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Dead Rising
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name : Dead Rising
platform : Xbox 360
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
european release date : 09/08/2006
us release date : 08/08/2006
japanese release date : 09/28/2006
other versions : Nintendo Wii - Nintendo 3DS -
official website : http://www.capcom.co.jp/deadrising/
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dabaz
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dabaz > blog
Dead Rising VR mod, je teste les motion controls
Je continue de travailler sur le mod VR de Dead Rising. Dans ce test, le mouvement du contrôleur Quest 3 déclenche l'animation d'attaque de Frank. Ce subterfuge fait illusion mais comporte de nombreux défauts qui en font un système non viable. Tu es vite submergé en vue FPS, les zombies jaillissent de toutes parts. Il faut que j'intègre des cheats optionnels pour faciliter l'expérience.

L'idéal serait que les armes infligent des dégâts de collision comme dans un jeu VR natif, c'est mon prochain objectif. Là, je ressens une baisse de motivation en visualisant le chantier pharaonique qui m'attend pour finaliser ce projet. La limite d'usage hebdomadaire chatGPT Plus me ralentit tellement.

    tags : réalité virtuelle vr modvr
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    posted the 09/17/2026 at 05:08 PM by dabaz
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