Et si les joueurs sur PC n'avaient finalement pas besoin d'attendre une sortie tardive pour jouer à GTA 6 ?

Et la PS4 dans tout ça ?

Sony, le nouveau Nintendo face à l'émulation?

Derrière ce titre un "brin" racoleur pour attirer le chaland, se cache pourtant un article qui mérite, qui sait, ton attention.La question mérite d'être posée quand on voit la progression complètement dingue de l'émulation PS5 ces derniers temps.Il y a à peine quelques semaines,(ou pas) sur GamekyoLa semaine dernière, Demon’s Souls tournait péniblement à 15 FPS.Cette semaine ? Le cap des 30 FPS est par moments déjà atteint.À cette vitesse, boostée par le codage assisté par IA, où en serons-nous dans quelques mois ?Les jeux PS5 et GTA 6 jouables sur PC à court terme n'est peut-être plus de la science-fiction.Alors que les joueurs "supplient" Sony depuis des années pour un remaster PS5/PC de Bloodborne qui n'arrivera visiblement jamais...(Bref comme d'hab, les passionnés doivent prendre les choses en main face aux studios "fainéants")Aujourd'hui (et depuis un certain temps),encore imposé sur Playstation(s), mais aussi de faire tourner le jeu en 4K à 120 FPS.Mieux encore : un véritable "mod remaster" est en train de voir le jour avec des améliorations visuelles à tous les niveaux (textures, éclairages, animations qui ne sont plus bloquées en 30fps, ...)Sans même parler des premiers tests sous DLSS 5, technologie qui permettra sous peu de bénéficier de "remaster in-game" gratuit dont voici une présentation du rendu qui date déjà de fin août.Face à cette accélération de l'émulation, une question s'impose :Entre des générations de Playstation(s) qui s'éternisent (le syndrome cross-gen), l'arrivée de la console portable qui va aussi freiner l'exclusivité technique de la PS6, et des émulateurs qui progressent à une vitesse hallucinante...À savoir devoir lutter en permanence contre une émulation capable d'offrir une version de ses jeux sur PC day one ? (parfois même meilleure que l'officielle)