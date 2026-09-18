profile
Nintendo
164
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
profile
aeris201
15
Likes
Likers
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 274
visites since opening : 498801
aeris201 > blog
Dr. Serkan Toto : "Nintendo a sauvé le marché japonais des consoles. Le marché aurait été éliminé sans le succès de la Switch"



Il n'y a aucun doute là-dessus, la Switch est le plus grand succès de Nintendo. Le système a vendue plus de 156 millions d'unités depuis son lancement, et il continue de trouver des clients et de faire vendre des tonnes de jeux. Nintendo a vraiment changé les choses après le raté de la Wii U, et un analyste pense que l'industrie japonaise du jeu aurait pu être changée pour le pire sans le succès de la Nintendo Switch.

Lors d'une discussion avec The Game Business, le Dr Serkan Toto, PDG de la société d'analyse Kantan Games Inc., a parlé de la prospérité et de la portée de la Switch au Japon. Selon Toto, le marché japonais des consoles aurait disparu sans que la Switch ne fasse exploser les attentes.

Je dirais que si Nintendo produisait un autre flop comme la Wii U, et si la Switch n'était pas le super succès qu'il s'est avéré être, le marché japonais des consoles aurait été complètement éliminé. Je pense qu'encore plus de gens se seraient tournés vers les smartphones, et peut-être même vers les PC. Nintendo domine non seulement complètement le segment des consoles ici au Japon avec une part de marché de 70 % mais ils l'ont également sauvé.
https://gonintendo.com/contents/65148-analyst-says-nintendo-saved-the-japanese-console-market-sector-would-have-been
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/18/2026 at 06:38 AM by aeris201
    comments (25)
    sonilka posted the 09/18/2026 at 07:02 AM
    C'est l'évidence puisque la PS5 a du péniblement se vendre à 100 exemplaires. D'ailleurs sans la Switch, aucun joueur japonais n'aurait reporté son achat sur la PS5. Brillante analyse digne du grand Patcher.
    shido posted the 09/18/2026 at 07:05 AM
    ah maintenant la switch , c'est une console. faudrait savoir un moment donner hein
    zephon posted the 09/18/2026 at 07:17 AM
    kkk
    stardustx posted the 09/18/2026 at 07:20 AM
    Les blagues de Toto
    zekk posted the 09/18/2026 at 07:30 AM
    sonilka et dire qu'il est payé pour faire une analyse aussi simplicste
    cyr posted the 09/18/2026 at 07:35 AM
    Mais avec la hausse de la switch2....les ventes sont en berne....
    hyoga57 posted the 09/18/2026 at 07:37 AM
    Sauf qu’a l’époque de la sortie de la première Switch, il y avait la PS4. Et celle-ci se vendait très bien jusqu’a la sortie de sa rivale.
    captaintoad974 posted the 09/18/2026 at 07:50 AM
    shido ta raison la Switch est une fusée aspirateurs, cetais pourtant facile a deviner pourtant
    keiku posted the 09/18/2026 at 07:50 AM
    Je dirais que si Nintendo produisait un autre flop comme la Wii U, et si la Switch n'était pas le super succès qu'il s'est avéré être, le marché japonais des consoles aurait été complètement éliminé.

    la switch aurait été un succès vu que de toute manière même a l'époque de la wiiu, la portable nintendo fonctionnait... et comme je vais le répété... et puis les autres console au japon ne vende pas donc nintendo se suffit a lui même et peut survivre rien qu'au japon seul avec uniquement ses propre first party...

    le reste ce n'est que du bonus...
    cidkageno posted the 09/18/2026 at 07:52 AM
    Sauvé je sais pas mais c'est clair qu'elle a relancée un marché moribond ou chaque console Sony se vend de moins en moins a chaque generation.
    rocan posted the 09/18/2026 at 07:54 AM
    cyr Entre 25,000 et 35,000, tu trouves ça en berne ? Que dire de la PS5 ou de la XBOX..
    cidkageno posted the 09/18/2026 at 07:59 AM
    captaintoad974
    ioda posted the 09/18/2026 at 08:07 AM
    156 millions pour un seul support, c'est pas fou non plus. Avant Nintendo proposé 2 supports (exemple la DS/Wii qui sont sorties dans quasi la même période), total : 154 millions de DS et 101 millions de Wii. Soit une perte aujourd'hui de 38% de support à vendre pour Nintendo, n'ayant plus 2 supports.

    Au final, super la console hybride, mais aujourd'hui, quoiqu'on en dise c'est pas folichon, Nintendo avait clairement les moyens de battre le record de la PS2.
    khazawi posted the 09/18/2026 at 09:09 AM
    hyoga57 le Japon est le seul pays où la PS4 ne faisait pas mieux que la PS3 sur les 38 premiers mois de commercialisation de ces 2 consoles. Et l'arrivée de la Switch n'a fait que confirmé la tendance avec la PS4 < PS3.
    kikoo31 posted the 09/18/2026 at 09:12 AM
    shido tu voulais dire console de salon ?
    newtechnix posted the 09/18/2026 at 09:15 AM
    En élargissant je pense que la wii tout à pu relancer le marché... simplement la Wii U a été un désastre...que la switch a su rattrapper.

    Le truc primordiale: créer et capter l'intérêt du public.
    keiku posted the 09/18/2026 at 09:19 AM
    ioda 156 millions pour un seul support, c'est pas fou non plus. Avant Nintendo proposé 2 supports (exemple la DS/Wii qui sont sorties dans quasi la même période), total : 154 millions de DS et 101 millions de Wii. Soit une perte de 38%

    si tu parle en vente de console ce qui au final ne rapporte pas beaucoup de bénéfice a nintendo, mais en terme de jeu il y a un plus grosse concentration sur switch, la ou les vente de jeux wii etait très faible...

    donc au final nintendo s'économise surtout des frais de construction supplémentaire avec la switch
    cyr posted the 09/18/2026 at 09:24 AM
    rocan regarde le score quel faisait depuis la sortie avant la hausse.

    En berne est le mot qui est juste.
    pimoody posted the 09/18/2026 at 09:27 AM
    Bah en soit Nintendo aurait quand même rebondis sur les consoles portables. Mais c'est certains que c'est Nintendo qui fait que le grand public consomme du Jeux-vidéo et tout ce qui tourne autour au Japon dans les grandes largeurs.
    sardinecannibale posted the 09/18/2026 at 09:49 AM
    Ou pas.
    Les développeurs se seraient tournés vers la concurrence ou bien un nouvel acteur aurait émergé.
    rocan posted the 09/18/2026 at 09:57 AM
    cyr Quelque part les chiffres étaient "anormaux" et nous ont habitué à trop élevé
    ioda posted the 09/18/2026 at 10:02 AM
    keiku Il s'est vendu 1.9 milliards de jeux la combinaison DS+Wii, contre tout juste 1.5 milliards sur Switch.

    Mais je suis d'accord avec toi sur un point, que tu ne mentionnes pas, c'est que même si ils ont vendu moins de jeux, l'aspect store, est bien plus rentable pour eux.

    En l'état, je ne vois pas où est la glorification sur la Switch, l'aspect hybride leur a fait perdre des ventes matériels (et donc dépendant aujourd'hui à la réussite d'un seul support, là où avant, une portable Nintendo pouvait aider si il y avait un échec de la console de salon, on l'a vu à l'époque GC ou même Wii U) et l'aspect vente de jeux, même si le bénéf est plus important via la vente sur le store, le chiffre a chuté de 22%.

    Le seul point positif est le ratio/jeu qui légèrement supérieur (9.6 jeux par console contre 7.5 jeux)
    keiku posted the 09/18/2026 at 10:43 AM
    ioda Il s'est vendu 1.9 milliards de jeux la combinaison DS+Wii, contre tout juste 1.5 milliards sur Switch.

    donc avec 1 console ca a fait quasi le chiffre de 2 c'est ce que je dis..., et pour rappelle la switch 1 se vend encore bien et donc les jeux continue a se vendre dessus... donc oui juste 1.5 milliard

    n l'état, je ne vois pas où est la glorification sur la Switch, l'aspect hybride leur a fait perdre des ventes matériels (et donc dépendant aujourd'hui à la réussite d'un seul support, là où avant, une portable Nintendo pouvait aider si il y avait un échec de la console de salon, on l'a vu à l'époque GC ou même Wii U) et l'aspect vente de jeux, même si le bénéf est plus important via la vente sur le store, le chiffre a chuté de 22%.

    bah c'est les leader de la gen précédente, devant sony et microsoft... pas besoin de plus... elle va peut être même devenir la console la plus vendue de tous les temps... ne pas reconnaitre la prouesse même si tu n'es pas fan de nintendo c'est de la mauvaise foi (ou du fanboysme au choix)

    et la switch 2 risque d'être leader cette gen aussi vu comme c'est parti...
    shido posted the 09/18/2026 at 11:10 AM
    captaintoad974 je la confond souvent avec les jouets fisher price dans le rayon

    kikoo31 yes
    ioda posted the 09/18/2026 at 11:55 AM
    keiku Relis ce que j'ai écris. Avec une console hybride ils perdent 38% de ventes de supports et 22% niveau jeux...

    C'est bien beau de vendre 1.5 milliards de jeux sur leur console hybride, mais il faut aussi mettre dans le contexte. Aujourd'hui la Switch a un internet bien plus poussé comparativement à l'époque Wii + DS qui ont fait 1.9 milliards de vente de jeux avec un internet bien plus limité (que ce soit en store, en contenu etc).

    En l'état, il est surtout de mauvaise foi de ne pas voir que Nintendo, chiffre à l'appuie, fait moins bien avec une hybride et un internet plus poussée, que 2 consoles sorties séparément il y a 20 ans... Mais bon on se rassure comme on peut à ce que je vois. Et quelle prouesse ? Quand Sony a fait cette prouesse avec la PS2, qui était dois je te le rappeler, un seul support comme la Switch et qui a vendu tout autant de jeux que la Switch (1.5 milliards) et un ratio similaire de 9.6 jeux... sans internet.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo