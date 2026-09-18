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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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[Ps5] Bruce Straley "peu emballé" par le gameplay de God of War : Laufey


Bruce Straley, le réalisateur à l'origine de The Last of Us et de plusieurs épisodes de la saga Uncharted, trouve les jeux AAA modernes « ennuyeux ». Dans le cadre d'un article du magazine Edge consacré à l'état de l'industrie du jeu vidéo, Straley s'est exprimé sur le paysage des productions AAA. Il a fait remarquer qu'il trouvait les grands titres à gros budget « ennuyeux », en partie en raison d'un manque de prise de risque. Straley a cité God of War comme un exemple de jeu dont la réalisation témoigne manifestement d'un immense savoir-faire et d'efforts considérables, mais qui n'innove pas nécessairement de manière marquante.

« Quand je regarde God of War : Laufey, chaque pixel est époustouflant », a-t-il déclaré. « La quantité de travail et de talent investie dans chaque image... J'ai réalisé ce genre de jeux et je reste admiratif. Mais si l'on regarde ce que l'on fait concrètement dans le jeu ? Je ne suis pas emballé. Et ce n'est pas une critique envers l'équipe de God of War. C'est juste qu'à l'échelle du secteur AAA, on a l'impression qu'il n'y a plus d'opportunité d'injecter des idées nouvelles et innovantes. »

L'ironie, comme beaucoup d'internautes ne manqueront pas de le souligner, est que Straley pourrait bien être la source d'inspiration de bon nombre de jeux AAA modernes. Uncharted et The Last of Us constituent le modèle des jeux d'action à la troisième personne ultra-cinématographiques qui sortent en masse aujourd'hui. C'est particulièrement vrai pour PlayStation et God of War. Le « soft reboot » de God of War sorti en 2018 avait d'ailleurs fait l'objet de plaisanteries de la part des joueurs, qui le décrivaient comme une version de The Last of Us avec Kratos.

Straley a quitté Naughty Dog en 2017, après la sortie d'Uncharted 4: A Thief's End. Bien que le réalisateur ait reçu des remerciements particuliers au générique de The Last of Us Part II, l'ampleur de sa contribution au jeu final reste floue, celui-ci ayant été développé pendant près de quatre ans sans lui. Straley avait quitté l'entreprise après avoir souffert d'un épuisement professionnel sévère lié aux processus de développement intensifs propres aux jeux AAA.

Aujourd'hui, Straley travaille sur des projets de plus petite envergure au sein de son propre studio, Wildflower Interactive. Son premier jeu chez Wildflower a été annoncé lors des Game Awards 2025 — Coven of the Chicken Foot — et semble marquer une rupture majeure par rapport à son travail chez Naughty Dog. Il ne dispose pas encore de date de sortie.

Source : https://www.ign.com/articles/the-last-of-us-game-director-finds-modern-aaa-games-boring-says-hes-not-excited-by-god-of-war-laufeys-gameplay/
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    aeris201, kisukesan
    posted the 09/18/2026 at 04:01 AM by link49
    comments (29)
    nigel posted the 09/18/2026 at 04:07 AM
    En même temps j'aime beaucoup The Last Of Us mais c'était pas particulièrement original non plus hein?
    terminagore posted the 09/18/2026 at 04:52 AM
    nigel

    C’est exactement ce que je me disais.

    The Last Of Us, de ce coté, c’était pas l’extase non plus, déjà à l’époque de sa sortie (pour le coup, j’aime pas trop le jeu).
    jaeg01 posted the 09/18/2026 at 05:05 AM
    Il s'en fout de ça L'Hylien Angevin. Il a trouvé un nouveau mec qui critique Sony il est content il partage.
    cyr posted the 09/18/2026 at 05:12 AM
    Les graphismes ne font pas un jeux. Et ça ne l'ameliore pas.

    Tous le reste prime .
    derno posted the 09/18/2026 at 05:14 AM
    Ce qui me "gène" dans les god of war récent c'est le retour à l'échelle humaine du jeu.
    Dans les précédent nous étions une fourmis qui attaquait des titans mais depuis l'ère viking on a pour l'essentiel des humanoides à notre taille et au plus gros des trolls qui font au mieux 3 à 4 fois notre taille et laufey n'a pas l'air de partir vers autre chose.
    shambala93 posted the 09/18/2026 at 05:38 AM
    nigel
    Oui, je me suis bien fait chier dans le 2… sans oublier qu’il était assez long.
    ootaniisensei posted the 09/18/2026 at 05:40 AM
    cyr C'est pour ça que Nintendo ou un Capcom gardent leurs excellences, le gameplay avant le reste
    jenicris posted the 09/18/2026 at 05:42 AM
    Moi c'est son jeu qui m'emballe pas
    fdestroyer posted the 09/18/2026 at 05:58 AM
    Ca fait un peu l'hopital qui se fou de la charité.
    cyr posted the 09/18/2026 at 06:03 AM
    ootaniisensei ben c'esr comme au cinéma. Si les effets spéciaux sont magnifiques mais que derrière l'histoire etc c'est pas ouf, c'est pas un bon film pour autant.

    Et quand tu a un un putain de jeux (ou film) qui est bon, tu peux y rejouer (ou revoir) des années après, tu l'appréciera toujours.

    J'ai refait wario land 1 ou zelda link's awakening, ben franchement j'aime comme au premier jour. Pourtant c'etais une consoles monochrome, 2 bit, pas de couleur, graphismes rudimentaire.
    Bref s'attarder sur les graphismes au détriment du reste......c'est pas ce qui fait qu'on s'en souviendra dans 10 ans...
    cyr posted the 09/18/2026 at 06:04 AM
    ootaniisensei (mais pas sur la consoles d'origine lol, sur la switch2, il y a le rétro-éclairage :lol
    bennj posted the 09/18/2026 at 06:28 AM
    "Le « soft reboot » de God of War sorti en 2018 avait d'ailleurs fait l'objet de plaisanteries de la part des joueurs, qui le décrivaient comme une version de The Last of Us avec Kratos."

    Faut vraiment être tres con pour sortir ca si on parle uniquement du gameplay.
    superpanda2 posted the 09/18/2026 at 06:40 AM
    Il a raison, quelques jeux relèvent le niveau mais j’en peux plus de ces jeux avec gameplay moisi, longue cinématique, énigme pourrie et rebellote comme gow 2
    zekk posted the 09/18/2026 at 06:48 AM
    ootaniisensei cyr pourtant beaucoup de jeux Capcom et certains jeux Nintendo peuvent rentrer dans sa description.

    Pour le moment, ça ressemble plus à un mauvais procès d'intention

    jenicris c’est clair, encore un jeu avec une jolie DA, mais au gameplay vide
    cyr posted the 09/18/2026 at 06:54 AM
    ootaniisensei et pareil , quand je veux avoir un vrai avis (jeux video, amazon etc) je regarde toujours les avis négatifs pour voir ce qui ressort .
    Lire des avis qui mets 9/10 en disant que c'est trop beau etc, j'en tiens pas compte...

    Y en a qui note juste en ayant reçu le colis sans noté vraiment le produit
    starship posted the 09/18/2026 at 06:55 AM
    Je me suis arrêté à la première ligne
    "Bruce Straley, le réalisateur à l'origine de The Last of Us et de plusieurs épisodes de la saga Uncharted, trouve les jeux AAA modernes « ennuyeux ». "

    Le mec connait bien son sujet, last of us et uncharted, les séries les plus poussives que j'ai pu tester....
    Last of us 2 j'ai arrété au bout de 2h tellement c'était chiant.
    kaiserstark posted the 09/18/2026 at 06:56 AM
    jenicris zekk C'est vrai que pour le moment de ce que l'on a vu de Coven of the Chicken Foot, on dirait un ICO ou The Last Guardian avec une autre DA.

    Donc on a connu plus original comme concept.
    nyseko posted the 09/18/2026 at 06:56 AM
    Rien de très étonnant, cela semble être la direction prise par Sony actuellement.
    gaymer40 posted the 09/18/2026 at 06:58 AM
    Un gars bancal, qui a travailler sur des jeux bancals ( uncharted ), trouve le prochain GoW bancal
    akinen posted the 09/18/2026 at 07:14 AM
    Bah il a le droit. Tout le monde a un avis.
    riddler posted the 09/18/2026 at 07:26 AM
    Des jeux YouTube
    keiku posted the 09/18/2026 at 07:38 AM
    gaymer40 ca montre le niveau du jeu video aujourd'hui
    romgamer6859 posted the 09/18/2026 at 07:39 AM
    Je pense la même chose, pas fan du gameplay ni de la caméra depuis 2018.
    masharu posted the 09/18/2026 at 08:16 AM
    Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous, ou n'importe qui chez les casual spectateurs amateurs de jeu "cinema" en question.

    Mais c'est un ancien de Naughty Dog, ça n'est pas n'importe qui. Et évidemment que d'autres employé peuvent avoir des avis opposé à lui. On est simplement dans le jeu de l'opinion et des influences. Moi je veux plus de gens comme Straley, qui se rendent compte que la direction des jeux AAA aujourd'hui n'est pas bonne.
    malroth posted the 09/18/2026 at 08:33 AM
    Il a raison, ne venez pas me dire que les exclu Sony PS5 vous ont transandé ?

    Sur PS4 c'etait vraiment bien.

    Maintenant c'est vraiment du surgelé qu'on réchauffe au Micro ondes, la meme recette en boucle.

    Globalement les AAA ya une enorme stagnation à quelques rares exceptions.

    On a touché le plafond de la créativité on dirait
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 08:43 AM
    malroth Mon exclu préférée c’est un AA de 2021 = Returnal.

    Tout le reste n’est que déception.
    kratoszeus posted the 09/18/2026 at 09:59 AM
    jaeg01 bienvenu sur gamekyo. Site de tarés qui pensent avoir une importance. Reste pas trop longtemps dessus pour ta santé mentale
    rider288 posted the 09/18/2026 at 10:33 AM
    Quel jeu innove ? Les jeux de caisse, c'est pareil, les jeux de Foot Pareil. Les FPS, tu tire, tu recharges, tu vise. Les TPS, pareil, tu rajoute le fait de pouvoir te mettre à couvert. Les Open Word, Cheval/Heros/Epee et tu rajoute un peu de magie...
    kalas28 posted the 09/18/2026 at 11:26 AM
    ootaniisensei genre onimusha et son unique combo? ouais ils sont trop bon

    on peut rajouter pragmata qui vole pas plus haut ou même dragon's dogma 2

    leur jeux sont bon et les gameplay sympa mais on est loin de ce que proposait les nouveaux god of war te surement laufrey...
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