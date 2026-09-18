L'année 2026 continue de mettre l'industrie du jeu vidéo à rude épreuve. En Occident, les annonces de licenciements se multiplient et touchent aussi bien les grands éditeurs que les studios les plus connus. Microsoft, Bungie, Electronic Arts, Epic Games, Take-Two ou encore Warner Bros. font partie des acteurs ayant procédé à d'importantes réductions d'effectifs ces derniers mois.
Pourtant, un constat attire particulièrement l'attention : le Japon semble nettement moins touché par cette vague de suppressions de postes.
Cela ne signifie évidemment pas que les studios japonais sont épargnés. Des restructurations existent également dans l'archipel, mais l'ampleur du phénomène semble bien différente. Amir Satvat, qui suit depuis plusieurs années les suppressions d'emplois dans le secteur avec son Games Industry Layoffs Tracker, s'est justement penché sur ces différences dans une interview accordée au magazine Edge.
Selon lui, le fonctionnement du marché japonais repose sur des bases assez différentes de celles observées en Amérique du Nord et en Europe. Lorsqu'un groupe japonais doit réduire ses coûts, la priorité ne serait généralement pas de se séparer massivement de ses employés locaux. Les entreprises chercheraient davantage à réduire leurs effectifs de prestataires et de contractuels situés à l'étranger afin de préserver leurs équipes principales au Japon.
Une approche qui permettrait notamment à plusieurs grands noms du jeu vidéo japonais de conserver une remarquable stabilité de leurs effectifs. Satvat cite notamment Nintendo, mais également Konami et Capcom, dont les taux de rétention du personnel dépasseraient les 97% selon les données qu'il évoque.
Pour Amir Satvat, cette résistance s'explique aussi par la structure même des studios japonais.
Les équipes seraient généralement plus réduites et plus spécialisées que celles constituées ces dernières années dans certains studios occidentaux. Le phénomène des jeux-service et la course aux productions AAA toujours plus gigantesques ont entraîné la création d'équipes pouvant compter plusieurs centaines de personnes.
Le Japon aurait, dans une certaine mesure, moins succombé à cette logique.
Autre élément évoqué : la rémunération des dirigeants. Amir Satvat estime que les écarts entre les salaires des patrons et ceux des employés sont beaucoup plus contenus dans les grandes sociétés japonaises. Il compare notamment des rémunérations de quelques millions de dollars à celles pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions dans certaines entreprises occidentales.
À titre d'exemple, le patron d'Electronic Arts, Andrew Wilson, avait perçu 38,6 millions de dollars sur un exercice précédent. Strauss Zelnick, à la tête de Take-Two, avait quant à lui touché 42,1 millions de dollars en 2022. Ces deux groupes ont pourtant procédé à des licenciements en 2026.
Les chiffres du Games Industry Layoffs Tracker permettent de mesurer l'ampleur du problème. Selon les données citées par Amir Satvat, 57.628 emplois auraient été supprimés dans l'industrie mondiale entre 2022 et 2026.
Et la répartition géographique est particulièrement frappante : pour la seule année 2026, environ 96% des emplois supprimés recensés concerneraient l'Amérique du Nord et l'Europe.
La situation serait particulièrement difficile pour les développeurs travaillant dans les studios AAA traditionnels de ces régions. Amir Satvat estime même que la période actuelle peut être comparée, en termes d'impact sur les professionnels, au célèbre krach du jeu vidéo du début des années 1980.
Le constat rejoint d'ailleurs celui formulé par Tim Sweeney, patron d'Epic Games, qui considère lui aussi la période actuelle comme la plus importante crise ou transformation connue par l'industrie depuis les années 1980.
Il n'existe évidemment pas de recette miracle permettant de sortir l'industrie de cette situation. Les difficultés actuelles sont multiples : hausse des coûts de production, projets annulés, investissements massifs dans les jeux-service, changements dans les habitudes des joueurs ou encore restructurations chez les grands groupes.
Mais le cas japonais fournit quelques pistes intéressantes.
Des équipes moins gigantesques, davantage centrées sur leur savoir-faire, une moindre dépendance aux tendances du moment et des coûts de structure potentiellement plus maîtrisés pourraient contribuer à rendre les studios plus résistants lorsque le marché se retourne.
Les performances récentes de plusieurs éditeurs japonais semblent en tout cas illustrer cette philosophie. Capcom continue d'enchaîner les succès commerciaux avec des licences comme Resident Evil, tandis que Nintendo poursuit une dynamique exceptionnelle avec sa nouvelle génération de consoles. De son côté, Koei Tecmo affirme également vouloir continuer à développer des productions de taille plus modeste aux côtés de ses projets majeurs.
Il serait toutefois simpliste d'opposer un Japon qui fonctionnerait parfaitement à un Occident en pleine débâcle. Les entreprises japonaises rencontrent elles aussi des difficultés et doivent composer avec les évolutions du marché mondial.
Reste que la comparaison pose une question importante : après plusieurs années de productions toujours plus longues, plus coûteuses et plus massives, l'industrie occidentale pourrait-elle tirer des enseignements d'un modèle privilégiant davantage les équipes spécialisées et les projets de taille maîtrisée ?
La réponse pourrait bien déterminer une partie de l'avenir du jeu vidéo AAA dans les prochaines années.
Enfin, les jeux japonais sont définitivement de meilleur qualité, tout simplement.
Je veux dire, c'est pas du tout florissant là-bas. La croissance se fait chez les voisins, Chine et Corée du Sud notamment.
car bizarrement la tête des prota ...
Entre un homme hétéro compétent et une espèce de transgenre à cheveux bleus incompétent qui va passer son temps à débattre de ses 50 pronoms sur bluesky au lieu de bosser et qui passera la moitié de l'année en arrêt maladie pour dépression, ils prendront l'homme compétent, les studios occidentaux font l'inverse.
Sauf chez Sandfall, et vous noterez que les trucs à cheveux bleus leur avaient reproché leur manque de "diversité", ce qu'ils n'oseront jamais faire avec les studios japonais évidemment.
Franchement c'est triste a dire mais je pense que le Japon n'aurais jamais dû s'ouvrir à l'occident parceque maintenant ils ont laisse rentrer cette merde aussi. On aurait pas connu tout ce qu'on a connu aujourd'hui, mais ça aurait été mieux pour eux en fin de compte.
ça n'a aucun sens ce que tu as écrit "faire rentrer des migrants dans le but de préparer à tout remplacer par l'IA"
Le Japon a clairement annoncé qu'ils allaient remplacer les travailleurs immigrés par l'IA et des robots justement, ça oui.
https://altselection.ouest-france.fr/le-japon-veut-remplacer-les-immigrants-par-lia-pour-combler-sa-penurie-de-main-doeuvre/
Quand vous arreterez de prendre le probleme à l'envers sur ce genre de sujet comme TOUS les homophobes/racistes/feministes et cie le mond es'en portera mieux
Gamekyo c'est vraiment devenu le repaire des reacs et la modération dit jamais rien c'est hallucinant...
Heureusement que je me contente de repondre qu'une fois de temps en temps sans attendre de reponse car autant j'aime le site pour son cote actua au niveau des jeux, autant vous la commu etes majoritairement le reflet de l'extrême droite...
On le critique beaucoup mais au moins Link il fait ses articles et insulte personne directement ou indirectement "d'espece de" et de "cheveux bleus"
"Vite Gamekyo, recrutez des modérateurs à cheveux bleus pour que les gens normaux arrêtent de dire des choses que je n'aime pas"
Sinon il y a bluesky qui existe, tu serais bien là dessus en cercle fermé avec des gens qui pensent comme toi sans être heurté et remis en question dans tes propos.
Vous aimeriez vous qu'on vous juge sur des apriori parce que vous etes noir/asiatique/handicape ou je ne sais quoi d'autre.
Vous reflechissez meme pas 2 seconde a ce que vous dites et a quel point vous deformez tout et etes a cote de la plaque.
Y'a des choses qui se disent pas et c'est paq une question de wokisme, d'orientation sexuelle ou autre, c'est juste du savoir vivre. Mais apparemment c'est un concept trop compliqué pour vous qui venez jouer les pleureuses et les victimes "des wokes".
Je rappelle que c'est interdit en France de denigrer les gens selon leur origine, sexualite et cie. Si quelqu'un voulait s'amuser a porter plainte croyez pas que votre "anonymat" vous protege, surtout vu l'archaisme du site.
Franchement ca devient gerbant.
Sur ce pas la peine de me repondre j'avais deja capter l'etre deguelasse que t'es en plus de pourrir le nom de MJ au passage.
J'en suis sur je t'insulterai je me prendrai un truc, yoi t'insulte plusieurs communauté a longueur de temps Shanks et compagnie disent rien.
gamjys Merci pour ton intervention, je saiw que ca sert a rien mais y'a des fois ca me gave. Des gens meurent ou se suicide pour etre homo, des gamins se suicident pour se sentir mal dans leur corps car ils sont potentiellement trans, et des gens de couleurs se font maltraite pour leur simple origine mais "C'est pas grave on est sur Gamekyo".
J'apprehende toujours les coms a la con dt la c'dtait un peu peu un coup de gueule que je savais vain vu les autres coms derrière.
Y'a meme pas de systeme de signalement sur le site c'est tellement archaique...
Le seul qui pleure ici c'est toi, moi je n'ai jamais appelé la modération à censurer les propos de gauchistes qui étaient contraires à mes valeurs.
C'est toujours vous qui avez un comportement totalitaire à vouloir tout interdire et à censurer tout ce qui ne vous plait pas d'ailleurs, vous êtes tellement persuadés d'être du bon coté que vous ne vous en rendez même pas compte, c'est terrible.
parce que eux, ils ont tout compris...
A un moment t'en avais quasiment tout les jours et il avait fallu que Shanks intervienne pour y mettre le holà.
Personne ne chiale plus que vous les nazillons.
C'est un peuple à haut QI
Change rien petit Nazi, t'es un champion!
l'oiseau japonais fait QI QI
le pigeon occidental roux coule
Moi aussi je suis content que tu sois content du coup