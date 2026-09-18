Bruce Straley, le réalisateur à l'origine de The Last of Us et de plusieurs épisodes de la saga Uncharted, trouve les jeux AAA modernes « ennuyeux ». Dans le cadre d'un article du magazine Edge consacré à l'état de l'industrie du jeu vidéo, Straley s'est exprimé sur le paysage des productions AAA. Il a fait remarquer qu'il trouvait les grands titres à gros budget « ennuyeux », en partie en raison d'un manque de prise de risque. Straley a cité God of War comme un exemple de jeu dont la réalisation témoigne manifestement d'un immense savoir-faire et d'efforts considérables, mais qui n'innove pas nécessairement de manière marquante.
« Quand je regarde God of War : Laufey, chaque pixel est époustouflant », a-t-il déclaré. « La quantité de travail et de talent investie dans chaque image... J'ai réalisé ce genre de jeux et je reste admiratif. Mais si l'on regarde ce que l'on fait concrètement dans le jeu ? Je ne suis pas emballé. Et ce n'est pas une critique envers l'équipe de God of War. C'est juste qu'à l'échelle du secteur AAA, on a l'impression qu'il n'y a plus d'opportunité d'injecter des idées nouvelles et innovantes. »
L'ironie, comme beaucoup d'internautes ne manqueront pas de le souligner, est que Straley pourrait bien être la source d'inspiration de bon nombre de jeux AAA modernes. Uncharted et The Last of Us constituent le modèle des jeux d'action à la troisième personne ultra-cinématographiques qui sortent en masse aujourd'hui. C'est particulièrement vrai pour PlayStation et God of War. Le « soft reboot » de God of War sorti en 2018 avait d'ailleurs fait l'objet de plaisanteries de la part des joueurs, qui le décrivaient comme une version de The Last of Us avec Kratos.
Straley a quitté Naughty Dog en 2017, après la sortie d'Uncharted 4: A Thief's End. Bien que le réalisateur ait reçu des remerciements particuliers au générique de The Last of Us Part II, l'ampleur de sa contribution au jeu final reste floue, celui-ci ayant été développé pendant près de quatre ans sans lui. Straley avait quitté l'entreprise après avoir souffert d'un épuisement professionnel sévère lié aux processus de développement intensifs propres aux jeux AAA.
Aujourd'hui, Straley travaille sur des projets de plus petite envergure au sein de son propre studio, Wildflower Interactive. Son premier jeu chez Wildflower a été annoncé lors des Game Awards 2025 — Coven of the Chicken Foot — et semble marquer une rupture majeure par rapport à son travail chez Naughty Dog. Il ne dispose pas encore de date de sortie.
Source : https://www.ign.com/articles/the-last-of-us-game-director-finds-modern-aaa-games-boring-says-hes-not-excited-by-god-of-war-laufeys-gameplay/
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posted the 09/18/2026 at 04:01 AM by link49
C’est exactement ce que je me disais.
The Last Of Us, de ce coté, c’était pas l’extase non plus, déjà à l’époque de sa sortie (pour le coup, j’aime pas trop le jeu).
Tous le reste prime .
Dans les précédent nous étions une fourmis qui attaquait des titans mais depuis l'ère viking on a pour l'essentiel des humanoides à notre taille et au plus gros des trolls qui font au mieux 3 à 4 fois notre taille et laufey n'a pas l'air de partir vers autre chose.
Oui, je me suis bien fait chier dans le 2… sans oublier qu’il était assez long.
Et quand tu a un un putain de jeux (ou film) qui est bon, tu peux y rejouer (ou revoir) des années après, tu l'appréciera toujours.
J'ai refait wario land 1 ou zelda link's awakening, ben franchement j'aime comme au premier jour. Pourtant c'etais une consoles monochrome, 2 bit, pas de couleur, graphismes rudimentaire.
Bref s'attarder sur les graphismes au détriment du reste......c'est pas ce qui fait qu'on s'en souviendra dans 10 ans...
Faut vraiment être tres con pour sortir ca si on parle uniquement du gameplay.
Pour le moment, ça ressemble plus à un mauvais procès d'intention
jenicris c’est clair, encore un jeu avec une jolie DA, mais au gameplay vide
Lire des avis qui mets 9/10 en disant que c'est trop beau etc, j'en tiens pas compte...
Y en a qui note juste en ayant reçu le colis sans noté vraiment le produit
"Bruce Straley, le réalisateur à l'origine de The Last of Us et de plusieurs épisodes de la saga Uncharted, trouve les jeux AAA modernes « ennuyeux ». "
Le mec connait bien son sujet, last of us et uncharted, les séries les plus poussives que j'ai pu tester....
Last of us 2 j'ai arrété au bout de 2h tellement c'était chiant.
Donc on a connu plus original comme concept.
Mais c'est un ancien de Naughty Dog, ça n'est pas n'importe qui. Et évidemment que d'autres employé peuvent avoir des avis opposé à lui. On est simplement dans le jeu de l'opinion et des influences. Moi je veux plus de gens comme Straley, qui se rendent compte que la direction des jeux AAA aujourd'hui n'est pas bonne.
Sur PS4 c'etait vraiment bien.
Maintenant c'est vraiment du surgelé qu'on réchauffe au Micro ondes, la meme recette en boucle.
Globalement les AAA ya une enorme stagnation à quelques rares exceptions.
On a touché le plafond de la créativité on dirait
Tout le reste n’est que déception.
on peut rajouter pragmata qui vole pas plus haut ou même dragon's dogma 2
leur jeux sont bon et les gameplay sympa mais on est loin de ce que proposait les nouveaux god of war te surement laufrey...