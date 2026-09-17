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wazaaabi > blog
Des trucs geek sympa à acheter aux Etats Unis ?
Bonsoir à tous .
Je pars à Chicago/Milwaukee dimanche pour 1 semaine . Il y a des trucs moins cher qu’en France ou introuvable en France qu’il serait intéressant de chercher ?
Geek ou pas d’ailleurs .
Merci
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    posted the 09/17/2026 at 06:29 PM by wazaaabi
    comments (12)
    shuntaro posted the 09/17/2026 at 06:31 PM
    Les comics, les figurines produites aux us de personnages de comics. Sinon je te conseille de voir les jeux exclusifs au USA en Physique sur la console que tu aimes .

    Surtout manges bio, pas leur merde en plastique
    wazaaabi posted the 09/17/2026 at 06:40 PM
    shuntaro pour la bouffe on va tester un peu tout , c’est la boîte qui paye alors on va profiter .
    Je vais voir pas bêtes les figurines . J’ai la deco de mon appart à faire .
    jeanouillz posted the 09/17/2026 at 06:47 PM
    Il y a les Micro Center ou tu peux acheter du matos informatique, des microcontrolleurs type eps32, des raspberry pi et cie si jamais, comme en France ce genre de magasin n'existe pas. Best buy un équivalent de Fnac et les fameux wallmart, a voir si certains jeux valent le coup (vu la chute de la valeur du dollar).
    D'ailleurs tu verras au Wallmart dans la boutique tu peux acheter tes caleçons et un flingue au même endroit. Par contre l'alcool lui est dans une arrière boutique plus sécurisé
    Bon voyage dans le pays de trump et fait gaffe à la ICE
    wazaaabi posted the 09/17/2026 at 06:51 PM
    jeanouillz je me rase la barbe demain
    ratchet posted the 09/17/2026 at 07:06 PM
    Des Tour Eiffel lol
    ravyxxs posted the 09/17/2026 at 07:07 PM
    Tout ce que tu peux pas avoir en Europe ou UK. Dernière chose que ma copine m'avait demander et que j'ai oublié la fois où j'y étais, c'est le M&Ms Beurre de Cacahuète. Le packet est rouge. Apparement ils sont dingue, même au Japon y a pas. Tu peux les avoir en import mais ils coutent un rein mdrr
    judebox posted the 09/17/2026 at 07:17 PM
    Des pots de 1L de Tabasco !
    jeanouillz posted the 09/17/2026 at 09:51 PM
    ravyxxs elle a dû te faire la gueule
    ravyxxs posted the 09/17/2026 at 09:55 PM
    jeanouillz Oui de fou, ridicule....Après sa mère m'avait dit qu'elle avait pris facile 8 kilos là bas en revenant en France. 680 euros de snacks que son père a dépenser etc...

    Quand je viens en France je me lâche aussi mais pas autant.
    shuntaro posted the 09/17/2026 at 10:43 PM
    ravyxxs t'es sûre qu'elle est pas enceinte ?

    Sinon c'est bien une nana. Ingrate au possible pour une chose minuscule en oubliant tout le reste... Heureusement qu'elle ont des putains de cul et de seins, et une bouche
    ravyxxs posted the 09/17/2026 at 11:11 PM
    shuntaro

    Je vais dormir HAHAHA !!!!
    azerty posted the 09/17/2026 at 11:14 PM
    Achète un gun
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