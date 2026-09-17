Bonsoir à tous .
Je pars à Chicago/Milwaukee dimanche pour 1 semaine . Il y a des trucs moins cher qu’en France ou introuvable en France qu’il serait intéressant de chercher ?
Geek ou pas d’ailleurs .
Merci
tags :
posted the 09/17/2026 at 06:29 PM by wazaaabi
Surtout manges bio, pas leur merde en plastique
Je vais voir pas bêtes les figurines . J’ai la deco de mon appart à faire .
D'ailleurs tu verras au Wallmart dans la boutique tu peux acheter tes caleçons et un flingue au même endroit. Par contre l'alcool lui est dans une arrière boutique plus sécurisé
Bon voyage dans le pays de trump et fait gaffe à la ICE
Quand je viens en France je me lâche aussi mais pas autant.
Sinon c'est bien une nana. Ingrate au possible pour une chose minuscule en oubliant tout le reste... Heureusement qu'elle ont des putains de cul et de seins, et une bouche
Je vais dormir HAHAHA !!!!