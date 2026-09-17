Pour rebondir sur l'article précédent de la tendance au Japon de l'IA, voici un autre rapport réalisé par le site Hikaru Agent:
"Par rapport aux enquêtes précédentes en 2024, nous allons clarifier la période de transition des critères de recrutement de l'industrie du jeu en raison de la propagation de l'IA générationnelle et de la diversification des styles de travail, et des dernières mesures requises pour les demandeurs d'emploi."
"Résumé: L'industrie du jeu, qui entre dans un tournant en raison de la propagation de l'IA et des changements dans les styles de travail, est nécessaire pour "combiner de multiples compétences" et "adaptabilité aux nouvelles technologies" "
Un rapport montrant une nette et rapide évolution des critères recrutements dans l'industrie du JV... où de façon amusante un des critières qui arrive encore à rester devant l'évolution de l'industrie "c'est d'aimer le jeu vidéo".
@derno @mizuki @hypermario @silentwolf @shuntaro @keiku @rbz @cyr @medoo @5120x2880 @sino @sussudio @kikoo31 @zekk @legend83 @22 @legend83 @hazuki999 @micheljackson @shuntaro
...enjoy:
http://hiraku-agent.com/column/5025/
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posted the 09/17/2026 at 02:13 PM by newtechnix
ce critère qui n'existe pas en occident et qui fait toute la différence
Dans les faits c'est une autre histoire et d'ailleurs dans cette étude on apprend une sorte d'évidence :
"ceux qui sont souvent au chômage" sont ceux qui ne sont pas capable de travailler dans un métier ou une tâche qu'ils n'aiment pas.
Le studio de jeu japonais Level-5 a annoncé qu’il rééditerait les versions corrigées de certaines bandes-annonces et illustrations de jeux montrées lors de sa présentation « Level-5 VISION 2026 II: Dreams », tout en expliquant comment elle prévoit d’utiliser l’IA générative à l’avenir. La société a déclaré qu'elle corrigerait les erreurs causées à la fois par l'utilisation de l'IA et les erreurs humaines qui avaient été confondues avec des signes d'IA, les vidéos révisées devant être publiées lors du Tokyo Game Show 2026
Priceless
J'imagine la suite: l'industrie va inventer un label projet IA Bio
Environ 9 recruteurs sur 10 déclarent que les compétences en IA des candidats sont désormais importantes.
Les candidats privilégient surtout :
la possibilité de développer leurs compétences : 37,9 % ;
le plaisir/intérêt du travail : 37,2 % ;
le contenu du poste : 36,4 %.
Pour les recruteurs, l'expérience et les compétences restent importantes, mais la capacité à apprendre et à s'adapter à l'IA arrive désormais juste derrière.
Les postes dont les recrutements diminueraient :
artistes réalisant des tâches graphiques répétitives, comme certains
éléments de décor ou objets : 44,6 % ;
programmeurs de niveau assistant : 37,2 % ;
testeurs/debuggers : 28,8 %
les besoins augmenteraient pour :
les art directors capables de contrôler et corriger les productions de l'IA : 45,9 %
les AI engineers / Technical Artists capables d'intégrer l'IA aux outils et pipelines : 44,1 %
les créateurs capables d'utiliser l'IA pour produire plus rapidement : 34,6 %
les trois stratégies les plus citées pour réussir son recrutement sont :
Combiner plusieurs compétences plutôt que de n'en avoir qu'une seule 48,8 %.
Étudier précisément l'entreprise ciblée, son environnement de développement et ses tendances 41 %.
Montrer dans son portfolio comment on utilise l'IA et quels résultats cela a permis d'obtenir 35 %
« aimer les jeux vidéo » ne suffit plus. Les recruteurs citent notamment comme problèmes fréquents un portfolio trop faible, un manque de communication et une vision trop idéalisée du métier
(donc ouais faut des compétences et pas juste de la passion (logique))
Les personnes venant d'autres secteurs représentent une part plus importante des candidats accompagnés par Hiraku agent : 23,6 % en 2026 contre 15,3 % en 2024.
en 2026, l'intérêt pour les nouvelles technologies comme l'IA et la VR fait partie des principales raisons de rejoindre le jeu vidéo.
Dans le jeu vidéo en 2026, avoir une compétence technique reste important, mais savoir combiner plusieurs compétences, utiliser intelligemment l'IA et démontrer concrètement sa valeur dans un portfolio devient de plus en plus déterminant.
l'étude repose sur 1 008 personnes travaillant dans le recrutement de l'industrie du jeu vidéo, interrogées fin août 2026.
Avec ou sans IA, un jeu de merde restera un jeu de merde.
Ces industries qui demandent des Masters, des projets persos dans le domaine et une expérience professionnelle sortie d'études n'ont eu aucune hésitation a balayer tout cela du revers de la main pour de l'IA.
Comment tu veux conseiller les générations suivantes sur les formations à suivre quand ça genre à la vitesse ou le recrutement inhale sa coke.
La sécurité à la tête d'une pyramide, en entrée il y a masse de monde et a la fin il n'y a que quelques seniors. Pourquoi ? Des gens qui abandonnent, le management qui va promouvoir certains individus sur des critères pas toujours logique, plein de raison.
Mais la finalité c'est que ce sont les seniors qui récupèrent toutes les tâches non répétitives. Et bon nombre de medior/junior aimerait de la nouveauté, mais c'est juste pas possible. La majeure partie du travail c'est de la maintenance, de la répétition.
Autant dire que c'est la merde avec l'IA pour la majorité des employés.