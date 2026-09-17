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Final Fantasy XVI
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name : Final Fantasy XVI
platform : PC
editor : Square Enix
developer : N.C
genre : action-RPG
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obi69
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Echoes of the Fallen : avis et longplay


Longplay de la première extension de Final Fantasy XVI, à laquelle on peut accéder juste avant la bataille finale.
Let's play sans micro parce que je trouve ça mieux.



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Avis publié par mes soins pour le site Gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source, et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/final-fantasy-xvi-echoes-of-the-fallen-14500.php



Final Fantasy XVI a incontestablement les quêtes les plus éclatées de l'histoire du JRPG. Aussi, j'attendais pas mal de ce 1er DLC, censé apporté une vraie valeur ajoutée au jeu principal.




Passé une 1ère demi-heure à la poursuite d'un trio involontairement comique dans une zone terne déjà rincée jusqu'à la moelle, nous allons enfin découvrir du nouveau avec l'exploration de la Tour des Sages : l'occasion d'en savoir plus sur le peuple des Célestes qui ont osé défié les Dieux.




Au programme : enfin un passage qui soit léché graphiquement, et une succession de nouveaux ennemis et boss jusqu'à un affrontement final un peu corsé, via des couloirs.




Comptez 2h à 2h30 pour en voir le bout. Les amoureux de la VF auront le plaisir d'entendre Françoise Cadol (Lara Croft/Kate Walker), une fois encore dans le rôle d'un ordinateur de bord... Il y a aussi quelques accessoires bien pétés en terme de boost à dénicher.




Pas désagréable, mais pas inoubliable, Echoes of the Fallen peut attendre un achat en promo pour les plus motivés. Square a entendu semble-t-il quelques critiques, mais il faut désormais aller plus loin pour le DLC suivant, avec un vrai scénario et de vrais personnages.
Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/gftv-final-fantasy-xvi-echoes-of-the-fallen-t2367.php
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    posted the 09/17/2026 at 04:15 PM by obi69
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