Pour rebondir sur l'article précédent de la tendance au Japon de l'IA, voici un autre rapport réalisé par le site Hikaru Agent:Un rapport montrant une nette et rapide évolution des critères recrutements dans l'industrie du JV... où de façon amusante un des critières qui arrive encore à rester devant l'évolution de l'industrie "c'est d'aimer le jeu vidéo".@derno @mizuki @hypermario @silentwolf @shuntaro @keiku @rbz @cyr @medoo @5120x2880 @sino @sussudio @kikoo31 @zekk @legend83 @22 @legend83 @hazuki999 @micheljackson @shuntaro...enjoy: