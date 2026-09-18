Comment peuvent-ils ne pas avoir honte de montrer ça au public ? De nombreux éléments fondamentaux du système de combat ne fonctionnent pas ici. Même s’il s’agit d’un boss, on n’utiliserait jamais des ennemis qui ne réagissent absolument pas aux coups. Hé, Playground, je serais ravi de vous dire ce qu’il faut corriger.

Thomas Mahler, le patron de Moon Studios derrière Ori et No Rest for the Wicked, s’est attaqué directement à la récente présentation des combats montrés par Playground Games lors de la gamescom. Et il n’y est pas allé doucement.Mahler estime qu’il manque carrément plusieurs bases importantes du système de combat. Ce qui le dérange surtout, ce sont les ennemis qui semblent parfois ne presque pas réagir aux coups. Pour lui, même lorsqu’on affronte un boss, ce genre de réaction doit rester visible pour donner du poids aux attaques. Il s’est même demandé comment certaines séquences avaient pu être montrées publiquement dans cet état.Thomas Mahler, Moon Studios.