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L'IA et le Japon... round 2
Pour rebondir sur l'article précédent de la tendance au Japon de l'IA, voici un autre rapport réalisé par le site Hikaru Agent:

"Par rapport aux enquêtes précédentes en 2024, nous allons clarifier la période de transition des critères de recrutement de l'industrie du jeu en raison de la propagation de l'IA générationnelle et de la diversification des styles de travail, et des dernières mesures requises pour les demandeurs d'emploi."

"Résumé: L'industrie du jeu, qui entre dans un tournant en raison de la propagation de l'IA et des changements dans les styles de travail, est nécessaire pour "combiner de multiples compétences" et "adaptabilité aux nouvelles technologies" "

Un rapport montrant une nette et rapide évolution des critères recrutements dans l'industrie du JV... où de façon amusante un des critières qui arrive encore à rester devant l'évolution de l'industrie "c'est d'aimer le jeu vidéo".

@derno @mizuki @hypermario @silentwolf @shuntaro @keiku @rbz @cyr @medoo @5120x2880 @sino @sussudio @kikoo31 @zekk @legend83 @22 @legend83 @hazuki999 @micheljackson @shuntaro
...enjoy:

http://hiraku-agent.com/column/5025/
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    posted the 09/17/2026 at 02:13 PM by newtechnix
    comments (13)
    keiku posted the 09/17/2026 at 02:15 PM
    un des critières qui arrivent encore à rester devant l'évolution de l'industrie "c'est d'aimer le jeu vidéo".

    ce critère qui n'existe pas en occident et qui fait toute la différence
    newtechnix posted the 09/17/2026 at 02:19 PM
    keiku non dans l'étude cela fait partie des critères que citent les recruteurs.

    Dans les faits c'est une autre histoire et d'ailleurs dans cette étude on apprend une sorte d'évidence :

    "ceux qui sont souvent au chômage" sont ceux qui ne sont pas capable de travailler dans un métier ou une tâche qu'ils n'aiment pas.
    newtechnix posted the 09/17/2026 at 02:28 PM
    communiqué de Level 5:"

    Le studio de jeu japonais Level-5 a annoncé qu’il rééditerait les versions corrigées de certaines bandes-annonces et illustrations de jeux montrées lors de sa présentation « Level-5 VISION 2026 II: Dreams », tout en expliquant comment elle prévoit d’utiliser l’IA générative à l’avenir. La société a déclaré qu'elle corrigerait les erreurs causées à la fois par l'utilisation de l'IA et les erreurs humaines qui avaient été confondues avec des signes d'IA, les vidéos révisées devant être publiées lors du Tokyo Game Show 2026

    Priceless

    J'imagine la suite: l'industrie va inventer un label projet IA Bio
    shirou posted the 09/17/2026 at 02:33 PM
    Label projet IA Bio, "au moins 5% de la production réalisée par un humain élevé en plein air ou en batterie au sol"
    keiku posted the 09/17/2026 at 02:35 PM
    donc si je fais un résumé :

    Environ 9 recruteurs sur 10 déclarent que les compétences en IA des candidats sont désormais importantes.

    Les candidats privilégient surtout :

    la possibilité de développer leurs compétences : 37,9 % ;
    le plaisir/intérêt du travail : 37,2 % ;
    le contenu du poste : 36,4 %.

    Pour les recruteurs, l'expérience et les compétences restent importantes, mais la capacité à apprendre et à s'adapter à l'IA arrive désormais juste derrière.

    Les postes dont les recrutements diminueraient :

    artistes réalisant des tâches graphiques répétitives, comme certains

    éléments de décor ou objets : 44,6 % ;
    programmeurs de niveau assistant : 37,2 % ;
    testeurs/debuggers : 28,8 %

    les besoins augmenteraient pour :

    les art directors capables de contrôler et corriger les productions de l'IA : 45,9 %
    les AI engineers / Technical Artists capables d'intégrer l'IA aux outils et pipelines : 44,1 %
    les créateurs capables d'utiliser l'IA pour produire plus rapidement : 34,6 %

    les trois stratégies les plus citées pour réussir son recrutement sont :

    Combiner plusieurs compétences plutôt que de n'en avoir qu'une seule 48,8 %.
    Étudier précisément l'entreprise ciblée, son environnement de développement et ses tendances 41 %.
    Montrer dans son portfolio comment on utilise l'IA et quels résultats cela a permis d'obtenir 35 %

    « aimer les jeux vidéo » ne suffit plus. Les recruteurs citent notamment comme problèmes fréquents un portfolio trop faible, un manque de communication et une vision trop idéalisée du métier

    (donc ouais faut des compétences et pas juste de la passion (logique))

    Les personnes venant d'autres secteurs représentent une part plus importante des candidats accompagnés par Hiraku agent : 23,6 % en 2026 contre 15,3 % en 2024.

    en 2026, l'intérêt pour les nouvelles technologies comme l'IA et la VR fait partie des principales raisons de rejoindre le jeu vidéo.

    Dans le jeu vidéo en 2026, avoir une compétence technique reste important, mais savoir combiner plusieurs compétences, utiliser intelligemment l'IA et démontrer concrètement sa valeur dans un portfolio devient de plus en plus déterminant.

    l'étude repose sur 1 008 personnes travaillant dans le recrutement de l'industrie du jeu vidéo, interrogées fin août 2026.
    micheljackson posted the 09/17/2026 at 02:36 PM
    Seul le résultat compte.
    Avec ou sans IA, un jeu de merde restera un jeu de merde.
    legend83 posted the 09/17/2026 at 02:37 PM
    Bordel. Ça fait 4 ans que ChatGPT est sorti, 1 an qu'il y a une véritable folie de l'IA, et j'emploie cela au sens péjoratif du terme.
    Ces industries qui demandent des Masters, des projets persos dans le domaine et une expérience professionnelle sortie d'études n'ont eu aucune hésitation a balayer tout cela du revers de la main pour de l'IA.

    Comment tu veux conseiller les générations suivantes sur les formations à suivre quand ça genre à la vitesse ou le recrutement inhale sa coke.
    legend83 posted the 09/17/2026 at 02:39 PM
    Change a la vitesse où*
    newtechnix posted the 09/17/2026 at 02:42 PM
    shirou certified
    rbz posted the 09/17/2026 at 03:12 PM
    micheljackson un avis qui te correspond si bien
    masharu posted the 09/17/2026 at 04:59 PM
    legend83
    kikoo31 posted the 09/17/2026 at 05:07 PM
    shirou
    legend83 posted the 09/17/2026 at 05:56 PM
    keiku Le problème c'est que les "tâches répétitives"... En fait c'est la majorité du travail partout.
    La sécurité à la tête d'une pyramide, en entrée il y a masse de monde et a la fin il n'y a que quelques seniors. Pourquoi ? Des gens qui abandonnent, le management qui va promouvoir certains individus sur des critères pas toujours logique, plein de raison.

    Mais la finalité c'est que ce sont les seniors qui récupèrent toutes les tâches non répétitives. Et bon nombre de medior/junior aimerait de la nouveauté, mais c'est juste pas possible. La majeure partie du travail c'est de la maintenance, de la répétition.

    Autant dire que c'est la merde avec l'IA pour la majorité des employés.
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