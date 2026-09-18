Je dirais que si Nintendo produisait un autre flop comme la Wii U, et si la Switch n'était pas le super succès qu'il s'est avéré être, le marché japonais des consoles aurait été complètement éliminé. Je pense qu'encore plus de gens se seraient tournés vers les smartphones, et peut-être même vers les PC. Nintendo domine non seulement complètement le segment des consoles ici au Japon avec une part de marché de 70 % mais ils l'ont également sauvé.

Il n'y a aucun doute là-dessus, la Switch est le plus grand succès de Nintendo. Le système a vendue plus de 156 millions d'unités depuis son lancement, et il continue de trouver des clients et de faire vendre des tonnes de jeux. Nintendo a vraiment changé les choses après le raté de la Wii U, et un analyste pense que l'industrie japonaise du jeu aurait pu être changée pour le pire sans le succès de la Nintendo Switch.Lors d'une discussion avec The Game Business, le Dr Serkan Toto, PDG de la société d'analyse Kantan Games Inc., a parlé de la prospérité et de la portée de la Switch au Japon. Selon Toto, le marché japonais des consoles aurait disparu sans que la Switch ne fasse exploser les attentes.