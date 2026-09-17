- Avis rapide sans spoilers -



Verdict : 2/5



Le film porte très mal son nom, mais l'idée de partir de rien est là. Malheureusement, ça ne prend pas, du moins sur moi. Il y a beaucoup trop de blagues, le scénario est absent et le personnage principal est tout simplement insupportable.



Comment peut-on miser tout un film sur un personnage pareil ? Je me le demande encore. On espère être sauvés par la mise en scène et les situations proposées, mais Yeon Sang-ho et son très bon Colony sont passés juste avant.



On s'attend à de l'originalité puisque ça ne reprend rien des jeux, mais non. On reste sur du grand classique, certes efficace, mais qui laisse pour le coup, un goût amer.



Je le dis haut et fort, j'ai préféré le premier film avec Milla. Comme quoi...



Dommage, peut-être pour la prochaine fois Cregger.



Les +



• Un Stalker vraiment sympa

• Une violence digne des jeux

• Un final surprenant



Les -



• Ça ne raconte rien

• Personnage principal insupportable

• Trop de blagues, ça n'a rien à faire dans un film du genre

• Mise en scène et action beaucoup trop classiques

• On cherche encore pourquoi le film porte le titre Resident Evil

C'est ce qui est écrit derrière la jaquette desur Nintendo GameCube, et on sait tous à quel point comment ce jeu est entré dans l'histoire du jeu vidéo.Je suis parti au ciné aujourd'hui avec ces phrases en tête et donc l'esprit très ouvert sur ce que j'allais m'apprêter à voir. Si le côté hors sujet proposé par Mikami en 2005 m'a complètement envoûté, la proposition de Zach Cregger m'a malheureusement laissé de marbre...Tout le film est centré sur son personnage principal, qui va devoir apprendre à survivre face à l'inexplicable. Le problème, c'est qu'on ne s'attache pas à un tel personnage. Il est grossier, chiant, pas drôle et se parle tout seul toutes les secondes.Les blagues sont omniprésentes, ce qui rend le tout terriblement clownesque et pas naturel du tout. Mais surtout, elles tombent complètement à côté dans certaines situations. Par exemple, qui va sortir une blague devant une mutation horrible à laEn parlant du chef-d'œuvre de Carpenter, le bestiaire s'approche davantage de ce dernier que de celui de la série. Ne vous attendez donc pas à voir Mr. X, même si on garde espoir jusqu'à la fin...Cependant, le Nemesis du film, plus communément appelé Stalker dans le jargon maintenant, reste plaisant et sympathique, avec une bonne mise en scène lors de ses différentes interventions.Mention spéciale pour la violence, particulièrement généreuse, qui n'a rien à envier aux jeux. Headshots sanglants, grosses flaques de sang et scènes bien brutales sont au programme, et ça c'est cool.Malheureusement, tout ce qui est proposé à l'écran a déjà été fait. C'est du vu et revu 500 fois pour le genre. On est bien loin d'un, sorti cette année, qui avait au moins le mérite de proposer quelque chose de nouveau aux amateurs de zombies, même si Yeon Sang-ho n'a pas réussi, une fois encore, à atteindre la qualité de sonCe côté plat et classique, m'amène à cette grande question.Je cherche encore la réponse, surtout qu'ici, ça ne raconte rien. Même les jeux font mieux, imaginez...Le grand final reste cependant surprenant, et plutôt sympathique, malgré les blagues qui, encore une fois, gâchent le tout...