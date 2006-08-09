Je continue de travailler sur le mod VR de Dead Rising. Dans ce test, le mouvement du contrôleur Quest 3 déclenche l'animation d'attaque de Frank. Ce subterfuge fait illusion mais comporte de nombreux défauts qui en font un système non viable. Tu es vite submergé en vue FPS, les zombies jaillissent de toutes parts. Il faut que j'intègre des cheats optionnels pour faciliter l'expérience.L'idéal serait que les armes infligent des dégâts de collision comme dans un jeu VR natif, c'est mon prochain objectif. Là, je ressens une baisse de motivation en visualisant le chantier pharaonique qui m'attend pour finaliser ce projet. La limite d'usage hebdomadaire chatGPT Plus me ralentit tellement.