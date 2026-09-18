Il n'y a aucun doute là-dessus, la Switch est le plus grand succès de Nintendo. Le système a vendue plus de 156 millions d'unités depuis son lancement, et il continue de trouver des clients et de faire vendre des tonnes de jeux. Nintendo a vraiment changé les choses après le raté de la Wii U, et un analyste pense que l'industrie japonaise du jeu aurait pu être changée pour le pire sans le succès de la Nintendo Switch.
Lors d'une discussion avec The Game Business, le Dr Serkan Toto, PDG de la société d'analyse Kantan Games Inc., a parlé de la prospérité et de la portée de la Switch au Japon. Selon Toto, le marché japonais des consoles aurait disparu sans que la Switch ne fasse exploser les attentes.
Je dirais que si Nintendo produisait un autre flop comme la Wii U, et si la Switch n'était pas le super succès qu'il s'est avéré être, le marché japonais des consoles aurait été complètement éliminé. Je pense qu'encore plus de gens se seraient tournés vers les smartphones, et peut-être même vers les PC. Nintendo domine non seulement complètement le segment des consoles ici au Japon avec une part de marché de 70 % mais ils l'ont également sauvé.
la switch aurait été un succès vu que de toute manière même a l'époque de la wiiu, la portable nintendo fonctionnait... et comme je vais le répété... et puis les autres console au japon ne vende pas donc nintendo se suffit a lui même et peut survivre rien qu'au japon seul avec uniquement ses propre first party...
le reste ce n'est que du bonus...
Au final, super la console hybride, mais aujourd'hui, quoiqu'on en dise c'est pas folichon, Nintendo avait clairement les moyens de battre le record de la PS2.
Le truc primordiale: créer et capter l'intérêt du public.
si tu parle en vente de console ce qui au final ne rapporte pas beaucoup de bénéfice a nintendo, mais en terme de jeu il y a un plus grosse concentration sur switch, la ou les vente de jeux wii etait très faible...
donc au final nintendo s'économise surtout des frais de construction supplémentaire avec la switch
En berne est le mot qui est juste.
Les développeurs se seraient tournés vers la concurrence ou bien un nouvel acteur aurait émergé.
Mais je suis d'accord avec toi sur un point, que tu ne mentionnes pas, c'est que même si ils ont vendu moins de jeux, l'aspect store, est bien plus rentable pour eux.
En l'état, je ne vois pas où est la glorification sur la Switch, l'aspect hybride leur a fait perdre des ventes matériels (et donc dépendant aujourd'hui à la réussite d'un seul support, là où avant, une portable Nintendo pouvait aider si il y avait un échec de la console de salon, on l'a vu à l'époque GC ou même Wii U) et l'aspect vente de jeux, même si le bénéf est plus important via la vente sur le store, le chiffre a chuté de 22%.
Le seul point positif est le ratio/jeu qui légèrement supérieur (9.6 jeux par console contre 7.5 jeux)
donc avec 1 console ca a fait quasi le chiffre de 2 c'est ce que je dis..., et pour rappelle la switch 1 se vend encore bien et donc les jeux continue a se vendre dessus... donc oui juste 1.5 milliard
n l'état, je ne vois pas où est la glorification sur la Switch, l'aspect hybride leur a fait perdre des ventes matériels (et donc dépendant aujourd'hui à la réussite d'un seul support, là où avant, une portable Nintendo pouvait aider si il y avait un échec de la console de salon, on l'a vu à l'époque GC ou même Wii U) et l'aspect vente de jeux, même si le bénéf est plus important via la vente sur le store, le chiffre a chuté de 22%.
bah c'est les leader de la gen précédente, devant sony et microsoft... pas besoin de plus... elle va peut être même devenir la console la plus vendue de tous les temps... ne pas reconnaitre la prouesse même si tu n'es pas fan de nintendo c'est de la mauvaise foi (ou du fanboysme au choix)
et la switch 2 risque d'être leader cette gen aussi vu comme c'est parti...
kikoo31 yes
C'est bien beau de vendre 1.5 milliards de jeux sur leur console hybride, mais il faut aussi mettre dans le contexte. Aujourd'hui la Switch a un internet bien plus poussé comparativement à l'époque Wii + DS qui ont fait 1.9 milliards de vente de jeux avec un internet bien plus limité (que ce soit en store, en contenu etc).
En l'état, il est surtout de mauvaise foi de ne pas voir que Nintendo, chiffre à l'appuie, fait moins bien avec une hybride et un internet plus poussée, que 2 consoles sorties séparément il y a 20 ans... Mais bon on se rassure comme on peut à ce que je vois. Et quelle prouesse ? Quand Sony a fait cette prouesse avec la PS2, qui était dois je te le rappeler, un seul support comme la Switch et qui a vendu tout autant de jeux que la Switch (1.5 milliards) et un ratio similaire de 9.6 jeux... sans internet.