avec son Games Industry Layoffs Tracker, s'est justement penché sur ces différences dans une interview accordée au magazine Edge.Selon lui, le fonctionnement du marché japonais repose sur des bases assez différentes de celles observées en Amérique du Nord et en Europe. Lorsqu'un groupe japonais doit réduire ses coûts, la priorité ne serait généralement pas de se séparer massivement de ses employés locaux. Les entreprises chercheraient davantage à réduire leurs effectifs de prestataires et de contractuels situés à l'étranger afin de préserver leurs équipes principales au Japon.Une approche qui permettrait notamment à plusieurs grands noms du jeu vidéo japonais de conserver une remarquable stabilité de leurs effectifs. Satvat cite notamment Nintendo, mais également Konami et Capcom, dont les taux de rétention du personnel dépasseraient les 97% selon les données qu'il évoque.Pour Amir Satvat, cette résistance s'explique aussi par la structure même des studios japonais.Les équipes seraient généralement plus réduites et plus spécialisées que celles constituées ces dernières années dans certains studios occidentaux. Le phénomène des jeux-service et la course aux productions AAA toujours plus gigantesques ont entraîné la création d'équipes pouvant compter plusieurs centaines de personnes.Le Japon aurait, dans une certaine mesure, moins succombé à cette logique.Autre élément évoqué : la rémunération des dirigeants. Amir Satvat estime que les écarts entre les salaires des patrons et ceux des employés sont beaucoup plus contenus dans les grandes sociétés japonaises. Il compare notamment des rémunérations de quelques millions de dollars à celles pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions dans certaines entreprises occidentales.À titre d'exemple, le patron d'Electronic Arts, Andrew Wilson, avait perçu 38,6 millions de dollars sur un exercice précédent. Strauss Zelnick, à la tête de Take-Two, avait quant à lui touché 42,1 millions de dollars en 2022. Ces deux groupes ont pourtant procédé à des licenciements en 2026.Les chiffres du Games Industry Layoffs Tracker permettent de mesurer l'ampleur du problème. Selon les données citées par Amir Satvat, 57.628 emplois auraient été supprimés dans l'industrie mondiale entre 2022 et 2026.Et la répartition géographique est particulièrement frappante : pour la seule année 2026, environ 96% des emplois supprimés recensés concerneraient l'Amérique du Nord et l'Europe.La situation serait particulièrement difficile pour les développeurs travaillant dans les studios AAA traditionnels de ces régions. Amir Satvat estime même que la période actuelle peut être comparée, en termes d'impact sur les professionnels, au célèbre krach du jeu vidéo du début des années 1980.Le constat rejoint d'ailleurs celui formulé par Tim Sweeney, patron d'Epic Games, qui considère lui aussi la période actuelle comme la plus importante crise ou transformation connue par l'industrie depuis les années 1980.Il n'existe évidemment pas de recette miracle permettant de sortir l'industrie de cette situation. Les difficultés actuelles sont multiples : hausse des coûts de production, projets annulés, investissements massifs dans les jeux-service, changements dans les habitudes des joueurs ou encore restructurations chez les grands groupes.Mais le cas japonais fournit quelques pistes intéressantes.Des équipes moins gigantesques, davantage centrées sur leur savoir-faire, une moindre dépendance aux tendances du moment et des coûts de structure potentiellement plus maîtrisés pourraient contribuer à rendre les studios plus résistants lorsque le marché se retourne.Les performances récentes de plusieurs éditeurs japonais semblent en tout cas illustrer cette philosophie. Capcom continue d'enchaîner les succès commerciaux avec des licences comme Resident Evil, tandis que Nintendo poursuit une dynamique exceptionnelle avec sa nouvelle génération de consoles. De son côté, Koei Tecmo affirme également vouloir continuer à développer des productions de taille plus modeste aux côtés de ses projets majeurs.Il serait toutefois simpliste d'opposer un Japon qui fonctionnerait parfaitement à un Occident en pleine débâcle. Les entreprises japonaises rencontrent elles aussi des difficultés et doivent composer avec les évolutions du marché mondial.Reste que la comparaison pose une question importante : après plusieurs années de productions toujours plus longues, plus coûteuses et plus massives, l'industrie occidentale pourrait-elle tirer des enseignements d'un modèle privilégiant davantage les équipes spécialisées et les projets de taille maîtrisée ?La réponse pourrait bien déterminer une partie de l'avenir du jeu vidéo AAA dans les prochaines années.