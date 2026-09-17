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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
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GTA VI finalement jouable sur PC d'ici Noël ?
Derrière ce titre un "brin" racoleur pour attirer le chaland, se cache pourtant un article qui mérite, qui sait, ton attention.

Et si les joueurs sur PC n'avaient finalement pas besoin d'attendre une sortie tardive pour jouer à GTA 6 ?

La question mérite d'être posée quand on voit la progression complètement dingue de l'émulation PS5 ces derniers temps.

Il y a à peine quelques semaines, on s'extasiait (ou pas) sur Gamekyo d'apprendre que les premiers jeux commerciaux pouvaient "booter".

La semaine dernière, Demon’s Souls tournait péniblement à 15 FPS.

Cette semaine ? Le cap des 30 FPS est par moments déjà atteint.



À cette vitesse, boostée par le codage assisté par IA, où en serons-nous dans quelques mois ?

Les jeux PS5 et GTA 6 jouables sur PC à court terme n'est peut-être plus de la science-fiction.

Et la PS4 dans tout ça ?

Alors que les joueurs "supplient" Sony depuis des années pour un remaster PS5/PC de Bloodborne qui n'arrivera visiblement jamais...

(Bref comme d'hab, les passionnés doivent prendre les choses en main face aux studios "fainéants")

Aujourd'hui (et depuis un certain temps), l'émulateur PS4 permet non seulement de briser les chaînes du 1080p/30fps encore imposé sur Playstation(s), mais aussi de faire tourner le jeu en 4K à 120 FPS.

Mieux encore : un véritable "mod remaster" est en train de voir le jour avec des améliorations visuelles à tous les niveaux (textures, éclairages, animations qui ne sont plus bloquées en 30fps, ...)



Sans même parler des premiers tests sous DLSS 5, technologie qui permettra sous peu de bénéficier de "remaster in-game" gratuit dont voici une présentation du rendu qui date déjà de fin août.






Sony, le nouveau Nintendo face à l'émulation?

Face à cette accélération de l'émulation, une question s'impose :

Entre des générations de Playstation(s) qui s'éternisent (le syndrome cross-gen), l'arrivée de la console portable qui va aussi freiner l'exclusivité technique de la PS6, et des émulateurs qui progressent à une vitesse hallucinante...

Sony ne va-t-il pas se retrouver dans le même wagon que Nintendo sous peu ?

À savoir devoir lutter en permanence contre une émulation capable d'offrir une version de ses jeux sur PC day one ? (parfois même meilleure que l'officielle)

Croyez-vous à GTA 6 émulé et jouable avant sa sortie officielle sur PC ?
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    walterwhite, thekingman1
    posted the 09/17/2026 at 09:32 PM by 51love
    comments (12)
    jeanouillz posted the 09/17/2026 at 09:50 PM
    Ce serait un beau doigt fait a Sony et Rockstar pour leurs délires full demat...
    Mais d'ici Noël j'y crois pas. Peut-être 2027 oui
    51love posted the 09/17/2026 at 09:53 PM
    jeanouillz

    apres ça reste de l'émulation, meme si evidemment ils verront ça d'un mauvais oeil, ça ne changera pas grand chose à leur business de toute façon. C'est tres niche.
    ravyxxs posted the 09/17/2026 at 09:58 PM
    Les têtes dans les jeux FS sont tellement dégueulasse c'est dommage. Vraiment disproportionné du corps

    Franchement cet émulateur peut être un bijou et une sacré gifle à Sony Playstation, mais bon, on va pas trop s'exciter car j'imagine les configs...5090 etc

    Demon Souls et Bloodborne en 60 FPS
    legend83 posted the 09/17/2026 at 09:58 PM
    C'est marrant, aujourd'hui je lisais un article qui disait que le lead d'un projet PS5 Linux avait lâché l'affaire à cause des conneries des vibecoders, qui, entre, font des reports des failles de sécurité de la PS5 a Sony ce qui rend toute tentative de hack bonne pour la poubelle.
    khazawi posted the 09/17/2026 at 09:59 PM
    On nous a toujours dit que les versions Xbox étaient aussi des versions PC. Donc pourquoi faire attendre les joueurs PC si soi disant la version Xbox est déjà une version PC ?
    tripy73 posted the 09/17/2026 at 10:35 PM
    Oui c'est clairement hallucinant la vitesse à laquelle ils progressent. D'ailleurs je sais pas si tu as vu mais ces abrutis de Denuvo ont porté plainte contre Voice38 parce qu'il a fait tomber beaucoup de protection ces dernières semaines, ce à quoi il a répondu qu’il ne craignait rien et qu’il allait continuer

    legend83 : ce n'est pas uniquement l'utilisation du vibe-coding de merde qui l’a fait partir, mais surtout parce qu'il avait trouvé une énorme faille sur la version 13.60 du firmware. Il l’avait alors partagé en off et demandé aux membres de la communauté de ne pas la dévoiler "publiquement" en attendant la sortie de GTA 6 histoire que Sony ne la corrige pas d'ici là et que ce soit très simple de l'exploiter pour tipiak le jeu quasi Day One.

    Mais des abrutis donc certains faisant du vibe-coding on balancer l'info ce qui fait qud la faille sera probablement corrigé lors de la sortie de GTA 6 avec une version obligatoire du firmware à utilisé pour lancer le jeu... Bref, des abrutis qui ont préféré fanfaronner en balançant l'info, au lieu de garder ça pour eux jusqu'à la sortie du jeu.
    shuntaro posted the 09/17/2026 at 10:41 PM
    tripy73 legend83 soit des abruties soit une personne attirée par les 15k ou quoi offert au personnes qui explique a Sony une faille importante.

    Le mec qui s'occupait du hack de la Vita a finit par filer des tuyaux a Sony concernant la PS4 ou PS5... Bha ouai ils ont tous un prix ses mecs. Mais c'est vraiment con pour la communauté et pour les joueurs. Ça aurait été sympa des PS5 full store free avec pleins d'''Homebrew''...entre autres
    grundbeld posted the 09/17/2026 at 11:01 PM
    Ce serait bien. Ça ferait cesser les pleurnicheries incessantes des PCistes.
    jamrock posted the 09/17/2026 at 11:50 PM
    Dans un an l'émulation ps5 sera parfaitement jouable sur PC, la vraie ps5 Pro en somme
    dalbog posted the 09/18/2026 at 12:41 AM
    jamrock

    Tu rêves comme beaucoup d'autres.

    Il y a un monde entre pouvoir tourner une micro séquence de gameplay dans un tuto.
    Et un build jouable et stable du début à la fin, pour tout le monde.

    Ce que vous ne voyez pas en coulisse c'est que ça crash à répétition
    La charge de calculs est énorme et c'est blindé de Frame Pacing, de bugs graphiques et d'instabilité chronique.
    Même avec des ordinateurs très costauds, l'émulateur souffre en continue.

    Dans Demon's Souls par exemple
    Ça galère au tuto et ça doit finir par Crash assez vite, même sans IA, sans physique, et d'environnements chargés comme les pièges ou des arènes de Boss.
    Si un PC surpuissant souffre déjà dans une zone où il n'y a presque rien à afficher et sans l'audio 3D.
    Alors imagine la difficulté que ça va être pour terminer le jeu.

    Va faire tourner le combat contre le king storm, en 60 fps stable et sans tout faire sauter...
    C'est pas toi et ta config qui va pouvoir en profiter du jour au lendemain.

    C'est un défi colossal qui les attendent.
    Avec ou sans IA.

    Alors GTA 6 et son monde ouvert hyper ambitieux, laisse moi rire.
    dalbog posted the 09/18/2026 at 01:04 AM
    De plus, GTA 6 est full demat...
    Obligé d'être connecté au serveur pour extraire le jeu.

    Finito.
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