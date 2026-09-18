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Fable 2026
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name : Fable 2026
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : RPG
other versions : PC
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beppop
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Fable: Thomas Mahler (Ori) "Playground devrait avoir honte de montrer ça au public"


Thomas Mahler, le patron de Moon Studios derrière Ori et No Rest for the Wicked, s’est attaqué directement à la récente présentation des combats montrés par Playground Games lors de la gamescom. Et il n’y est pas allé doucement.

Mahler estime qu’il manque carrément plusieurs bases importantes du système de combat. Ce qui le dérange surtout, ce sont les ennemis qui semblent parfois ne presque pas réagir aux coups. Pour lui, même lorsqu’on affronte un boss, ce genre de réaction doit rester visible pour donner du poids aux attaques. Il s’est même demandé comment certaines séquences avaient pu être montrées publiquement dans cet état.


Comment peuvent-ils ne pas avoir honte de montrer ça au public ? De nombreux éléments fondamentaux du système de combat ne fonctionnent pas ici. Même s’il s’agit d’un boss, on n’utiliserait jamais des ennemis qui ne réagissent absolument pas aux coups. Hé, Playground, je serais ravi de vous dire ce qu’il faut corriger.

Thomas Mahler, Moon Studios.
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    posted the 09/18/2026 at 09:25 AM by beppop
    comments (28)
    rogeraf posted the 09/18/2026 at 09:31 AM
    Je vois pas de quoi il parte. Ce jeu est en cours de développement, donc ils ont encore du temps pour le finaliser ... Quel poete ce Negan au dessus
    johnlesnonnes posted the 09/18/2026 at 09:34 AM
    rogeraf En même temps ce mec a l’air imbuvable au possible. Faut vraiment être un sale con pour parler publiquement ainsi encore plus sur un format de jeu qu’il n’a jamais mis en pratique lui-même.
    parrain59 posted the 09/18/2026 at 09:35 AM
    Shanks La charte du site à changer ou ce genre de commentaire est autorisé ? Par contre on n'a pas le droit de l'effacer
    Fatigant d'en voir de plus en plsu sur les blogs.
    pimoody posted the 09/18/2026 at 09:36 AM
    Pour le coup j'ai tiqué sur les même truc sur les vidéos présentés, et ça fait clairement peur, alors que sur tout le reste je suis emballé.
    mrpopulus posted the 09/18/2026 at 09:39 AM
    J'avoue que les combats font très peur... j'espère que ça sera corrigé d'ici là
    sino posted the 09/18/2026 at 09:47 AM
    En soi je suis d'accord avec lui, maintenant je rappelle que c'est un jeu fait par des mecs spécialisé dans les jeux de courses en monde ouvert donc bon
    C'est pas tous les jeux qui ont des systèmes de combat à la Ninja Gaiden ou Bayonetta, malheureusement.
    newtechnix posted the 09/18/2026 at 09:51 AM
    Il devrait attendre avant de lui sauter dessus... c'est dommage qu'en tant que collègue de la profession de directement poser un avis.

    Si c'était juste un joueur ok c'est le jeu on va dire...mais là cela manque un peu de classe.

    Surtout qu'après 10 ans de développement Fable à intérêt de taper la barre des 20 millions de ventes car sinon Asha Sharma ( Shawarma pour les intimes ) pourrait charcuter la team en mode Hokuto.

    sino exactement d'autant que "Fulton a par ailleurs évoqué en quoi les forces de son studio au niveau d'un moteur graphique impressionnant et son expertise dans la création de mondes ouverts étaient des sujets sur lesquels les développeurs disposaient de « compétences transférables » dans la création de Fable 4."

    Ce jeu pourrait avoir donc un côté bancal avec d'évidentes qualités et des défauts quasi inévitable selon donc l'expérience du studio.
    bennj posted the 09/18/2026 at 09:53 AM
    News qui date du 27 août, cest plus de la latence a ce niveau https://ixbt.games/news/2026/08/27/430764-kak-tolko-ne-postesnialis-takoe-liudiam-pokazyvat-sozdatel-ori-i-no-rest-for-the-wicked-prokommentiroval-novyi-geimpleinyi-rolik-fable.html
    beppop posted the 09/18/2026 at 09:53 AM
    sino newtechnix
    ça ne marche pas comme ça, l'équipe Fable et Forza ne sont pas les mêmes.
    zekk posted the 09/18/2026 at 09:54 AM
    Ils en ont pas marre tous de tacler gratuitement sur d'anciens employeurs, on se moque de leurs égos, qu'ils nous fassent de bons jeux, au lieu de faire l'actu par "polémique"
    lalisa posted the 09/18/2026 at 09:55 AM
    negan Ce type depuis qu'il s'est fait dégager par Xbox/Microsoft il a d'abord cracher sur Xbox et Microsoft + des choses hors propos envers des employées de Xbox.

    Ensuite il a fait les yeux doux pour espérer récupérer la licence Ori.


    Et la il essaye de se mettre sur le dev de Fable et se rapprocher de Xbox pour avoir Ori. Il est sérieux lui ?
    sosky posted the 09/18/2026 at 09:56 AM
    C'est juste un rageux
    akinen posted the 09/18/2026 at 09:59 AM
    Perso j'ai trouvé ça pathétique (les animations sont une catastrophe). Si wolverine m'a fait soupiré, celui-là m'a quasi endormis. Après il n'y a que la preview de joypad qui m'avait donné envie de jouer à un fable.

    Par contre, je ne suis clairement pas la cible de Fable, pas plus que Pokemon, Gears ou Halo. Bon jeu à vous donc
    wickette posted the 09/18/2026 at 10:02 AM
    C’est de la décence basique et le niveau 0 du professionnalisme de ne pas faire ce genre de remarque

    Les ennemis réagissent mal ? Ok mais moi il m’en faut plus pour ne pas acheter, si Fable est ambitieux et avec un scénario captivant je fonce, que les ennemis réagissent mal ou pas c’est secondaire

    Il me montre surtout qu’il ne s’intéresse qu’aux superflu, vu ori je ne suis pas etonné, jamais accroché perso
    coconutsu posted the 09/18/2026 at 10:03 AM
    Sauf que c'est juste le mode de difficulté "histoire" pour ceux qui veulent profiter du coté RPG sans se soucier des combats.
    zboubi480 posted the 09/18/2026 at 10:10 AM
    Lui il a pas digéré la quenelle que lui a glissé Microsoft.....
    shambala93 posted the 09/18/2026 at 10:14 AM
    negan
    Son jeu de merde est une pépite et y’a pas à chier, par rapport à ce qu’on voit, il met une branlé à Fable sur le point du gameplay.
    shambala93 posted the 09/18/2026 at 10:15 AM
    wickette
    Les dialogues n’ont pas l’air non plus folichon. J’adore fable mais je retrouve pas le début des années 2000.
    negan posted the 09/18/2026 at 10:16 AM
    shambala93 Une merde je lui souhaite la fermeture a cette merde
    neptonic posted the 09/18/2026 at 10:34 AM
    Derrière sa belle plastique, on peut déjà apercevoir les défauts qui vont être cités dans les tests.
    marios1 posted the 09/18/2026 at 10:49 AM
    "You really have to wonder how something like this even gets shown to the public...?"

    C'est ça qu'il dit. Pourquoi rajouter le mot "honte" ? Et il a pas tort, c'est même quelque chose qui a largement été souligné par les joueurs.
    beppop posted the 09/18/2026 at 11:04 AM
    marios1

    How could they not be ashamed to show this to people? Many basic elements of the combat system don't work here. Even if it's supposed to be a boss, you would never use enemies that don't react to hits at all. Hey, Playground, I'd be happy to tell you what needs to be fixed.
    zboubi480 posted the 09/18/2026 at 11:17 AM
    Si certains trouvent Wolverine génial alors Fable devrait être GOTY
    zanpa posted the 09/18/2026 at 11:18 AM
    iIl a tout à fait raison. Le système de combat, c’est une pure merde : aucun impact, des sacs à PV, et toute la partie animation et expressions faciales est catastrophique.
    sonilka posted the 09/18/2026 at 11:20 AM
    Il est virulent mais il a raison. On parle d'un gros jeu AAA édité par une boite qui pèse 3700 milliards pas d'un projet AA (comme The Blood of Dawnwalker par exemple). Et ce qui a été montré du système de combat n'est pas des plus engageant.
    shanks posted the 09/18/2026 at 11:28 AM
    J'avoue que j'ai autant de problème avec les impacts que l'esthétique.
    Après je pensais que Pragmata et 007 First Light seraient tout pourris donc bon, espérons une surprise.

    Mais j'ai peur.

    negan
    Pas besoin d'être aussi insultant même si le mec traîne ses casseroles
    negan posted the 09/18/2026 at 11:32 AM
    shanks Pas besoin d'être aussi insultant

    Si
    shanks posted the 09/18/2026 at 11:38 AM
    negan
    Y a pire dans l'industrie.

    Après il a le sang chaud c'est certain, mais tu peux pas lui reprocher
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