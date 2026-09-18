Thomas Mahler, le patron de Moon Studios derrière Ori et No Rest for the Wicked, s’est attaqué directement à la récente présentation des combats montrés par Playground Games lors de la gamescom. Et il n’y est pas allé doucement.
Mahler estime qu’il manque carrément plusieurs bases importantes du système de combat. Ce qui le dérange surtout, ce sont les ennemis qui semblent parfois ne presque pas réagir aux coups. Pour lui, même lorsqu’on affronte un boss, ce genre de réaction doit rester visible pour donner du poids aux attaques. Il s’est même demandé comment certaines séquences avaient pu être montrées publiquement dans cet état.
Comment peuvent-ils ne pas avoir honte de montrer ça au public ? De nombreux éléments fondamentaux du système de combat ne fonctionnent pas ici. Même s’il s’agit d’un boss, on n’utiliserait jamais des ennemis qui ne réagissent absolument pas aux coups. Hé, Playground, je serais ravi de vous dire ce qu’il faut corriger.
Thomas Mahler, Moon Studios.
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posted the 09/18/2026 at 09:25 AM by beppop
Fatigant d'en voir de plus en plsu sur les blogs.
C'est pas tous les jeux qui ont des systèmes de combat à la Ninja Gaiden ou Bayonetta, malheureusement.
Si c'était juste un joueur ok c'est le jeu on va dire...mais là cela manque un peu de classe.
Surtout qu'après 10 ans de développement Fable à intérêt de taper la barre des 20 millions de ventes car sinon Asha Sharma ( Shawarma pour les intimes ) pourrait charcuter la team en mode Hokuto.
sino exactement d'autant que "Fulton a par ailleurs évoqué en quoi les forces de son studio au niveau d'un moteur graphique impressionnant et son expertise dans la création de mondes ouverts étaient des sujets sur lesquels les développeurs disposaient de « compétences transférables » dans la création de Fable 4."
Ce jeu pourrait avoir donc un côté bancal avec d'évidentes qualités et des défauts quasi inévitable selon donc l'expérience du studio.
ça ne marche pas comme ça, l'équipe Fable et Forza ne sont pas les mêmes.
Ensuite il a fait les yeux doux pour espérer récupérer la licence Ori.
Et la il essaye de se mettre sur le dev de Fable et se rapprocher de Xbox pour avoir Ori. Il est sérieux lui ?
Par contre, je ne suis clairement pas la cible de Fable, pas plus que Pokemon, Gears ou Halo. Bon jeu à vous donc
Les ennemis réagissent mal ? Ok mais moi il m’en faut plus pour ne pas acheter, si Fable est ambitieux et avec un scénario captivant je fonce, que les ennemis réagissent mal ou pas c’est secondaire
Il me montre surtout qu’il ne s’intéresse qu’aux superflu, vu ori je ne suis pas etonné, jamais accroché perso
Son jeu de merde est une pépite et y’a pas à chier, par rapport à ce qu’on voit, il met une branlé à Fable sur le point du gameplay.
Les dialogues n’ont pas l’air non plus folichon. J’adore fable mais je retrouve pas le début des années 2000.
C'est ça qu'il dit. Pourquoi rajouter le mot "honte" ? Et il a pas tort, c'est même quelque chose qui a largement été souligné par les joueurs.
How could they not be ashamed to show this to people? Many basic elements of the combat system don't work here. Even if it's supposed to be a boss, you would never use enemies that don't react to hits at all. Hey, Playground, I'd be happy to tell you what needs to be fixed.
Après je pensais que Pragmata et 007 First Light seraient tout pourris donc bon, espérons une surprise.
Mais j'ai peur.
negan
Pas besoin d'être aussi insultant même si le mec traîne ses casseroles
Si
Y a pire dans l'industrie.
Après il a le sang chaud c'est certain, mais tu peux pas lui reprocher